¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy sábado 16 de agosto?
Habrá procesiones en honor al santo y tampoco las verbenas
Aurelio Peña
Sábado, 16 de agosto 2025, 06:45
San Roque continúa hoy llenando la provincia de celebraciones en las que no faltan las misas y procesiones en honor al santo y tampoco las verbenas, comidas y los encierros populares.
La Alberca
09:00 h: Encierro y capea.
12:00 h: La Loa.
18:30 h: Festejo taurino y capea.
20:15 h: Concierto Sergio Lucas.
22:00 h: Tributo a Mecano.
23:55 h: Macro discoteca «Fa».
Aldeacipreste
12:00 h: Misa.
12:00 h a 15:00 h: Charanga «El Bombazo».
14:30 h: Comida popular.
17:00 h: Fiesta de la espuma.
23:30 h: Concurso de disfraces.
00:00 h: Verbena con orquesta «D'Shalon».
Aldeadávila
22:30 h: Cine al fresco: «El 47».
Aldearrubia
08:00 h: Macarronada.
17:30 h a 20:30 h: Parque hinchable.
18:30 h a 22:30 h: Dj Fran.
18:30 h: Fiesta de la cerveza.
20:30 h: Color Party.
00:00 h: Orquesta «Malibú».
04:30 h: Discomóvil «Infinity».
Almenara de Tormes
10:00 h: Marcha cicloturista a Pino de Tormes.
13:00 h: Actuación de copla: Laura Cerdeño.
14:00 h: Vermut popular.
16:00 h: Hinchables de agua.
19:00 h: Discopeque con Kamaru Teatro.
20:30 h: Monólogo: Alberto Cabrillas.
00:00 h: Discoteca «Cubalibre Experience».
Babilafuente
08:00 h: Macarronada.
12:00 h: Santa Misa.
19:00 h: Grand Prix.
23:30 h: Orquesta «La Huella».
Barbadillo
11:30 h: Diana floreada.
12:00 h: Misa y procesión.
13:00 h: Disco Móvil Infinity.
16:30 h: Campeonato de Remy.
19:00 h: Vaquillas.
21:15 h: Pollos asados.
22:00 h: Antonio Bonal.
00:00 h: Orquesta «La Búsqueda».
Calzada de Valdunciel
21:00 h: I Festival de Rock «Calzurock».
El Campo de Peñaranda
16:00 h: Preparación de la caldereta.
21:00 h: Caldereta.
23:00 h: Disco Móvil «Dinamix».
18:00 h: Castillos hinchables y juegos acuáticos.
23:00 h: Disco móvil Bombastik.
La Cabeza de Béjar
12:00 h: Procesión y misa.
20:00 h: Disfraces infantiles.
00:00 h: Verbena «KM0».
Cantalapiedra
22:00 h: Actuación del grupo de sevillanas: «Aires de Marismas» acompañadas de Julián Vega.
Cantalpino
08:00 h: Alborada.
09:30 h: Subida de bueyes.
10:00 h: Encierro de campo.
13:00 h: Misa y procesión.
14:00 h: Pasacalles con chirigota «Pa'colgaera la mía».
19:00 h: Exhibición de recortes, luego, capea al estilo tradicional.
23:59 h: Orquesta «Musical Compass».
Cantaracillo
09:00 h: Alboreada con dulzaineros de Cantaracillo.
12:00 h: Santa Misa y procesión con dulzaineros de Cantaracillo.
18:00 h: Partido pelota a mano.
23:30 h: Disco móvil «Zarabanda».
Carbajosa de la Sagrada
10:30 h: Bebecuentos «Cuentos en la piscina».
11:30 h: Pasacalles con charanga «Menudo Chaperon».
11:30 h: Juegos gigantes de madera.
13:00 h: Misa y procesión.
14:00 h: Encuentro con nuestros mayores.
17:30 h: Finales campeonato de tute.
19:30 h: Encierro de mini bueyes.
21:00 h: Huertos Prix con animación musical.
22:00 h: Suelta de vaquillas.
00:00 h: Orquesta «Cinema», luego, animación con «DJ Víctor».
Fresno Alhándiga
13:00 h: Santa Misa.
15:00 h: Comida popular.
16:00 h: Bingo.
17:00 h a 21:00 h: Parque acuático.
00:00 h: Macrodiscoteca Diamond.
01:30 h: Sorteo.
05:00 h: Dj.
La Fuente de San Esteban
12:00 h a 23:00 h: I Charro Motor Fest.
12:30 h: Pool Party con Dj.
17:00 h: Concurso de Escapes Diésel y Gasolina.
19:00 h: Exhibición de Drift.
21:45 h: Ruta de Neones.
23:00 h: Concierto: «Ro Baz».
Fuentes de Oñoro
12:00 h: Encierro a caballo.
13:30 h: Almuerzo con mansos.
15:00 h: Comida.
17:00 h: Tardeo flamenco: David Roda Flamenco Fusión.
18:30 h: Clase práctica Escuela de Tauromaquia.
19:30 h: Capea al estilo tradicional.
00:30 h: Orquesta «Nebraska».
Guijuelo
11:00 h a 14:00 h y 16:00 h a 18:00 h: Parque infantil, hinchables y acuáticos.
12:00 h: Dianas con charanga «La Clave».
18:30 h: Corrida de toros.
21:00 h a 01:00 h: Programa «Punto Clave».
22:30 h: I Festival Internacional de magia.
00:00 h: Orquesta «Vulkano».
04:30 h: Disco sonido «Z-05» con «Dj Rodri».
Lagunilla
10:00 h: Mercadillo artesanal.
12:00 h: Misa y procesión.
17:00 h: «Deven Láser» y fiesta de la espuma.
00:00 h: Orquesta «Carisma», luego «DJ Oskar Medina».
Ledrada
12:30 h: Santa Misa y procesión.
21:30 h: Damas de las fiestas 2025 y elección de la reina.
22:15 h: Coronación de la reina y damas 2025 y pregón de fiestas por Amalia Gómez Bernal.
00:00 h: Verbena popular con orquesta «Acuarela».
Linares de Riofrío
18:30 h: Festival Taurino.
00:00 h: Orquesta «Cayenna».
Lumbrales
22:00 h: Concurso de recortes, luego, macro discoteca móvil «Electro Latino».
Macotera
08:00 h: Adobe Dulzaineros.
08:30 h: Chupinazo anunciando el I tradicional encierro con 5 novillos y bueyes, luego, capea con un novillo.
12:00 h: Misa solemne.
19:30 h: Capea al estilo tradicional de tres novillos.
00:30 h: Grupo «Vinilo»
07:45 h: Disco móvil «El Tembleque».
Morasverdes
17:00 h: Campeonatos de futbolín infantil y absoluto.
Navasfrías
13:00 h: I Concurso de tortillas de patata.
19:00 h: II Pruebas de habilidad ecuestre.
23:00 h: Entrega de premios y bingo fin de fiestas.
Nuevo Naharros
11:00 h a 14:00 y 16:30 h a 19:30 h: Parque acuático e hinchables.
14:30 h: Paella.
16:30 h: Bingo + Bingo musical.
17:30 h a 19:30 h: Laser tag.
20:00 h: Final de frontenis.
20:00 h: Tu cara me suena
21:30 h: Grupo flamenco y rumbas «Sal Gorda».
00:00 h: Orquesta «Sándalo».
Peñarandilla
15:00 h: Comida popular.
17:00 h: Fiesta del agua.
23:00 h: Concurso de disfraces.
00:30 h: Discoteca Móvil «Alyma».
Puente del Congosto
12:00 h: Santa Misa y procesión.
00:00 h: Orquesta «Takicardia».
Salmoral
09:00 h: Alborada con Francisco García Huerta.
13:00 h: Desfile de majorettes.
13:00 h: Misa solemne.
19:30 h: Taller de pintacaras.
00:00 h: Disco «Lamas».
Sanchotello
13:00 h: Santa Misa y procesión.
16:30 h: Campeonato de tute.
17:30 h: Día del niño.
23:00 h: Concurso de disfraces.
00:00 h: Disco móvil «Galaxy».
Sancti Spiritus
09:00 h: BTT-Cicloturista.
San Felices de los Gallegos
22:00 h: II Edición San Felices a la luz de las velas.
Sorihuela
10:00 h: Los quintos con el Mariquelo.
13:00 h: Talla de Quintos.
16:30 h: Campeonato de mus.
17:00 h: Juegos tradicionales.
18:30 h: Campeonato de chinchón.
20:00 h: Campeonato de futbolín.
20:00 h: Grupo «Armadanzas».
23:00 h: Discoteca móvil.
Terradillos
14:00 h: Tiro al jamón.
15:00 h: Comida.
16:30 h: Pasacalles acuático con el Buggy
20:00 h: Tardeo flamenco con «Arte y compás».
22:00 h: Cena.
23:30 h: Discomóvil con «DJ Mariano» e «Iker González».
04:00 h: DJ Koria.
07:00 h: Desayuno.
Valdelamatanza
11:00 h: Juegos divertidos con los mayores del pueblo.
21:00 h: Noche de teatro y poesías con «Autoescuela Fitipaldis».
Valdecarros
12:30 h: Misa.
19:00 h: Fiesta de disfraces con charanga «Menudo Chaperón».
23:30 h: Macro discoteca «Omega» y bingo popular.
Vallejera
12:00 h: Misa y procesión.
12:30 h: Concurso de fotografía.
14:30 h: Comida popular.
17:30 h: Torneo de mus y de chinchón.
19:00 h: Concurso del huevo.
19:30 h: Humor amarillo y mojitos para todos.
00:00 h a 06:00 h: «DJ Moreta».
06:00 h: Macarronada.
Vega de Tirados
10:30 h: Día de la bici.
21:00 h: Merienda de la vaca.
22:30 h: Concurso de playback.
00:00 h: Discoteca móvil «DC3».
01:00 h: Neón Party.
Valdelosa
12:00 h: Santa Misa.
12:45 h: Procesión.
18:00 h: Charanga «La Movida».
19:00 h: Festejos taurinos.
21:00 h: Espectáculo de magia.
00:00 h: Orquesta «SMS».
Villamayor
12:00 h a 14:00 h: Pintacaras.
16:30 h: Final torneo multideportivo.
18:00 h: Tobogán acuático.
19:00 h: Final de frontón.
22:00 h: Concierto pop-rock: «Puntos Suspensivos».
23:45 h: «Pandora».
Villarino de los Aires
12:00 h: Pasacalles con tamborileros.
12:30 h: Santa Misa y procesión.
18:00 h: «Color Fest Villarino».
22:00 h: «Trío Casanova».
00:00 h: Orquesta «4ta. Calle».
Vitigudino
13:00 h: Desenjaule de los toros de la corrida.
14:00 h: Gigantes y cabezudos.
18:30 h: Corrida de toros mixta.
00:30 h: Ricky Galende y su «Renovation Experience».
Villavieja de Yeltes
20:00 h: Campeonato de rana infantil.
22:00 h: Rana adultos.
La Zarza de Pumareda
20:00 h: Conferencia de Daniel Hernández Barreña sobre geología.
Zorita de la Frontera
18:00 h: Juego de petanca.
20:00 h: Bingo.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.