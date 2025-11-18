Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Laura Vicente, António Machado, Paulo Damasceno en la presentación D. S.

Fuentes de Oñoro vivirá su tercera Navidad Hispanolusa y encenderá las luces el día 30 de noviembre

El mercado estará abierto del 19 al 21 y del 26 al 28 de diciembre en la zona de la frontera

D. S.

Fuentes de Oñoro

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:48

Comenta

La frontera entre España y Portugal vivirá por tercer año consecutivo una Navidad diferente gracias a la colaboración entre los municipios de uno y otro lado para potenciar el turismo y los lazos de trabajo conjunto entre localidades vecinas «divididas por un hilo invisible pero que trabajamos juntas», señaló la alcaldesa de Fuentes de Oñoro, Laura Vicente.

Una nueva edición que se consolida tras el éxito de los años anteriores y que repetirá su ubicación en la frontera, con ese pino que sirve de punto de paso entre ambos países. Sin embargo, la cita de este 2025 ofrecerá novedades y propuestas para que el programa de actividades sea aún más atractivo y completo. Una de las más destacadas será el encendido del alumbrado navideño, que se realiza de forma conjunta entre Fuentes de Oñoro y la localidad lusa de Vilar Formoso y que tendrá lugar el día 30 de noviembre. «Queremos contar durante el puente de diciembre con esa iluminación y hacer más atractiva la visita para los potenciales consumidores que visiten nuestros municipios». La asociación de mayores oñorense culminará ese acto con una chocolatada.

En cuanto al Mercado de la Navidad Hispanolusa, las fechas de celebración serán los días 19 al 21 de diciembre y del 26 al 28 de diciembre. En estos días, los puestos y casetas estarán abiertos a todos los visitantes y no faltarán las propuestas culturales, musicales y talleres infantiles que complementarán la visita a este mercado. En la carpa, que este año aumenta su tamaño, repetirá presencia el tren infantil y se sumará un tiovivo. El programa de actividades, así como el horario de apertura, está aún por definir en algunos aspectos. «La idea es abrir de 17:00 a 21:00 horas, pero estamos valorando abrir un poco antes», explicó el presidente de la Cámara de Almeida, António Machado.

Esta «Navidad entre dos países», lema de la edición, se cerrará con otro momento que hace únicas estas fechas en la frontera: la cabalgata de Reyes de la tarde del 5 de enero. «Es algo, si cabe, aún más simbólico de esta Navidad conjunta, ya que esta es una tradición española y que en Portugal se fue diluyendo con el tiempo y que se está recuperando en la frontera», expuso la regidora oñorense, quien recordó que esta cabalgata es la única en el mundo cuyo recorrido atraviesa dos países.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El misterioso y envolvente pueblo de Salamanca escenario de la nueva serie que arrasa en Netflix
  2. 2 El pueblo de Salamanca, ejemplo fiel de la España vaciada en invierno: «Si hace buen tiempo me quedo tres o cuatro días...»
  3. 3 «Me obligó a hacerle una felación y me amenazó con un cuchillo», la víctima de una presunta violación en Salamanca
  4. 4 Confirmados otros dos casos de gripe aviar en Salamanca
  5. 5 Campaña de vacunación masiva sin cita contra la gripe y el covid a partir del último fin de semana de noviembre
  6. 6 La maestra salmantina que no quiso ni hacerse una foto con su cita en First Dates: «Me da cosa»
  7. 7 Salamanca, en el foco de la minería: «Estamos en espera de confirmación oficial»
  8. 8 Detenido tras una persecución a la carrera por varias calles de la ciudad después de robar en el interior de un coche
  9. 9 Cinco municipios salmantinos, en la carrera por el toro gigante
  10. 10 Casi 100 trabajadores en la fase final del bloque de consultas, que cambia de color

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Fuentes de Oñoro vivirá su tercera Navidad Hispanolusa y encenderá las luces el día 30 de noviembre

Fuentes de Oñoro vivirá su tercera Navidad Hispanolusa y encenderá las luces el día 30 de noviembre