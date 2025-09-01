¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy lunes 1 de septiembre?
Entre lo más relevante está el concierto de la orquesta «Malibú Show» en Puebla de Yeltes, la exhibición canina en Cantalapiedra o la representación teatral «Félix y la tierra» en Villoria
Aurelio Peña
Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:52
Es septiembre ya y la fiesta sigue viva en la provincia, con Béjar y Palomares de Alba encabezando los eventos más destacables para el día de hoy.
Lo más resaltable es el concierto de la orquesta «Malibú Show» en Puebla de Yeltes o el de «A»g«ústicos» en Béjar. También la exhibición canina en Cantalapiedra o la representación teatral «Félix y la tierra» en Villoria.
Béjar
12:30 h: Espectáculo para público familiar con Hernández & García «No es verdad».
17:30 h: Música en las residencias: Mora y Majuelo.
21:30 h: Béjar en directo: Concierto de «A»g»ústicos».
Cantalapiedra
22:00 h: Exhibición canina por «Be More Dog».
El Encinar
22:00 h: Cine familiar «Padre no hay más que uno 4».
Palomares de Alba
11:30 h: Repique de campanas.
12:00 h: Santa misa.
13:00 h: Procesión.
13:30 h: Recepción con vino y dulces.
14:30 h: Patatas meneas.
16:30 h: Bingo especial.
18:00 h: Romería a Otero.
19:30 h: Sorteo de la Gran Cesta en la ermita.
20:00 h: Parrillada.
22:00 h: Dj «Harry» y I concurso de playback.
23:30 h: Chocolatada.
Puebla de Yeltes
08:00 h: Alborada ofrecida por el tamborilero.
12:30 h: Santa misa.
18:00 h a 20:00 h: Actuación del grupo de flamenco «Rollanejo».
00:00 h: Gran orquesta «Malibu Show».
Villoria
21:30 h: Teatro infantil/familiar «Félix y la tierra» de Teatro Atópico.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.