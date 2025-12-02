La Fundación Siega Verde celebra su patronato con Las Médulas, enclave hermano La institución aprobó un presupuesto con un aumento del 5% con el fin de mantener un crecimiento «sostenido y estable»

S. Dorado Las Médulas Martes, 2 de diciembre 2025, 14:59

La Fundación Siega Verde ha celebrado hoy su último patronato de 2025 en la sede de la Fundación Las Médulas, como muestra de apoyo y colaboración a este enclave también Patrimonio Mundial y con el que hay una estrecha colaboración para avanzar de la mano. De cara a la próxima anualidad, se ha aprobado este martes un presupuesto económico para 2026 de 519.000 euros, lo que supone un incremento de un 5%.

Se trata de un presupuesto que «crece de forma sostenida y estable», tal y como ha destacado el patronato fundacional reunido esta jornada, presidido por el director general de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Prieto. El objetivo de estos presupuestos sigue centrándose en la investigación, conservación y difusión del yacimiento. Esta ampliación presupuestaria responde, en gran medida, «al firme compromiso que la Junta de Castilla y León ha venido demostrando desde el inicio de la legislatura».

A esto hay que añadir el incremento de recursos propios de la Fundación, lo que ha permitido atraer a un número cada vez mayor de visitantes para conocer este enclave, así somo promover la la diversificación de sus actividades y fuentes de ingresos.

Con esta jornada la Fundación Siega Verde ha querido expresar su agradecimiento por la acogida de la Fundación Las Médulas, con la que vienen trabajando desde hace algún tiempo, ya que son enclaves «hermanos y complementarios» que pueden crecer de la mano y con proyectos en común, aseguran.