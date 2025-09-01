Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy lunes 1 de septiembre?

Entre lo más relevante está el concierto de la orquesta «Malibú Show» en Puebla de Yeltes, la exhibición canina en Cantalapiedra o la representación teatral «Félix y la tierra» en Villoria

Aurelio Peña

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:52

Es septiembre ya y la fiesta sigue viva en la provincia, con Béjar y Palomares de Alba encabezando los eventos más destacables para el día de hoy.

Lo más resaltable es el concierto de la orquesta «Malibú Show» en Puebla de Yeltes o el de «A»g«ústicos» en Béjar. También la exhibición canina en Cantalapiedra o la representación teatral «Félix y la tierra» en Villoria.

Béjar

12:30 h: Espectáculo para público familiar con Hernández & García «No es verdad».

17:30 h: Música en las residencias: Mora y Majuelo.

21:30 h: Béjar en directo: Concierto de «A»g»ústicos».

Cantalapiedra

22:00 h: Exhibición canina por «Be More Dog».

El Encinar

22:00 h: Cine familiar «Padre no hay más que uno 4».

Palomares de Alba

11:30 h: Repique de campanas.

12:00 h: Santa misa.

13:00 h: Procesión.

13:30 h: Recepción con vino y dulces.

14:30 h: Patatas meneas.

16:30 h: Bingo especial.

18:00 h: Romería a Otero.

19:30 h: Sorteo de la Gran Cesta en la ermita.

20:00 h: Parrillada.

22:00 h: Dj «Harry» y I concurso de playback.

23:30 h: Chocolatada.

Puebla de Yeltes

08:00 h: Alborada ofrecida por el tamborilero.

12:30 h: Santa misa.

18:00 h a 20:00 h: Actuación del grupo de flamenco «Rollanejo».

00:00 h: Gran orquesta «Malibu Show».

Villoria

21:30 h: Teatro infantil/familiar «Félix y la tierra» de Teatro Atópico.

