Fuentes de Oñoro aprueba la Cuenta General del año 2024 Además se levantó el reparo de Secretaría una factura dependiente y la cesión a la parroquia oñorense de una hornacina

D. Sánchez Fuentes de Oñoro Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:25

La Casa Consistorial de Fuentes de Oñoro acogió este jueves la sesión plenaria ordinaria correspondientes al mes de septiembre. Un pleno corto que llevaba únicamente cuatro puntos en el parte resolutiva del orden del día.

Por un lado, se aprobaba por unanimidad la Cuenta General correspondiente al ejercicio económico de 2024 que será posteriormente enviada el Tribunal de Cuentas tal y como marca la legislación del control económico de las administraciones locales. Por otra parte, la Corporación aprobaba, también por unanimidad, la cesión definitiva a la Diócesis de Ciudad Rodrigo a la Parroquia La Asunción de Fuentes de Oñoro, de la hornacina perteneciente al barroco portugués de principio del siglo XVII en pan de oro, con la finalidad de servir de base a la imagen de la Virgen de la Asunción, patrona de del municipio de Fuentes de Oñoro. La cesión de este elemento tiene un carácter atemporal, según señaló la alcaldesa Laura Vicente.

El penúltimo punto del orden del día hacia mención al levantamiento del reparo formulado por Secretaría-Intervención y aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos. En concreto se hacía referencia a una factura de una cuantía cercana a los 40.000 euros y que desde la secretaría se había indicado que la subvención referenciada para esa factura no se había tramitado aún. El levantamiento del reparo salió adelante gracias al voto favorable del equipo de Gobierno, ya que los ediles socialistas votaron en contra y exigieron «una mayor transparencia y una visión de futuro de cara a las próximas inversiones municipales», en palabras de la concejala Elena Rengel. La réplica vino por parte de la alcaldesa que expuso que a su equipo «se le podrá decir muchas cosas, pero en cuanto a la gestión económica no, somos transparentes y es evidente la repercusión de cada euro en el municipio», expuso Vicente.

En otro orden de asuntos, se fijaban los festivos locales de cara al año 2026, siendo elegidos los días 25 de mayo y 17 de agosto, posteriores a las festividades de María Auxiliadora y Nuestra Señora de la Asunción y se daba cuenta de la generación de crédito por la venta de parcelas y una subvención de la Diputación.