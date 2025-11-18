Fuentes de Oñoro vivirá su tercera Navidad Hispanolusa y encenderá las luces el día 30 de noviembre El mercado estará abierto del 19 al 21 y del 26 al 28 de diciembre en la zona de la frontera

La frontera entre España y Portugal vivirá por tercer año consecutivo una Navidad diferente gracias a la colaboración entre los municipios de uno y otro lado para potenciar el turismo y los lazos de trabajo conjunto entre localidades vecinas «divididas por un hilo invisible pero que trabajamos juntas», señaló la alcaldesa de Fuentes de Oñoro, Laura Vicente.

Una nueva edición que se consolida tras el éxito de los años anteriores y que repetirá su ubicación en la frontera, con ese pino que sirve de punto de paso entre ambos países. Sin embargo, la cita de este 2025 ofrecerá novedades y propuestas para que el programa de actividades sea aún más atractivo y completo. Una de las más destacadas será el encendido del alumbrado navideño, que se realiza de forma conjunta entre Fuentes de Oñoro y la localidad lusa de Vilar Formoso y que tendrá lugar el día 30 de noviembre. «Queremos contar durante el puente de diciembre con esa iluminación y hacer más atractiva la visita para los potenciales consumidores que visiten nuestros municipios». La asociación de mayores oñorense culminará ese acto con una chocolatada.

En cuanto al Mercado de la Navidad Hispanolusa, las fechas de celebración serán los días 19 al 21 de diciembre y del 26 al 28 de diciembre. En estos días, los puestos y casetas estarán abiertos a todos los visitantes y no faltarán las propuestas culturales, musicales y talleres infantiles que complementarán la visita a este mercado. En la carpa, que este año aumenta su tamaño, repetirá presencia el tren infantil y se sumará un tiovivo. El programa de actividades, así como el horario de apertura, está aún por definir en algunos aspectos. «La idea es abrir de 17:00 a 21:00 horas, pero estamos valorando abrir un poco antes», explicó el presidente de la Cámara de Almeida, António Machado.

Esta «Navidad entre dos países», lema de la edición, se cerrará con otro momento que hace únicas estas fechas en la frontera: la cabalgata de Reyes de la tarde del 5 de enero. «Es algo, si cabe, aún más simbólico de esta Navidad conjunta, ya que esta es una tradición española y que en Portugal se fue diluyendo con el tiempo y que se está recuperando en la frontera», expuso la regidora oñorense, quien recordó que esta cabalgata es la única en el mundo cuyo recorrido atraviesa dos países.