Casi tres días sin red móvil ni Internet en La Fregeneda: «La gente está muy quemada»

S. Dorado La Fregeneda Viernes, 11 de julio 2025, 11:10 Comenta Compartir

El martes al mediodía La Fregeneda experimentó una avería en la red móvil e internet, un fallo que a día de hoy no se ha solucionado. «A ratos llega la red de Portugal, y es cuando nos entra algo de cobertura. En el caso de Movistar no está funcionando nada de nada», señalaba el alcalde del municipio rayano, Manuel Alonso Rubio. Hoy a media mañana el problema se solucionó y de momento no ha habido interrupciones ni incidencias.

Las llamadas a la compañía no han cesado mientras tanto por parte de los usuarios, aunque la respuesta siempre era la misma: «Dicen que lo están arreglando, pero en el repetidor no se ve que venga nadie», afirmaba el regidor. «La gente está muy quemada; se entiende una avería, pero tres días ya...». No se tiene constancia de que el problema haya afectado a más pueblos de la zona. De hecho, el alcalde explica que en cuanto los usuarios se alejaban del municipio en dirección a Lumbrales, la red regresaba.