¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy sábado 16 de agosto? Habrá procesiones en honor al santo y tampoco las verbenas

La orquesta La Búsqueda durante un concierto.

Aurelio Peña Sábado, 16 de agosto 2025, 06:45 Comenta Compartir

San Roque continúa hoy llenando la provincia de celebraciones en las que no faltan las misas y procesiones en honor al santo y tampoco las verbenas, comidas y los encierros populares.

La Alberca

09:00 h: Encierro y capea.

12:00 h: La Loa.

18:30 h: Festejo taurino y capea.

20:15 h: Concierto Sergio Lucas.

22:00 h: Tributo a Mecano.

23:55 h: Macro discoteca «Fa».

Aldeacipreste

12:00 h: Misa.

12:00 h a 15:00 h: Charanga «El Bombazo».

14:30 h: Comida popular.

17:00 h: Fiesta de la espuma.

23:30 h: Concurso de disfraces.

00:00 h: Verbena con orquesta «D'Shalon».

Aldeadávila

22:30 h: Cine al fresco: «El 47».

Aldearrubia

08:00 h: Macarronada.

17:30 h a 20:30 h: Parque hinchable.

18:30 h a 22:30 h: Dj Fran.

18:30 h: Fiesta de la cerveza.

20:30 h: Color Party.

00:00 h: Orquesta «Malibú».

04:30 h: Discomóvil «Infinity».

Almenara de Tormes

10:00 h: Marcha cicloturista a Pino de Tormes.

13:00 h: Actuación de copla: Laura Cerdeño.

14:00 h: Vermut popular.

16:00 h: Hinchables de agua.

19:00 h: Discopeque con Kamaru Teatro.

20:30 h: Monólogo: Alberto Cabrillas.

00:00 h: Discoteca «Cubalibre Experience».

Babilafuente

08:00 h: Macarronada.

12:00 h: Santa Misa.

19:00 h: Grand Prix.

23:30 h: Orquesta «La Huella».

Barbadillo

11:30 h: Diana floreada.

12:00 h: Misa y procesión.

13:00 h: Disco Móvil Infinity.

16:30 h: Campeonato de Remy.

19:00 h: Vaquillas.

21:15 h: Pollos asados.

22:00 h: Antonio Bonal.

00:00 h: Orquesta «La Búsqueda».

Calzada de Valdunciel

21:00 h: I Festival de Rock «Calzurock».

El Campo de Peñaranda

16:00 h: Preparación de la caldereta.

21:00 h: Caldereta.

23:00 h: Disco Móvil «Dinamix».

18:00 h: Castillos hinchables y juegos acuáticos.

23:00 h: Disco móvil Bombastik.

La Cabeza de Béjar

12:00 h: Procesión y misa.

20:00 h: Disfraces infantiles.

00:00 h: Verbena «KM0».

Cantalapiedra

22:00 h: Actuación del grupo de sevillanas: «Aires de Marismas» acompañadas de Julián Vega.

Cantalpino

08:00 h: Alborada.

09:30 h: Subida de bueyes.

10:00 h: Encierro de campo.

13:00 h: Misa y procesión.

14:00 h: Pasacalles con chirigota «Pa'colgaera la mía».

19:00 h: Exhibición de recortes, luego, capea al estilo tradicional.

23:59 h: Orquesta «Musical Compass».

Cantaracillo

09:00 h: Alboreada con dulzaineros de Cantaracillo.

12:00 h: Santa Misa y procesión con dulzaineros de Cantaracillo.

18:00 h: Partido pelota a mano.

23:30 h: Disco móvil «Zarabanda».

Carbajosa de la Sagrada

10:30 h: Bebecuentos «Cuentos en la piscina».

11:30 h: Pasacalles con charanga «Menudo Chaperon».

11:30 h: Juegos gigantes de madera.

13:00 h: Misa y procesión.

14:00 h: Encuentro con nuestros mayores.

17:30 h: Finales campeonato de tute.

19:30 h: Encierro de mini bueyes.

21:00 h: Huertos Prix con animación musical.

22:00 h: Suelta de vaquillas.

00:00 h: Orquesta «Cinema», luego, animación con «DJ Víctor».

Fresno Alhándiga

13:00 h: Santa Misa.

15:00 h: Comida popular.

16:00 h: Bingo.

17:00 h a 21:00 h: Parque acuático.

00:00 h: Macrodiscoteca Diamond.

01:30 h: Sorteo.

05:00 h: Dj.

La Fuente de San Esteban

12:00 h a 23:00 h: I Charro Motor Fest.

12:30 h: Pool Party con Dj.

17:00 h: Concurso de Escapes Diésel y Gasolina.

19:00 h: Exhibición de Drift.

21:45 h: Ruta de Neones.

23:00 h: Concierto: «Ro Baz».

Fuentes de Oñoro

12:00 h: Encierro a caballo.

13:30 h: Almuerzo con mansos.

15:00 h: Comida.

17:00 h: Tardeo flamenco: David Roda Flamenco Fusión.

18:30 h: Clase práctica Escuela de Tauromaquia.

19:30 h: Capea al estilo tradicional.

00:30 h: Orquesta «Nebraska».

Guijuelo

11:00 h a 14:00 h y 16:00 h a 18:00 h: Parque infantil, hinchables y acuáticos.

12:00 h: Dianas con charanga «La Clave».

18:30 h: Corrida de toros.

21:00 h a 01:00 h: Programa «Punto Clave».

22:30 h: I Festival Internacional de magia.

00:00 h: Orquesta «Vulkano».

04:30 h: Disco sonido «Z-05» con «Dj Rodri».

Lagunilla

10:00 h: Mercadillo artesanal.

12:00 h: Misa y procesión.

17:00 h: «Deven Láser» y fiesta de la espuma.

00:00 h: Orquesta «Carisma», luego «DJ Oskar Medina».

Ledrada

12:30 h: Santa Misa y procesión.

21:30 h: Damas de las fiestas 2025 y elección de la reina.

22:15 h: Coronación de la reina y damas 2025 y pregón de fiestas por Amalia Gómez Bernal.

00:00 h: Verbena popular con orquesta «Acuarela».

Linares de Riofrío

18:30 h: Festival Taurino.

00:00 h: Orquesta «Cayenna».

Lumbrales

22:00 h: Concurso de recortes, luego, macro discoteca móvil «Electro Latino».

Macotera

08:00 h: Adobe Dulzaineros.

08:30 h: Chupinazo anunciando el I tradicional encierro con 5 novillos y bueyes, luego, capea con un novillo.

12:00 h: Misa solemne.

19:30 h: Capea al estilo tradicional de tres novillos.

00:30 h: Grupo «Vinilo»

07:45 h: Disco móvil «El Tembleque».

Morasverdes

17:00 h: Campeonatos de futbolín infantil y absoluto.

Navasfrías

13:00 h: I Concurso de tortillas de patata.

19:00 h: II Pruebas de habilidad ecuestre.

23:00 h: Entrega de premios y bingo fin de fiestas.

Nuevo Naharros

11:00 h a 14:00 y 16:30 h a 19:30 h: Parque acuático e hinchables.

14:30 h: Paella.

16:30 h: Bingo + Bingo musical.

17:30 h a 19:30 h: Laser tag.

20:00 h: Final de frontenis.

20:00 h: Tu cara me suena

21:30 h: Grupo flamenco y rumbas «Sal Gorda».

00:00 h: Orquesta «Sándalo».

Peñarandilla

15:00 h: Comida popular.

17:00 h: Fiesta del agua.

23:00 h: Concurso de disfraces.

00:30 h: Discoteca Móvil «Alyma».

Puente del Congosto

12:00 h: Santa Misa y procesión.

00:00 h: Orquesta «Takicardia».

Salmoral

09:00 h: Alborada con Francisco García Huerta.

13:00 h: Desfile de majorettes.

13:00 h: Misa solemne.

19:30 h: Taller de pintacaras.

00:00 h: Disco «Lamas».

Sanchotello

13:00 h: Santa Misa y procesión.

16:30 h: Campeonato de tute.

17:30 h: Día del niño.

23:00 h: Concurso de disfraces.

00:00 h: Disco móvil «Galaxy».

Sancti Spiritus

09:00 h: BTT-Cicloturista.

San Felices de los Gallegos

22:00 h: II Edición San Felices a la luz de las velas.

Sorihuela

10:00 h: Los quintos con el Mariquelo.

13:00 h: Talla de Quintos.

16:30 h: Campeonato de mus.

17:00 h: Juegos tradicionales.

18:30 h: Campeonato de chinchón.

20:00 h: Campeonato de futbolín.

20:00 h: Grupo «Armadanzas».

23:00 h: Discoteca móvil.

Terradillos

14:00 h: Tiro al jamón.

15:00 h: Comida.

16:30 h: Pasacalles acuático con el Buggy

20:00 h: Tardeo flamenco con «Arte y compás».

22:00 h: Cena.

23:30 h: Discomóvil con «DJ Mariano» e «Iker González».

04:00 h: DJ Koria.

07:00 h: Desayuno.

Valdelamatanza

11:00 h: Juegos divertidos con los mayores del pueblo.

21:00 h: Noche de teatro y poesías con «Autoescuela Fitipaldis».

Valdecarros

12:30 h: Misa.

19:00 h: Fiesta de disfraces con charanga «Menudo Chaperón».

23:30 h: Macro discoteca «Omega» y bingo popular.

Vallejera

12:00 h: Misa y procesión.

12:30 h: Concurso de fotografía.

14:30 h: Comida popular.

17:30 h: Torneo de mus y de chinchón.

19:00 h: Concurso del huevo.

19:30 h: Humor amarillo y mojitos para todos.

00:00 h a 06:00 h: «DJ Moreta».

06:00 h: Macarronada.

Vega de Tirados

10:30 h: Día de la bici.

21:00 h: Merienda de la vaca.

22:30 h: Concurso de playback.

00:00 h: Discoteca móvil «DC3».

01:00 h: Neón Party.

Valdelosa

12:00 h: Santa Misa.

12:45 h: Procesión.

18:00 h: Charanga «La Movida».

19:00 h: Festejos taurinos.

21:00 h: Espectáculo de magia.

00:00 h: Orquesta «SMS».

Villamayor

12:00 h a 14:00 h: Pintacaras.

16:30 h: Final torneo multideportivo.

18:00 h: Tobogán acuático.

19:00 h: Final de frontón.

22:00 h: Concierto pop-rock: «Puntos Suspensivos».

23:45 h: «Pandora».

Villarino de los Aires

12:00 h: Pasacalles con tamborileros.

12:30 h: Santa Misa y procesión.

18:00 h: «Color Fest Villarino».

22:00 h: «Trío Casanova».

00:00 h: Orquesta «4ta. Calle».

Vitigudino

13:00 h: Desenjaule de los toros de la corrida.

14:00 h: Gigantes y cabezudos.

18:30 h: Corrida de toros mixta.

00:30 h: Ricky Galende y su «Renovation Experience».

Villavieja de Yeltes

20:00 h: Campeonato de rana infantil.

22:00 h: Rana adultos.

La Zarza de Pumareda

20:00 h: Conferencia de Daniel Hernández Barreña sobre geología.

Zorita de la Frontera

18:00 h: Juego de petanca.

20:00 h: Bingo.