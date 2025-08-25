¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy lunes 25 de agosto? Desde Alba de Tormes con sus procesiones y el musical familiar 'La isla de Maui', hasta Lumbrales con encierros a caballo y festival taurino, los pueblos de Salamanca continúan este lunes con toros y música

La Gaceta Salamanca Lunes, 25 de agosto 2025, 06:45 Comenta Compartir

Con el repique de campanas, Salamanca vuelve a llenarse de fiesta. En Alba de Tormes, epicentro de la devoción teresiana, la jornada se vive entre solemnidad y diversión: procesiones y misa al mediodía, cabezudos por las calles, música con el grupo Timanfaya, un musical familiar y la presentación de una obra pictórica en torno a Santa Teresa. La noche se enciende con el toro de fuego y los acordes de Carolina Rock Band. En la comarca, cada pueblo despliega lo mejor de sus tradiciones: Lumbrales celebra encierros a caballo y festival taurino, Cepeda mantiene viva la esencia charra con encierros y corrida de toros, mientras Los Santos y Villavieja de Yeltes combinan espectáculos taurinos con verbenas y juegos populares.

El ambiente festivo se reparte también en celebraciones gastronómicas y familiares: paellas en Huerta, Molinillo o Villagonzalo del Tormes; concursos de postres en Cantalapiedra y de tortillas en Pereña de la Ribera; una gran merienda en Aldeanueva de Figueroa y degustación de carne en Peñaranda de Bracamonte. La música y el baile son protagonistas con orquestas como Nebraska, Kronos o Malibu Show, además de verbenas y discotecas móviles que alargan la noche. Y no falta la diversión para los más pequeños y familias con juegos, talleres, yincanas, Color Fest en Gomecello, escape room en Paradinas o fiestas de la espuma en Santibáñez de la Sierra. En definitiva, tradición, cultura y alegría se entrelazan para convertir este inicio de semana en la cita más esperada del verano en la provincia.

Alba de Tormes

12:00 h: Salida de clausura de Santa Teresa de Jesús.

12:30 h: Santa misa.

13:00 h: Salida de cabezudos.

19:00 h: Actuación musical grupo «Timanfaya».

21:00 h: Musical familiar «La isla de Maui».

21:00 h: Presentación de la nueva obra pictórica «Urna sepulcral de santa Teresa de Jesús c. 1616 a 1760).

22:15 h: Toro de fuego sin buscapiés.

22:30 h: Grupo «Carolina Rock Band».

Aldeanueva de Figueroa

19:30 h: Merienda popular.

00:00 h: Verbena con orquesta «Musical Compass».

Arabayona de Mógica

21:30 h: Actuación musical del grupo «Mayalde».

El Cabaco

08:00 h: Diana floreada.

18:00 h: Humor amarillo.

00:00 h: Verbena con la orquesta «Nebraska».

Cantalapiedra

22:00 h: Concurso de postres.

Cepeda

07:00 h: Alegre despertar al son de la gaita y tamboril.

08:00 h: Salida a buscar el toro.

13:00 h: Desenjaule de los toros y encierro infantil.

18:30 h: Corrida de toros.

00:00 h: Discoteca-Móvil «Pandora».

Cipérez

15:00 h: Gran paella solidaria.

22:00 h: Cine de verano.

Fuenteguinaldo

12:00 h: Encierro mixto.

18:00 h: Capea popular con vaquillas.

20:15 h: Encierro urbano.

Gomecello

17:00 h: Color Fest y fiesta de la espuma.

21:30 h: Aperitivos con «DJ Armando».

23:00 h: Pregón de fin de fiestas.

Herrezuelo

12:00 h: Misa y procesión.

13:30 h: Vino español.

18:00 h: Juegos tradicionales.

21:30 h: Cena comunitaria.

Huerta

15:00 h: Paella popular.

19:00 h: Torneos de futbolín y ping pong.

00:00 h: Orquesta «Kronos».

Ledrada

18:30 h: Yincana infantil.

20:00 h: Procesión y misa.

21:30 h: Cena.

23:00 h: Verbena popular.

Lumbrales

10:30 h: Pasacalles y cabezudos con charanga «Cucú Band».

12:30 h: Tradicional encierro a caballo.

19:00 h: Festival Taurino.

22:30 h: Toro de cajón.

00:30 h: Orquesta «Malibu Show».

Molinillo

14:30 h: Paella popular.

23:30 h: Verbena «Trío Gozadera».

Paradinas

19:00 h: Escape Room.

Peñaranda de Bracamonte

20:30 h: Degustación de carne de novillo.

Pereña de la Ribera

16:00 h: Campeonato de tute.

20:00 h: Concurso de tortillas y postres.

Santibáñez de la Sierra

11:00 h: Taller de «Master Chef».

18:00 h: Hinchables infantiles y fiesta de la espuma.

Los Santos

18:30 h: Novillada.

00:00 h: Orquesta «Vía Libre».

Villaflores

11:00 h: Visita a la bodega La Dehesa de la Granja.

18:00 h: Pelota a mano.

22:00 h: Concurso de chistes por Álvaro Seko.

Villagonzalo de Tormes

14:30 h: Paella.

18:00 h: Traca final de fiestas.

Villavieja de Yeltes

12:00 h: Acuáticos piscina.

21:00 h: Novena.

22:00 h: Juegos de madera huertos.