Gallegos de Solmirón abrirá la Navidad con su primer Belén viviente Las mayordomas organizan la celebración para el 7 de diciembre a las seis de la tarde dentro de un programa de actos más amplio. La cercana localidad de La Tala inaugurará también su Navidad el domingo

Las calles de Gallegos de Solmirón acogerán el domingo, día 7 de diciembre, la celebración del primer Belén viviente de la localidad. Una iniciativa impulsada por las mayordomas de la Virgen de Gracia Carrero, que contarán con la colaboración de vecinos de la localidad con el objetivo de celebrar una jornada de encuentro y convivencia aprovechando la cercanía de las fiestas navideñas.

Gema Raboso, María Teresa García, María del Mar Martín y Rosa Martín son las protagonistas de la celebración, que contará con un intenso programa desde el sábado. Así, el día 6 está prevista una «San Silvestre» a las 10:00 de la mañana para seguir con la visita de Papa Noel para recoger las cartas de los más pequeños a las 16:00 horas. Habrá un taller infantil navideño y el juego del «beerpong» y «zumopong». El día concluirá con un karaoke, baile y fiesta de los chupitos a cargo de las mayordomas. El Belén viviente comenzará a las 18:00 horas por las calles de Gallegos para seguir con una cena de fin de año en las instalaciones de la sindical y celebrar las preuvas a las doce de la noche. La asociación de jóvenes colaborará con una disco móvil a partir de las 00:20 horas.

Se trata de la primera vez que Gallegos cuenta con un programa de actos tan amplio para el puente de la Constitución y la Inmaculada. Ha comenzado la cuenta atrás para pasarlo bien y disfrutar a lo grande.

No muy lejos de Gallegos, la localidad de La Tala congregará a también a sus vecinos la tarde del 7 de diciembre para celebrar la inauguración de la Navidad. Será a las siete de la tarde en la Plaza Mayor, donde no faltarán las canciones navideñas, el encendido de las luces y, como colofón, un chocolate caliente para todos los asistentes.