Fuenterroble disfruta por San Miguel

Los vecinos de Fuenterroble de Salvatierra se preparan para disfrutar de las fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel, que comenzarán este viernes y se prolongarán hasta el lunes, festivo en el pueblo y día grande del santo.

El esquema, según señala el alcalde, Juan José Serrano, es similar al de otros años con propuestas para todas las edades y que cuentan con aceptación: «Son las fiestas grandes en honor al patrón de Fuenterroble; llevan una estructura similar a la de otros años y contaremos también este año con carpa en la plaza de la ermita del Cristo. Haremos el Humor Amarillo, que el año pasado gustó mucho, y la asociación juvenil tiene preparada una gymkana para todos los públicos, que se desarrollará en el local, mientras que la cena se celebrará en el centro de interpretación. Será una parrillada, que también gustó el año pasado».

Son las terceras fiestas del año en la localidad tras la Pascua en honor al Santo Cristo del Socorro y tras las de verano, que se han celebrado a finales del mes de julio. Las de septiembre reúnen a vecinos e hijos del pueblo en torno a la figura de San Miguel y en torno a las propuestas de ocio organizadas por el Ayuntamiento y en las que colaboran otras entidades, como la asociación juvenil, o negocios del pueblo.

La programación incluye dos noches de verbena con la presencia de la disco móvil Tembleque el viernes y, también, el sábado tras la verbena de la orquesta La Búsqueda, que será uno de los atractivos para las noches de estas fiestas. Los niños tendrán su momento con el parque infantil de Divertilandia, mientras que los mayores contarán de nuevo con la presencia de María Mercedes y su copla, que será la encargada de poner el colofón a la festividad del santo el lunes por la tarde.

Aún con la carpa instalada en la plaza del Cristo, los vecinos esperan que el tiempo sea benévolo y permita disfrutar de unas fiestas de San Miguel con buenas temperaturas y sin precipitaciones.

El programa

Viernes, 26

17:00 h. Parque infantil Divertilandia.

19:00 h. Gymkana de peñas.

00:00 h. Disco móvil Tembleque.

Sábado, 27

16:00 h. Campeonato de Tute (bar Jose).

17:00 h. Humor amarillo.

22:00 h. Cena popular. Tíquet (10 euros).

00:00 h. Orquesta La Búsqueda. A continuación, disco móvil Tembleque.

Domingo, 28

12:00 h. Santa misa.

16:00 h. Final del campeonato de Tute (bar Jose).

17:30 h. Concurso de dibujo (bar Jose).

Lunes, 29

12:00 h. Santa misa y procesión en honor a San Miguel Arcángel.

19:30 h. Copla con María Mercedes.

Juan José Serrano, alcalde: «Subastaremos más parcelas del polígono» l Ayuntamiento de Fuenterroble destaca por la importantes inversiones que realiza para poner al día el polígono industrial, que fue un proyecto de interés regional. ¿Qué proyectos ha desarrollado el Ayuntamiento recientemente o va a impulsar a partir de ahora? —Entre los proyectos más importantes tenemos ya la finalización de la obra de la depuradora del polígono industrial con una inversión que de más de 1,2 millones de euros. Y ya está en proceso para llevar a cabo la línea eléctrica desde la subestación de Guijuelo al polígono. Tiene un coste de 900.000 euros y empezará este mes. También tenemos la intención de sacar en octubre otra subasta de parcelas del polígono. Nos quedan doce. El tema de la luz supone una inversión mayor de lo previsto, ¿cierto? —Sí, ha estado todo parado hasta ver cuánto teníamos que invertir y te descuadra todo lo que teníamos previsto con anterioridad. No se esperaba que fuera tanto dinero y tanto tiempo de tramitación. Va a ser el triple y eso retrasa lo demás. En cuanto al pabellón, falta la pista, el sistema de extinción de incendios y la ventilación. Hemos pedido una subvención a la Junta que podría suponer una inversión del 50 %para el tema de la luz y hace tres meses pedía una reunión con el presidente de la Diputación a ver si pueden ayudarnos. ¿Y los Planes Provinciales? —Han acabado ahora los anteriores y con estos nuevos se trabajará en el acerado de la calle Larga y en la plazoleta del Ayuntamiento.