Fuentes de Oñoro proyecta mejoras de eficiencia energética

D. S. Fuentes de Oñoro Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:25 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro busca empresas para llevar a cabo dos de las obras pendientes dentro de los Planes Provinciales de Cooperación Bienal correspondientes a los años 2024 y 2025. En concreto, se trata de la realización de un nuevo espacio verde en la plaza de Vilar Formoso y de la mejora de la eficiencia energética del edificio de usos múltiples de la localidad oñorense. Para ambos proyectos, el presupuesto es de 71.276 euros, IVA incluido, con un periodo de ejecución de dos meses.

Con respecto al parque, se trata de una nueva zona que irá ubicada en esta plaza del municipio. Según el proyecto, se dividirá en dos partes: en una zona se colocará la tirolina y en la otra se ubicarán el columpio y el rocódromo. Tal y como indica la memoria, en este punto «actualmente se dispone de una zona de juego infantil, pero que se encuentra muy deteriorada y, por tanto, será necesario retirar el mobiliario existente».

En este sentido, en el espacio de juegos infantiles «se instalará una solera de 15 centímetros y sobre la misma se pondrá un pavimento continuo de caucho de 4 centímetros de espesor», sobre el cual se colocará césped artificial. Además, se ubicará en este parque un rocódromo y un columpio, uno de cuyos asientos será especial para bebés. En cuanto a la tirolina, «es necesario demoler una acera de adoquín que cruza la plaza y la superficie se dejará en arena, tal y como está en la actualidad», detalla la memoria.

Eficiencia energética

El segundo de los proyectos se centra en la mejora de la eficiencia energética del edificio de usos múltiples, lugar que alberga actualmente el gimnasio municipal, un inmueble que fue construido en el año 1964 junto al resto del poblado y que presenta un estado de conservación «normal, sin desperfectos aparentes». Según la memoria, en el edificio existe un sistema de calefacción mediante bomba de calor que da servicio al conjunto del edificio. En una intervención anterior se instalaron cuatro fancoils murales en ambos lados del gimnasio para facilitar la distribución del aire, «pero que son insuficientes para mantener el confort de los usuarios».

La climatización del gimnasio será integral —frío y calor— y está planteada bajo el criterio de realizar una instalación efectiva, práctica y con un adecuado nivel técnico dentro de las posibilidades y características del edificio, sin olvidar la relación entre el coste de la instalación o inversión inicial y el mantenimiento de la instalación en funcionamiento, estudiado y previsto para su máximo rendimiento y amortización.