Funeraria Santa Teresa de Béjar: un apoyo cercano y profesional en los momentos más difíciles

Funeraria Santa Teresa de Béjar cuenta con un equipo de profesionales que trabaja con el objetivo de hacer más fáciles los momentos difíciles por los que pasan aquellos que han perdido a un ser querido. Su larga trayectoria profesional le permite ayudar a organizar cada detalle del servicio funerario.

Funeraria Santa Teresa cuenta con dos instalaciones en Béjar para atender las necesidades de las familias: el tanatorio-crematorio en la Carretera de Salamanca s/n (frente a Mercadona) y el velatorio en la Carretera de la Estación, 18. La atención personalizada les ha convertido en un referente para toda la comarca. La empresa no solo cuenta con modernas instalaciones y equipos de última generación, sino que ofrecen un servicio completamente integral. Trámites, tanatorios, féretros, incineración, urnas, esquelas, flores, traslados, lápidas, ceremonia religiosa, asistencia jurídica… De todo ello pueden encargarse si así lo desean los clientes. También realizan trabajos en el propio cementerio. En este sentido, explican que en muchas localidades ya no quedan enterradores, por lo que la empresa cuenta con personal especializado en estos trabajos.

Funeraria Santa Teresa de Béjar también se ocupa de realizar todo tipo de traslados nacionales e internacionales, tanto para trasladar desde Béjar a otros puntos de la provincia como para traer personas que han fallecido fuera de la provincia. Siempre con diligencia, acompañando a la familia y siendo su apoyo para todos los asuntos legales y relacionados con el sepelio. Hay que destacar que lo llevan a cabo sin olvidar que el mejor servicio es aquel en el que no se olvidan nunca de los valores de la empresa: cercanía, seriedad, respeto, honestidad, calidez humana y, por supuesto, un precio justo y adecuado a las necesidades de cada cliente.

En cuanto a sus instalaciones, el velatorio —situado en carretera de la Estación número 18— está completamente adaptado y renovado. Respecto al tanatorio crematorio —situado en la Carretera de Salamanca, frente a la estación de servicio Las Mestas— dispone de tres salas, zonas comunes y cafetería, además de los espacios de trabajo que incluyen oficina de atención al público, exposición, almacén y sala de tanatopraxia.

En todas y cada una de las instalaciones de Funeraria Santa Teresa, se ofrece seguridad y eficiencia para que las familias se sientan arropadas en el momento de la despedida, algo que hacen en espacios modernos.

La atención personalizada y un equipo con una dilatada experiencia y profesionalidad hacen de la Funeraria Santa Teresa un referente del sector.

Información y contacto

Ctra. de la Estación, número 18, 37700, Béjar (Salamanca)

923410114

info@funerariasantateresabejar.es

