Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un acto de las fiestas de Carbajosa del año pasado. ARCHIVO

¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy miércoles 13 de agosto?

En el día de hoy, se esperan eventos diferentes en los pueblos de Salamanca: desde la ruta termal en Vega de Tirados hasta el Gran Prix de Navasfrías, pasando por el concurso gastronómico de Macotera o la observación de estrellas en El Campo de Peñaranda

Aurelio Peña

Salamanca

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:00

Se espera un miércoles apasionante ante el carrusel de acontecimientos, tan variados entre sí, que van a tener lugar en la provincia de Salamanca.

Entre lo más reseñable se encuentra la II Ruta Termal de Vega de Tirados-Balneario de Ledesma, el I Gran Prix Navasfrieño de Quintos y Peñas de Navasfrías, el XI Concurso Gastronómico de Macotera con temática «The Champions Burger» o el Peque-Show 2025 de Linares de Riofrío.

Las habituales protagonistas, las orquestas, también tendrán su especial aparición con «Malasia» en Villarino de los Aires o «La Reina del Show» en Fuentes de Oñoro. Sin embargo, en la noche también se podrán disfrutar otros tipos de actividades, como la observación de estrellas en El Campo de Peñaranda o la búsqueda del tesoro nocturna en Terradillos.

Además de representaciones teatrales, quedadas cinéfilas o concursos infantiles, cabe mencionar, como punto más curioso de la jornada, el torneo de ajedrez de Cantalpino o el Zarzaprix de peñas de La Zarza de Pumareda.

La Alberca

19:30 horas: Santo Rosario.

22:00 horas: 'Folk on Crest'.

23:55 horas: Dj Iker González.

Aldeadávila

22:30 horas: cine. 'Ocho apellidos marroquíes'.

Aldearrubia

20:00 horas: duelo de peñas.

0:00 horas: beerpong.

Aldeaseca de la Frontera

19:00 horas: tradicional puesta de banderines.

22:30 horas: concierto. 'Voces amigas de Aldeaseca'.

Almenara de Tormes

20:00 horas: teatro. 'El aventulibro del profesor Lulus'.

22:00 horas: puesta de banderines con charanga 'Armando Jaleo'.

Babilafuente

20:00 horas: ruta de peñas con charanga 'Dale Kaña'.

El Campo de Peñaranda

20:00 horas: juegos tradicionales.

23:00 horas: observación de las constelaciones y estrellas.

Cantalpino

11:30 horas: campeonato de ajedrez.

20:30 horas: exhibición de baile.

Cantaracillo

19:00 horas: búsqueda del tesoro.

19:30 horas a 21:00 horas: exposiciones 'Naturaleza tallada', por Jesús Martín, y 'Modelismo naval estático', por Nacho Plaza.

22:00 horas: teatro. 'El Hidalgo de la Mancha'.

0:00 horas: grupo 'Reyes Galocha'.

Carbajosa de la Sagrada

19:00 horas: taller de body painting.

23:00 horas: macrodiscoteca 'Experience'.

Fresno Alhándiga

20:00 horas: chupinazo con charanga 'Chundarata'.

La Fuente de San Esteban

22:30 horas: Ecos del Tormes.

Fuentes de Oñoro

18:30 horas: ofrenda floral.

20:00 horas: ronda de peñas con charanga 'Manliao'.

23:55 horas: pregón de fiestas.

0:30 horas: orquesta 'La Reina del Show'.

Guijuelo

9:00 horas: torneo de petanca infantil.

Lagunilla

10:00 horas: concurso de pintura rápida.

23:00 horas: espectáculo de mentalismo familiar con Max Verdie.

Linares de Riofrío

22:30 horas: peque-show 2025.

Lumbrales

20:00 horas: presentación del libro '¡Vive! Viniste a eso', por Mario San Román.

22:00 horas: teatro: 'Fuentelera'.

Macotera

12:30 horas: 'La Mañana en COPE'.

20:00 horas: teatro infantil. 'Tutankamón faraón'.

21:00 horas: XI concurso gastronómico de Macotera: 'The Champions Burguer'.

Navasfrías

10:30 horas: V jornadas de historia y cultura: 'La frontera, una raya que une y separa'.

11:00 horas: bubble sport y archery tag.

23:00 horas: I grand prix navasfrieño de quintos y peñas.

Nuevo Naharros

18:00 horas: fútbol 3.

22:30 horas: beer pong.

Peñaparda

12:30 horas: suelta de vaquillas.

18:30 horas: capea al estilo tradicional.

Peñarandilla

22:00 horas: cine: 'Migración. Un viaje patas arriba'.

Peralejos de Abajo

11:00 horas a 13:00 horas: exposición de cuadros de Mary Vicente Bartol.

Puente del Congosto

22:00 horas: canción española y copla.

Sanchotello

17:00 horas: juegos en la piscina.

20:30 horas: actuación coro: 'Voces de mi pueblo'.

Sancti-Spíritus

22:30 horas: documental: 'Las faenas de la cosecha en Puerto Seguro'.

San Martín del Castañar

20:00 horas: fiesta de la espuma.

Tamames

22:00 horas: cine de verano.

Terradillos

18:00 horas: juegos tradicionales.

20:00 horas: marcha solidaria a favor de Javier Gallo.

22:00 horas: noche mágica. 'El Marqués de Merlín'.

23:30 horas: búsqueda del tesoro nocturna.

Valbuena

20:30 horas: merienda popular con música de dj.

Valdecarros

18:00 horas: tardeo.

19:00 horas: waterpolo.

Valdelamatanza

22:00 horas: cine. '¿Quién es quién?'.

Vallejera

19:30 horas: pregón de fiestas.

20:00 horas a 22:00 horas: charanga 'La Abeja' y concurso de sangría y de aperitivo: hornazos.

0:00 horas a 6:00 horas: 'dj Electrolatino' y concurso de disfraces infantil.

6:00 horas: macarronada.

Vega de Tirados

9:00 horas: II ruta termal de Vega de Tirados-Balneario de Ledesma.

Villamayor

22:00 horas: cuelga de banderines con charanga 'La Clave'.

Villarino de los Aires

23:00 horas: desfile de peñas con charanga 'El Flow'.

23:30 horas: pregón de fiestas.

0:20 horas: orquesta 'Malasia'.

Vitigudino

11:00 horas a 14:00 horas: parque infantil.

22:00 horas: juegos de madera.

La Zarza de Pumareda

21:00 horas: parrillada.

23:30 horas: zarzaprix de peñas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los incendios no dan tregua en Salamanca: más focos en La Alberca, Campillo de Azaba, Candelario, Cerralbo, Ciudad Rodrigo, La Sierpe y Membribe
  2. 2 Un fuego de nivel 1 entre Martín de Yeltes y La Fuente de San Esteban obliga a desalojar a vecinos
  3. 3 Detenido en Pinhel (Portugal) por provocar seis incendios en un mes a pocos kilómetros de Salamanca
  4. 4 El mal tiempo derriba un árbol en la rotonda de acceso a la SA-20 y provoca caos en la carretera de Alba de Tormes
  5. 5 Ingresa en la cárcel de Topas el detenido por constantes malos tratos físicos y psíquicos a su propia madre en Puente Ladrillo
  6. 6 Declarado un incendio forestal en el Puerto del Portillo, en La Alberca
  7. 7 Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «La lluvia por San Bartolomé...»
  8. 8 Confirmado el primer foco de lengua azul en Salamanca
  9. 9 Medios aéreos y terrestres extinguen un incendio en la zona del Colorino, en la sierra de Candelario
  10. 10 La orquesta familiar que lleva cuatro décadas dando espectáculo: «Hacemos el show igual para 5.000 personas que para 200»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy miércoles 13 de agosto?

¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy miércoles 13 de agosto?