¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy sábado 23 de agosto? El mercado medieval en Alba de Tormes se lleva el protagonismo en un día donde en Bogajo se producirá la VIII Feria agroalimentaria y de las tradiciones, en Cristóbal se realizará la I Ruta Ecuestre «Entresierras» o en Arabayona de Mógica y su II Feria de la patata

Las citas más destacadas serán en Alba de Tormes y Bogajo.

Aurelio Peña Sábado, 23 de agosto 2025, 06:15 Comenta Compartir

Se avecina un sábado de fiestas con protagonismo en Alba Tormes y la inauguración del mercado medieval, sin olvidar otras localidades como Bogajo y su VIII Feria agroalimentaria y de las tradiciones, Arabayona de Mógica y su II Feria de la patata, la verbena con la orquesta «La Misión» en Peñaranda de Bracamonte, la I Ruta Ecuestre «Entresierras» en Cristóbal o la inauguración de las fiestas de San Bartolo en Los Santos entre otras muchas más.

Alba de Tormes

11:00 h: Apertura de puestos artesanos y alimentarios.

12:00 h: Inauguración del mercado medieval y de la feria agroalimentaria ALVA.

13:00 h: Partido de fútbol sala.

13:00 h, 18:30 h y 21:00 h: Espectáculo con grupo «Fantasía».

13:45 h: Taller: «Haz tu propio terrario de suculentos».

14:00 h: Degustación de chanfaina.

16:00 h: Concentración de peñas con charanga «Menudo Chaperón».

16:30 h: Desfile de peñas.

18:00 h: Novillada gran final del VIII Bolsín Taurino.

19:00 h: Taller: «Ven a crear tu propia pulsera o pendientes».

20:00 h: Taller artesano con el Buhonero de Mozárbez.

22:00 h: Espectáculo nocturno de fuego y danza.

22:25 h: Toro de fuego sin buscapiés.

22:30 h: Concierto: Pignoise.

00:30 h: Concierto: David Roda.

La Alberca

20:00 h: Ruta urbana de cine.

22:30 h: Proyección de cortos.

Aldeadávila de la RIbera

21:00 h a 01:00 h: Taller: «Reducción de Riesgos en Espacios de Fiesta».

Aldeanueva de Figeroa

11:00 h: Divertilandia.

18:00 h: Carretón sorpresa.

18:00 h: Votación concurso pinchos y disfraces adultos.

19:00 h: Exhibición de recortes, quiebros y saltos.

00:00 h: Macrodiscoteca «Kubik».

Arabayona de Mógica

08:00 h: Alborada con charanga «Los Tocacharros».

10:00-15:00 h: II Feria de la Patata.

12:00 h: Santa misa.

17:00 h: Parque acuático.

19:00 h: Degustación de patatas asadas, perrunillas y limonada.

20:00 h: Pregón de fiestas.

00:00 h: Orquesta «Seven», luego, discomóvil «Alyma».

Bogajo

11:30 h: Recepción de autoridades.

11:45 h: Presentación e inauguración de la VIII Feria Agroalimentaria y de las Tradiciones.

12:00 h: Degustación de queso, jamón y lomo.

12:30 h: Cata de vinos.

14:30 h: Comida para expositores e invitados.

18:30 h y 19:15 h: Sorteos de productos

19:00 h: Espectáculo de copla.

19:30 h: Degustación de productos típicos de la zona.

20:00 h: Clausura de la VIII Feria Agroalimentaria y de las Tradiciones.

El Cabaco

08:00 h: Diana floreada.

12:15 h: Salida de los danzarines y la Corporación Municipal.

12:30 h: Misa solemne.

15:00 h: Gran Tirada al Plato.

17:30 h: Salida a buscar las vacas.

18:30 h: Suelta de vaquillas y capea.

00:00 h: Concierto: «Rubén Martín y los calis».

Calzada de Valdunciel

11:00 h: Hinchables gratis.

13:00 h: Gran fiesta de la espuma.

14:30 h: Fideuá de carne.

19:00 h: Gran encierro urbano y toro del cajón.

00:00 h: «Renovation Experience» con Ricky Galende.

Cantalapiedra

19:00 h: Partido de fútbol.

22:00 h: Baile y Danza: Mariano Mangas Cuadro Flamenco.

Cepeda

16:00 h: Mercadillo infantil.

19:00 h: Vísperas.

00:00 h: Discoteca-móvil «Tokio».

Cipérez

13:00 h: Concursos y juegos de niños.

14:00 h: Homenaje al mayor.

17:00 h: Batalla del agua.

19:30 h: Láser combat.

20:30 h: Charanga «La Escala».

00:30 h: Orquesta «Kapitana».

Cristóbal

09:00 h: Recepción de participantes en las eras. (I Ruta Ecuestre «Entresierras»)

09:30 h: Café.

10:30 h: Comienzo de la ruta con aperitivo en el camino.

14:30 h: Comida.

18:00 h: Actuación flamenca de «Caramelo», luego, cena de picoteo.

21:30 h: «DJ Pato».

Espino de la Orbada

11:30 h: Animación infantil.

13:30 h: Vermut español.

18:30 h: Encierro urbano.

00:00 h: Orquesta «Impulso».

Fuenteguinaldo

12:00 h: Encierro mixto.

13:00 h: Capea.

18:30 h: Festival sin picadores.

20:15 h: Desencierro mixto.

La Fuente de San Esteban

22:30 h: Discomóvil «Dinamix».

Gomecello

12:30 h: Repique de campanas.

13:15 h: Santa Misa y procesión.

17:00 h: Divertilandia.

20:30 h: Espectáculo de magia y humor con Jorge Alés.

00:00 h: Orquesta «Salsarena».

04:30 h: Disco móvil.

Herrezuelo

12:00 h: Ruta en bici.

18:30 h: Guerra de agua.

19:30 h: Concurso de postres.

21:00 h: Parrillada con los postres del concurso

23:00 h: Música: «3 de picas».

Huerta

07:00 h: Alborada con charanga «Queloque's».

17:00 h: Día del niño.

19:00 h: Torneo de ajedrez.

19:00 h a 21:00 h: Exposición «San Bartolo».

00:00 h: Discoteca «Pandora».

Ledrada

23:00 h: Actuación musical: Raúl de Dios y noche temática «El Oeste» con DJ y disco móvil.

Lumbrales

10:30 h: Pasacalles y cabezudos con charanga «La Juerga».

12:30 h: Encierro a caballo.

19:00 h: Festival Taurino.

00:30 h: Orquesta «Galilea».

Martinamor

13:00 h: Quedada al pincho.

15:00 h: Comida popular.

16:30 h: Juegos de mesa.

18:00 h: Pasacalles con charanga «El Jaleo».

18:30 h: III Tirada de calva.

19:00 h: Sangriada.

20:00 h: Fiesta de disfraces infantil con charanga.

00:00 h: Macrodiscoteca «Nebulosa».

01:00 h: Toro de fuego.

Molinillo

20:00 h: Pregón y charanga.

21:00 h: Merienda popular.

23:30 h: «Trío Tymanfaya» + DJ.

Morasverdes

12:00 h: Presentación del libro «Morasverdes: pasado y futuro» de Ángel Marcos de Dios.

18:30 h: Encierro infantil.

19:00 h: Suelta de vaquillas.

00:30 h: Verbena con discoteca «Plutón».

Navalmoral de Béjar

14:30 h: Comida.

17:00 h: Bingo.

20:00 h: Desfile de disfraces.

00:00 h: Trío musical «Marfil».

07:00 h: Charanga «La Abeja».

Peñaranda de Bracamonte

11:00 h: Salida de los cabezudos con dulzaina «Alborada».

13:30 h: Recepción de autoridades.

18:00 h: Corrida de toros mixta.

21:00 h: Pasacalles con charanga «Dale Kaña 2.0».

23:00 h: Verbena con «La Misión».

02:00 h: Festival Loca FM.

Pereña de la Ribera

21:00 h: Torneo de fútbol 5.

San Morales

09:00 h: Almuerzo del segador.

18:00 h: Hinchables de agua.

20:00 h: Fiesta de la cerveza con Miriam Ferreruela.

00:00 h: Orquesta «X'Tasis», luego, discomóvil «Summer».

Santibáñez de la Sierra

20:30 h: Cena de convivencia.

22:00 h: Recital «Llares Folk».

Los Santos

19:00 h: Inauguración de las fiestas de San Bartolo 2025.

00:00 h: Orquesta «Amazonas».

Sardón de los Frailes

11:00 h: Pabellón.

17:30 h: Parque multiaventura.

23:00 h: Humor con Sergio Encinas.

Villaflores

09:00 h: III Ruta en bici.

09:30 h: Campeonato de calva.

22:00 h: Búsqueda del tesoro.

Villagonzalo de Tormes

10:30 h: Juegos infantiles.

14:00 h: Comida colaborativa.

15:30 h: «Rumba Stress».

20:00 h: Campeonato de baloncesto.

23:00 h: Concurso de disfraces.

23:30 h: Macrodiscoteca «Electrolatino».

Villavieja de Yeltes

21:00 h: Novena.

22:00 h: Concierto, grupo «Baleo».