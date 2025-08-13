¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy miércoles 13 de agosto?
En el día de hoy, se esperan eventos diferentes en los pueblos de Salamanca: desde la ruta termal en Vega de Tirados hasta el Gran Prix de Navasfrías, pasando por el concurso gastronómico de Macotera o la observación de estrellas en El Campo de Peñaranda
Aurelio Peña
Salamanca
Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:00
Se espera un miércoles apasionante ante el carrusel de acontecimientos, tan variados entre sí, que van a tener lugar en la provincia de Salamanca.
Entre lo más reseñable se encuentra la II Ruta Termal de Vega de Tirados-Balneario de Ledesma, el I Gran Prix Navasfrieño de Quintos y Peñas de Navasfrías, el XI Concurso Gastronómico de Macotera con temática «The Champions Burger» o el Peque-Show 2025 de Linares de Riofrío.
Las habituales protagonistas, las orquestas, también tendrán su especial aparición con «Malasia» en Villarino de los Aires o «La Reina del Show» en Fuentes de Oñoro. Sin embargo, en la noche también se podrán disfrutar otros tipos de actividades, como la observación de estrellas en El Campo de Peñaranda o la búsqueda del tesoro nocturna en Terradillos.
Además de representaciones teatrales, quedadas cinéfilas o concursos infantiles, cabe mencionar, como punto más curioso de la jornada, el torneo de ajedrez de Cantalpino o el Zarzaprix de peñas de La Zarza de Pumareda.
La Alberca
19:30 horas: Santo Rosario.
22:00 horas: 'Folk on Crest'.
23:55 horas: Dj Iker González.
Aldeadávila
22:30 horas: cine. 'Ocho apellidos marroquíes'.
Aldearrubia
20:00 horas: duelo de peñas.
0:00 horas: beerpong.
Aldeaseca de la Frontera
19:00 horas: tradicional puesta de banderines.
22:30 horas: concierto. 'Voces amigas de Aldeaseca'.
Almenara de Tormes
20:00 horas: teatro. 'El aventulibro del profesor Lulus'.
22:00 horas: puesta de banderines con charanga 'Armando Jaleo'.
Babilafuente
20:00 horas: ruta de peñas con charanga 'Dale Kaña'.
El Campo de Peñaranda
20:00 horas: juegos tradicionales.
23:00 horas: observación de las constelaciones y estrellas.
Cantalpino
11:30 horas: campeonato de ajedrez.
20:30 horas: exhibición de baile.
Cantaracillo
19:00 horas: búsqueda del tesoro.
19:30 horas a 21:00 horas: exposiciones 'Naturaleza tallada', por Jesús Martín, y 'Modelismo naval estático', por Nacho Plaza.
22:00 horas: teatro. 'El Hidalgo de la Mancha'.
0:00 horas: grupo 'Reyes Galocha'.
Carbajosa de la Sagrada
19:00 horas: taller de body painting.
23:00 horas: macrodiscoteca 'Experience'.
Fresno Alhándiga
20:00 horas: chupinazo con charanga 'Chundarata'.
La Fuente de San Esteban
22:30 horas: Ecos del Tormes.
Fuentes de Oñoro
18:30 horas: ofrenda floral.
20:00 horas: ronda de peñas con charanga 'Manliao'.
23:55 horas: pregón de fiestas.
0:30 horas: orquesta 'La Reina del Show'.
Guijuelo
9:00 horas: torneo de petanca infantil.
Lagunilla
10:00 horas: concurso de pintura rápida.
23:00 horas: espectáculo de mentalismo familiar con Max Verdie.
Linares de Riofrío
22:30 horas: peque-show 2025.
Lumbrales
20:00 horas: presentación del libro '¡Vive! Viniste a eso', por Mario San Román.
22:00 horas: teatro: 'Fuentelera'.
Macotera
12:30 horas: 'La Mañana en COPE'.
20:00 horas: teatro infantil. 'Tutankamón faraón'.
21:00 horas: XI concurso gastronómico de Macotera: 'The Champions Burguer'.
Navasfrías
10:30 horas: V jornadas de historia y cultura: 'La frontera, una raya que une y separa'.
11:00 horas: bubble sport y archery tag.
23:00 horas: I grand prix navasfrieño de quintos y peñas.
Nuevo Naharros
18:00 horas: fútbol 3.
22:30 horas: beer pong.
Peñaparda
12:30 horas: suelta de vaquillas.
18:30 horas: capea al estilo tradicional.
Peñarandilla
22:00 horas: cine: 'Migración. Un viaje patas arriba'.
Peralejos de Abajo
11:00 horas a 13:00 horas: exposición de cuadros de Mary Vicente Bartol.
Puente del Congosto
22:00 horas: canción española y copla.
Sanchotello
17:00 horas: juegos en la piscina.
20:30 horas: actuación coro: 'Voces de mi pueblo'.
Sancti-Spíritus
22:30 horas: documental: 'Las faenas de la cosecha en Puerto Seguro'.
San Martín del Castañar
20:00 horas: fiesta de la espuma.
Tamames
22:00 horas: cine de verano.
Terradillos
18:00 horas: juegos tradicionales.
20:00 horas: marcha solidaria a favor de Javier Gallo.
22:00 horas: noche mágica. 'El Marqués de Merlín'.
23:30 horas: búsqueda del tesoro nocturna.
Valbuena
20:30 horas: merienda popular con música de dj.
Valdecarros
18:00 horas: tardeo.
19:00 horas: waterpolo.
Valdelamatanza
22:00 horas: cine. '¿Quién es quién?'.
Vallejera
19:30 horas: pregón de fiestas.
20:00 horas a 22:00 horas: charanga 'La Abeja' y concurso de sangría y de aperitivo: hornazos.
0:00 horas a 6:00 horas: 'dj Electrolatino' y concurso de disfraces infantil.
6:00 horas: macarronada.
Vega de Tirados
9:00 horas: II ruta termal de Vega de Tirados-Balneario de Ledesma.
Villamayor
22:00 horas: cuelga de banderines con charanga 'La Clave'.
Villarino de los Aires
23:00 horas: desfile de peñas con charanga 'El Flow'.
23:30 horas: pregón de fiestas.
0:20 horas: orquesta 'Malasia'.
Vitigudino
11:00 horas a 14:00 horas: parque infantil.
22:00 horas: juegos de madera.
La Zarza de Pumareda
21:00 horas: parrillada.
23:30 horas: zarzaprix de peñas.
