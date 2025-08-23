¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy sábado 23 de agosto?
El mercado medieval en Alba de Tormes se lleva el protagonismo en un día donde en Bogajo se producirá la VIII Feria agroalimentaria y de las tradiciones, en Cristóbal se realizará la I Ruta Ecuestre «Entresierras» o en Arabayona de Mógica y su II Feria de la patata
Se avecina un sábado de fiestas con protagonismo en Alba Tormes y la inauguración del mercado medieval, sin olvidar otras localidades como Bogajo y su VIII Feria agroalimentaria y de las tradiciones, Arabayona de Mógica y su II Feria de la patata, la verbena con la orquesta «La Misión» en Peñaranda de Bracamonte, la I Ruta Ecuestre «Entresierras» en Cristóbal o la inauguración de las fiestas de San Bartolo en Los Santos entre otras muchas más.
Alba de Tormes
11:00 h: Apertura de puestos artesanos y alimentarios.
12:00 h: Inauguración del mercado medieval y de la feria agroalimentaria ALVA.
13:00 h: Partido de fútbol sala.
13:00 h, 18:30 h y 21:00 h: Espectáculo con grupo «Fantasía».
13:45 h: Taller: «Haz tu propio terrario de suculentos».
14:00 h: Degustación de chanfaina.
16:00 h: Concentración de peñas con charanga «Menudo Chaperón».
16:30 h: Desfile de peñas.
18:00 h: Novillada gran final del VIII Bolsín Taurino.
19:00 h: Taller: «Ven a crear tu propia pulsera o pendientes».
20:00 h: Taller artesano con el Buhonero de Mozárbez.
22:00 h: Espectáculo nocturno de fuego y danza.
22:25 h: Toro de fuego sin buscapiés.
22:30 h: Concierto: Pignoise.
00:30 h: Concierto: David Roda.
La Alberca
20:00 h: Ruta urbana de cine.
22:30 h: Proyección de cortos.
Aldeadávila de la RIbera
21:00 h a 01:00 h: Taller: «Reducción de Riesgos en Espacios de Fiesta».
Aldeanueva de Figeroa
11:00 h: Divertilandia.
18:00 h: Carretón sorpresa.
18:00 h: Votación concurso pinchos y disfraces adultos.
19:00 h: Exhibición de recortes, quiebros y saltos.
00:00 h: Macrodiscoteca «Kubik».
Arabayona de Mógica
08:00 h: Alborada con charanga «Los Tocacharros».
10:00-15:00 h: II Feria de la Patata.
12:00 h: Santa misa.
17:00 h: Parque acuático.
19:00 h: Degustación de patatas asadas, perrunillas y limonada.
20:00 h: Pregón de fiestas.
00:00 h: Orquesta «Seven», luego, discomóvil «Alyma».
Bogajo
11:30 h: Recepción de autoridades.
11:45 h: Presentación e inauguración de la VIII Feria Agroalimentaria y de las Tradiciones.
12:00 h: Degustación de queso, jamón y lomo.
12:30 h: Cata de vinos.
14:30 h: Comida para expositores e invitados.
18:30 h y 19:15 h: Sorteos de productos
19:00 h: Espectáculo de copla.
19:30 h: Degustación de productos típicos de la zona.
20:00 h: Clausura de la VIII Feria Agroalimentaria y de las Tradiciones.
El Cabaco
08:00 h: Diana floreada.
12:15 h: Salida de los danzarines y la Corporación Municipal.
12:30 h: Misa solemne.
15:00 h: Gran Tirada al Plato.
17:30 h: Salida a buscar las vacas.
18:30 h: Suelta de vaquillas y capea.
00:00 h: Concierto: «Rubén Martín y los calis».
Calzada de Valdunciel
11:00 h: Hinchables gratis.
13:00 h: Gran fiesta de la espuma.
14:30 h: Fideuá de carne.
19:00 h: Gran encierro urbano y toro del cajón.
00:00 h: «Renovation Experience» con Ricky Galende.
Cantalapiedra
19:00 h: Partido de fútbol.
22:00 h: Baile y Danza: Mariano Mangas Cuadro Flamenco.
Cepeda
16:00 h: Mercadillo infantil.
19:00 h: Vísperas.
00:00 h: Discoteca-móvil «Tokio».
Cipérez
13:00 h: Concursos y juegos de niños.
14:00 h: Homenaje al mayor.
17:00 h: Batalla del agua.
19:30 h: Láser combat.
20:30 h: Charanga «La Escala».
00:30 h: Orquesta «Kapitana».
Cristóbal
09:00 h: Recepción de participantes en las eras. (I Ruta Ecuestre «Entresierras»)
09:30 h: Café.
10:30 h: Comienzo de la ruta con aperitivo en el camino.
14:30 h: Comida.
18:00 h: Actuación flamenca de «Caramelo», luego, cena de picoteo.
21:30 h: «DJ Pato».
Espino de la Orbada
11:30 h: Animación infantil.
13:30 h: Vermut español.
18:30 h: Encierro urbano.
00:00 h: Orquesta «Impulso».
Fuenteguinaldo
12:00 h: Encierro mixto.
13:00 h: Capea.
18:30 h: Festival sin picadores.
20:15 h: Desencierro mixto.
La Fuente de San Esteban
22:30 h: Discomóvil «Dinamix».
Gomecello
12:30 h: Repique de campanas.
13:15 h: Santa Misa y procesión.
17:00 h: Divertilandia.
20:30 h: Espectáculo de magia y humor con Jorge Alés.
00:00 h: Orquesta «Salsarena».
04:30 h: Disco móvil.
Herrezuelo
12:00 h: Ruta en bici.
18:30 h: Guerra de agua.
19:30 h: Concurso de postres.
21:00 h: Parrillada con los postres del concurso
23:00 h: Música: «3 de picas».
Huerta
07:00 h: Alborada con charanga «Queloque's».
17:00 h: Día del niño.
19:00 h: Torneo de ajedrez.
19:00 h a 21:00 h: Exposición «San Bartolo».
00:00 h: Discoteca «Pandora».
Ledrada
23:00 h: Actuación musical: Raúl de Dios y noche temática «El Oeste» con DJ y disco móvil.
Lumbrales
10:30 h: Pasacalles y cabezudos con charanga «La Juerga».
12:30 h: Encierro a caballo.
19:00 h: Festival Taurino.
00:30 h: Orquesta «Galilea».
Martinamor
13:00 h: Quedada al pincho.
15:00 h: Comida popular.
16:30 h: Juegos de mesa.
18:00 h: Pasacalles con charanga «El Jaleo».
18:30 h: III Tirada de calva.
19:00 h: Sangriada.
20:00 h: Fiesta de disfraces infantil con charanga.
00:00 h: Macrodiscoteca «Nebulosa».
01:00 h: Toro de fuego.
Molinillo
20:00 h: Pregón y charanga.
21:00 h: Merienda popular.
23:30 h: «Trío Tymanfaya» + DJ.
Morasverdes
12:00 h: Presentación del libro «Morasverdes: pasado y futuro» de Ángel Marcos de Dios.
18:30 h: Encierro infantil.
19:00 h: Suelta de vaquillas.
00:30 h: Verbena con discoteca «Plutón».
Navalmoral de Béjar
14:30 h: Comida.
17:00 h: Bingo.
20:00 h: Desfile de disfraces.
00:00 h: Trío musical «Marfil».
07:00 h: Charanga «La Abeja».
Peñaranda de Bracamonte
11:00 h: Salida de los cabezudos con dulzaina «Alborada».
13:30 h: Recepción de autoridades.
18:00 h: Corrida de toros mixta.
21:00 h: Pasacalles con charanga «Dale Kaña 2.0».
23:00 h: Verbena con «La Misión».
02:00 h: Festival Loca FM.
Pereña de la Ribera
21:00 h: Torneo de fútbol 5.
San Morales
09:00 h: Almuerzo del segador.
18:00 h: Hinchables de agua.
20:00 h: Fiesta de la cerveza con Miriam Ferreruela.
00:00 h: Orquesta «X'Tasis», luego, discomóvil «Summer».
Santibáñez de la Sierra
20:30 h: Cena de convivencia.
22:00 h: Recital «Llares Folk».
Los Santos
19:00 h: Inauguración de las fiestas de San Bartolo 2025.
00:00 h: Orquesta «Amazonas».
Sardón de los Frailes
11:00 h: Pabellón.
17:30 h: Parque multiaventura.
23:00 h: Humor con Sergio Encinas.
Villaflores
09:00 h: III Ruta en bici.
09:30 h: Campeonato de calva.
22:00 h: Búsqueda del tesoro.
Villagonzalo de Tormes
10:30 h: Juegos infantiles.
14:00 h: Comida colaborativa.
15:30 h: «Rumba Stress».
20:00 h: Campeonato de baloncesto.
23:00 h: Concurso de disfraces.
23:30 h: Macrodiscoteca «Electrolatino».
Villavieja de Yeltes
21:00 h: Novena.
22:00 h: Concierto, grupo «Baleo».
