Fuerte inversión en La Covatilla para preparar la temporada de esquí El Consistorio publica ocho licitaciones para preparar las instalaciones por 170.649 euros. El PP recurre el pliego para reparar el telesilla por ver defectos y Javier Garrido reconoce retrasos.

l equipo de Gobierno en Béjar prepara las instalaciones de La Covatilla, con especial atención al telesilla, para abrir gran parte de las pistas.

TEL Béjar Viernes, 17 de octubre 2025, 18:54 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Béjar tramita en estas semanas previas a la llegada del invierno una serie de licitaciones con el objetivo de poner en marcha la estación de esquí de La Covatilla para la próxima temporada de esquí con una fuerte inversión procedente de las arcas municipales.

La sede electrónica del Consistorio publica hasta ocho licitaciones con el objetivo de preparar las instalaciones con la mirada puesta en el próximo mes de diciembre. En concreto, se trata del mantenimiento de los ascensores por 4.049 euros; el alquiler de un camión por 14.500 euros; el plan de desbroce de las pistas por 8.000 euros; el alquiler de tres vehículos para la temporada de nieve por 10.000 euros, y el servicio sanitario para el centro asistencial de La Covatilla por 29.500 euros.

Mención aparte merece la inversión destinada únicamente a la puesta en servicio del telesilla. En concreto, el equipo de Gobierno invertirá más de 104.600 euros: 2.900 en el arreglo del motor eléctrico; otros 21.000 en la extracción del reductor del telesilla y su posterior reparación por otros 80.724 euros.

Precisamente, la reparación del remonte mantiene enfrentados al equipo de Gobierno con el grupo municipal del PP, tras el recurso presentado por los populares al entender que el pliego de condiciones tiene defectos de forma.

Su portavoz, Luis Francisco Martín, defiende que la licitación no cumple con la normativa regional y ha pedido la paralización del proceso administrativo para solventar los defectos detectados. No es el único aspecto ya que, a mayores, el PP ha denunciado la auditoría por no estar firmada por ningún técnico municipal.

Ante esta situación, el concejal delegado de La Covatilla, Javier Garrido, reconoce que la reparación del telesilla va con retraso debido a ese recurso. Explica además que el Consejo Consultivo de Castilla y León tendrá que emitir el dictamen y, hasta entonces, todo el proceso de reparación quedará parado en unos plazos ya de por sí ajustados.

JAVIER GARRIDO

Concejal de La Covatilla

«El recurso del PP obliga a paralizar los plazos y retrasa el procedimiento. No se extrae, no se transporta, no se repara...».

LUIS FRANCISCO MARTIN

Exalcalde y portavoz del PP

«Hemos visto que el pliego para reparar el telesilla está muy mal hecho y se trata de un tema de seguridad para los esquiadores».

El Ayuntamiento de Béjar convoca más contrataciones para noviembre

Al margen de las licitaciones para poner a punto la estación de esquí bejarana, el Ayuntamiento avanza ya en la incorporación de personal para esos trabajos de preparación de las instalaciones de esquí.

El concejal responsable de La Covatilla, Javier Garrido, explica que, en este momento, cinco personas trabajan desde el pasado miércoles en las instalaciones para poner en orden la flota de vehículos, levantar girondas y adecentar la estación con la recogida de tubos y restos de materiales en una puesta a punto que avanzará con la preparación de la zona de Debutantes, de cara a las próximas dos semanas, y con el desbroce de las pistas ya que «en algunas zonas, los piornos están muy altos», detalla Garrido.

Además, de cara al próximo mes de noviembre, está prevista la incorporación de más personal en función de las necesidades de la propia estación en las semanas previas al inicio de la temporada. De momento, el equipo de Gobierno lanzó ayer una nueva oferta de empleo para contratar profesores de esquí y snow, ayudantes de profesores y personal de enfermería con un plazo de presentación de las solicitudes desde este lunes al 31 de octubre.

Precisamente este lunes finalizará el plazo para la contratación de camareros y reponedores con la idea de crear una bolsa de empleo, al igual que en el caso del personal de limpieza, cocineros, ayudantes de cocina, auxiliares administrativos y de atención al cliente.

Otro proceso de contratación busca incorporar un coordinador de la escuela de esquí y habilitar sendas bolsas de empleo para personal de producción de nieve y conductor de máquinas.

Previsión de apertura de cara al primer fin de semana de diciembre

El equipo de Gobierno trabaja con la vista puesta en el primer fin de semana de diciembre para su posible apertura si hay nieve. Así lo ha afirmado el concejal delegado de la estación, a poco más de un mes para esa fecha.