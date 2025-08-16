Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La orquesta La Búsqueda durante un concierto.

¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy sábado 16 de agosto?

Habrá procesiones en honor al santo y tampoco las verbenas

Aurelio Peña

Sábado, 16 de agosto 2025, 06:45

San Roque continúa hoy llenando la provincia de celebraciones en las que no faltan las misas y procesiones en honor al santo y tampoco las verbenas, comidas y los encierros populares.

La Alberca

09:00 h: Encierro y capea.

12:00 h: La Loa.

18:30 h: Festejo taurino y capea.

20:15 h: Concierto Sergio Lucas.

22:00 h: Tributo a Mecano.

23:55 h: Macro discoteca «Fa».

Aldeacipreste

12:00 h: Misa.

12:00 h a 15:00 h: Charanga «El Bombazo».

14:30 h: Comida popular.

17:00 h: Fiesta de la espuma.

23:30 h: Concurso de disfraces.

00:00 h: Verbena con orquesta «D'Shalon».

Aldeadávila

22:30 h: Cine al fresco: «El 47».

Aldearrubia

08:00 h: Macarronada.

17:30 h a 20:30 h: Parque hinchable.

18:30 h a 22:30 h: Dj Fran.

18:30 h: Fiesta de la cerveza.

20:30 h: Color Party.

00:00 h: Orquesta «Malibú».

04:30 h: Discomóvil «Infinity».

Almenara de Tormes

10:00 h: Marcha cicloturista a Pino de Tormes.

13:00 h: Actuación de copla: Laura Cerdeño.

14:00 h: Vermut popular.

16:00 h: Hinchables de agua.

19:00 h: Discopeque con Kamaru Teatro.

20:30 h: Monólogo: Alberto Cabrillas.

00:00 h: Discoteca «Cubalibre Experience».

Babilafuente

08:00 h: Macarronada.

12:00 h: Santa Misa.

19:00 h: Grand Prix.

23:30 h: Orquesta «La Huella».

Barbadillo

11:30 h: Diana floreada.

12:00 h: Misa y procesión.

13:00 h: Disco Móvil Infinity.

16:30 h: Campeonato de Remy.

19:00 h: Vaquillas.

21:15 h: Pollos asados.

22:00 h: Antonio Bonal.

00:00 h: Orquesta «La Búsqueda».

Calzada de Valdunciel

21:00 h: I Festival de Rock «Calzurock».

El Campo de Peñaranda

16:00 h: Preparación de la caldereta.

21:00 h: Caldereta.

23:00 h: Disco Móvil «Dinamix».

18:00 h: Castillos hinchables y juegos acuáticos.

23:00 h: Disco móvil Bombastik.

La Cabeza de Béjar

12:00 h: Procesión y misa.

20:00 h: Disfraces infantiles.

00:00 h: Verbena «KM0».

Cantalapiedra

22:00 h: Actuación del grupo de sevillanas: «Aires de Marismas» acompañadas de Julián Vega.

Cantalpino

08:00 h: Alborada.

09:30 h: Subida de bueyes.

10:00 h: Encierro de campo.

13:00 h: Misa y procesión.

14:00 h: Pasacalles con chirigota «Pa'colgaera la mía».

19:00 h: Exhibición de recortes, luego, capea al estilo tradicional.

23:59 h: Orquesta «Musical Compass».

Cantaracillo

09:00 h: Alboreada con dulzaineros de Cantaracillo.

12:00 h: Santa Misa y procesión con dulzaineros de Cantaracillo.

18:00 h: Partido pelota a mano.

23:30 h: Disco móvil «Zarabanda».

Carbajosa de la Sagrada

10:30 h: Bebecuentos «Cuentos en la piscina».

11:30 h: Pasacalles con charanga «Menudo Chaperon».

11:30 h: Juegos gigantes de madera.

13:00 h: Misa y procesión.

14:00 h: Encuentro con nuestros mayores.

17:30 h: Finales campeonato de tute.

19:30 h: Encierro de mini bueyes.

21:00 h: Huertos Prix con animación musical.

22:00 h: Suelta de vaquillas.

00:00 h: Orquesta «Cinema», luego, animación con «DJ Víctor».

Fresno Alhándiga

13:00 h: Santa Misa.

15:00 h: Comida popular.

16:00 h: Bingo.

17:00 h a 21:00 h: Parque acuático.

00:00 h: Macrodiscoteca Diamond.

01:30 h: Sorteo.

05:00 h: Dj.

La Fuente de San Esteban

12:00 h a 23:00 h: I Charro Motor Fest.

12:30 h: Pool Party con Dj.

17:00 h: Concurso de Escapes Diésel y Gasolina.

19:00 h: Exhibición de Drift.

21:45 h: Ruta de Neones.

23:00 h: Concierto: «Ro Baz».

Fuentes de Oñoro

12:00 h: Encierro a caballo.

13:30 h: Almuerzo con mansos.

15:00 h: Comida.

17:00 h: Tardeo flamenco: David Roda Flamenco Fusión.

18:30 h: Clase práctica Escuela de Tauromaquia.

19:30 h: Capea al estilo tradicional.

00:30 h: Orquesta «Nebraska».

Guijuelo

11:00 h a 14:00 h y 16:00 h a 18:00 h: Parque infantil, hinchables y acuáticos.

12:00 h: Dianas con charanga «La Clave».

18:30 h: Corrida de toros.

21:00 h a 01:00 h: Programa «Punto Clave».

22:30 h: I Festival Internacional de magia.

00:00 h: Orquesta «Vulkano».

04:30 h: Disco sonido «Z-05» con «Dj Rodri».

Lagunilla

10:00 h: Mercadillo artesanal.

12:00 h: Misa y procesión.

17:00 h: «Deven Láser» y fiesta de la espuma.

00:00 h: Orquesta «Carisma», luego «DJ Oskar Medina».

Ledrada

12:30 h: Santa Misa y procesión.

21:30 h: Damas de las fiestas 2025 y elección de la reina.

22:15 h: Coronación de la reina y damas 2025 y pregón de fiestas por Amalia Gómez Bernal.

00:00 h: Verbena popular con orquesta «Acuarela».

Linares de Riofrío

18:30 h: Festival Taurino.

00:00 h: Orquesta «Cayenna».

Lumbrales

22:00 h: Concurso de recortes, luego, macro discoteca móvil «Electro Latino».

Macotera

08:00 h: Adobe Dulzaineros.

08:30 h: Chupinazo anunciando el I tradicional encierro con 5 novillos y bueyes, luego, capea con un novillo.

12:00 h: Misa solemne.

19:30 h: Capea al estilo tradicional de tres novillos.

00:30 h: Grupo «Vinilo»

07:45 h: Disco móvil «El Tembleque».

Morasverdes

17:00 h: Campeonatos de futbolín infantil y absoluto.

Navasfrías

13:00 h: I Concurso de tortillas de patata.

19:00 h: II Pruebas de habilidad ecuestre.

23:00 h: Entrega de premios y bingo fin de fiestas.

Nuevo Naharros

11:00 h a 14:00 y 16:30 h a 19:30 h: Parque acuático e hinchables.

14:30 h: Paella.

16:30 h: Bingo + Bingo musical.

17:30 h a 19:30 h: Laser tag.

20:00 h: Final de frontenis.

20:00 h: Tu cara me suena

21:30 h: Grupo flamenco y rumbas «Sal Gorda».

00:00 h: Orquesta «Sándalo».

Peñarandilla

15:00 h: Comida popular.

17:00 h: Fiesta del agua.

23:00 h: Concurso de disfraces.

00:30 h: Discoteca Móvil «Alyma».

Puente del Congosto

12:00 h: Santa Misa y procesión.

00:00 h: Orquesta «Takicardia».

Salmoral

09:00 h: Alborada con Francisco García Huerta.

13:00 h: Desfile de majorettes.

13:00 h: Misa solemne.

19:30 h: Taller de pintacaras.

00:00 h: Disco «Lamas».

Sanchotello

13:00 h: Santa Misa y procesión.

16:30 h: Campeonato de tute.

17:30 h: Día del niño.

23:00 h: Concurso de disfraces.

00:00 h: Disco móvil «Galaxy».

Sancti Spiritus

09:00 h: BTT-Cicloturista.

San Felices de los Gallegos

22:00 h: II Edición San Felices a la luz de las velas.

Sorihuela

10:00 h: Los quintos con el Mariquelo.

13:00 h: Talla de Quintos.

16:30 h: Campeonato de mus.

17:00 h: Juegos tradicionales.

18:30 h: Campeonato de chinchón.

20:00 h: Campeonato de futbolín.

20:00 h: Grupo «Armadanzas».

23:00 h: Discoteca móvil.

Terradillos

14:00 h: Tiro al jamón.

15:00 h: Comida.

16:30 h: Pasacalles acuático con el Buggy

20:00 h: Tardeo flamenco con «Arte y compás».

22:00 h: Cena.

23:30 h: Discomóvil con «DJ Mariano» e «Iker González».

04:00 h: DJ Koria.

07:00 h: Desayuno.

Valdelamatanza

11:00 h: Juegos divertidos con los mayores del pueblo.

21:00 h: Noche de teatro y poesías con «Autoescuela Fitipaldis».

Valdecarros

12:30 h: Misa.

19:00 h: Fiesta de disfraces con charanga «Menudo Chaperón».

23:30 h: Macro discoteca «Omega» y bingo popular.

Vallejera

12:00 h: Misa y procesión.

12:30 h: Concurso de fotografía.

14:30 h: Comida popular.

17:30 h: Torneo de mus y de chinchón.

19:00 h: Concurso del huevo.

19:30 h: Humor amarillo y mojitos para todos.

00:00 h a 06:00 h: «DJ Moreta».

06:00 h: Macarronada.

Vega de Tirados

10:30 h: Día de la bici.

21:00 h: Merienda de la vaca.

22:30 h: Concurso de playback.

00:00 h: Discoteca móvil «DC3».

01:00 h: Neón Party.

Valdelosa

12:00 h: Santa Misa.

12:45 h: Procesión.

18:00 h: Charanga «La Movida».

19:00 h: Festejos taurinos.

21:00 h: Espectáculo de magia.

00:00 h: Orquesta «SMS».

Villamayor

12:00 h a 14:00 h: Pintacaras.

16:30 h: Final torneo multideportivo.

18:00 h: Tobogán acuático.

19:00 h: Final de frontón.

22:00 h: Concierto pop-rock: «Puntos Suspensivos».

23:45 h: «Pandora».

Villarino de los Aires

12:00 h: Pasacalles con tamborileros.

12:30 h: Santa Misa y procesión.

18:00 h: «Color Fest Villarino».

22:00 h: «Trío Casanova».

00:00 h: Orquesta «4ta. Calle».

Vitigudino

13:00 h: Desenjaule de los toros de la corrida.

14:00 h: Gigantes y cabezudos.

18:30 h: Corrida de toros mixta.

00:30 h: Ricky Galende y su «Renovation Experience».

Villavieja de Yeltes

20:00 h: Campeonato de rana infantil.

22:00 h: Rana adultos.

La Zarza de Pumareda

20:00 h: Conferencia de Daniel Hernández Barreña sobre geología.

Zorita de la Frontera

18:00 h: Juego de petanca.

20:00 h: Bingo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis incendios activos: Cipérez, El Payo y La Sagrada en nivel 2; y La Alberca en nivel 1
  2. 2 Incendio en las inmediaciones de la rotonda del Centro Comercial El Tormes
  3. 3 Primeras consecuencias de los incendios: evacúan El Payo y dos heridos en Cipérez
  4. 4 Elevan a nivel 2 el incendio de Cipérez
  5. 5 Expertos proponen variar el trazado del tren Ruta de la Plata por Salamanca
  6. 6 Dos nuevos fuegos en El Payo y Corral de Garcíñigo, ambos de nivel 1
  7. 7 Herida una pareja tras salirse de la vía y dar varias vueltas de campana
  8. 8 ¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy viernes 15 de agosto?
  9. 9 El banderillero Juan Luis Moreno, herido grave en Guijuelo
  10. 10 Cambios drásticos en las pescaderías del Mercado: «Son precios de historia»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy sábado 16 de agosto?

¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy sábado 16 de agosto?