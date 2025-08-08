¿Quién es el más fuerte del pueblo? El fin de semana habrá premio para el que tire el azadón más lejos en Cantaracillo. También se levantarán ruedas de tractor en el V Brutathlon en Robliza de Cojos

Aurelio Peña Viernes, 8 de agosto 2025

Carlos García Hernández, concejal del municipio de Cantaracillo, llegó con una idea el año pasado, realizar un concurso de lanzamiento de azadón.

La innovadora propuesta tuvo una gran acogida, a pesar del contratiempo de la hora celebrada que evitó que más personas pudieran sumarse a la curiosa iniciativa. El primer año participaron en torno a una veintena de personas. Las pruebas se realizaron de manera mixta-incluyendo mujeres y hombres en la misma competición-y el alcalde del pueblo, Juan Carlos Martín, se coronó como el ganador del concurso.

«Somos un pueblo participativo y colaborativo», comenta el alcalde de Cantaracillo, añadiendo además que «pasaron un rato muy entretenido» por lo que tiene la intención de volver a participar este año. Entre los secretos para poder ganar una competición de esta índole Juan Carlos Martín destaca que es necesario «tener un buen brazo y mucha fuerza».

Ante el éxito obtenido el año pasado, los organizadores han querido «profesionalizar» la edición de este año. Entre las novedades se encuentra la división del torneo en categoría masculina, que usaran el mismo peso usado del año pasado-2,5 kilogramos-, y categoría femenina, que tendrá un peso menor-1,2 kilogramos-.

Además, «solo pueden coger la parte superior del mango hasta una determinada marca, más o menos como la palma de la mano cerrada» señala Carlos García como otra de las novedades para el certamen.

La actividad arrancará el domingo a las siete de la tarde. Después de eso todo será risas, diversión y espíritu deportivo. El año pasado el récord marcado fueron 22,6 metros. Una cifra que muchos vecinos intentarán sobrepasar en esta edición.

Por su parte, el organizador del evento, Carlos García espera «ser capaz de convertir esta competición en una tradición del pueblo».

Robliza de Cojos acoge el V Brutathlon

Al igual que el año pasado, la V Edición de la Brutathlon tendrá lugar en Robliza de Cojos. La primera edición se desarrolló en Rollán y la segunda en Aldea del Obispo.

La competición se destaca, primero por la participación de otros municipios salmantinos, como los ya mencionados o Rinconada de la Sierra y Villarmayor.

No solo la ubicación ha cambiado en estos cincos años en los que se ha desarrollado esta competición deportiva, también, las pruebas.

En la primera edición se realizaron cuatro pruebas: lanzamiento de hueso de aceitunas, lanzamiento de bombona, volteo rueda de tractor y la carrera de alpacas. Desde que se traslado la sede de su ceremonia en Robliza de Cojos, suprimieron pruebas como la de lanzamiento de hueso de aceitunas o la carrera de alpacas, en su lugar las sustituyeron con la prueba de la traviesa, que se trata de una carrera donde los participantes tienen una traviesa del tren sujetada por un cinturón.

Como se puede observar las pruebas requieren un gran esfuerzo físico, habilidad, coordinación y trabajo en equipo.

Es probablemente, lo más parecido a unas olimpiadas tradicionales. En ella, diferentes equipos y diferentes pueblos trabajan mano a mano para demostrar cuál es la pareja con mayor fuerza y maña de la provincia. Aunque hayan muchas parejas que se apuntan de última hora, ya hay varias parejas inscritas para el reto.