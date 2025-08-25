¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy lunes 25 de agosto?
Desde Alba de Tormes con sus procesiones y el musical familiar 'La isla de Maui', hasta Lumbrales con encierros a caballo y festival taurino, los pueblos de Salamanca continúan este lunes con toros y música
Con el repique de campanas, Salamanca vuelve a llenarse de fiesta. En Alba de Tormes, epicentro de la devoción teresiana, la jornada se vive entre solemnidad y diversión: procesiones y misa al mediodía, cabezudos por las calles, música con el grupo Timanfaya, un musical familiar y la presentación de una obra pictórica en torno a Santa Teresa. La noche se enciende con el toro de fuego y los acordes de Carolina Rock Band. En la comarca, cada pueblo despliega lo mejor de sus tradiciones: Lumbrales celebra encierros a caballo y festival taurino, Cepeda mantiene viva la esencia charra con encierros y corrida de toros, mientras Los Santos y Villavieja de Yeltes combinan espectáculos taurinos con verbenas y juegos populares.
El ambiente festivo se reparte también en celebraciones gastronómicas y familiares: paellas en Huerta, Molinillo o Villagonzalo del Tormes; concursos de postres en Cantalapiedra y de tortillas en Pereña de la Ribera; una gran merienda en Aldeanueva de Figueroa y degustación de carne en Peñaranda de Bracamonte. La música y el baile son protagonistas con orquestas como Nebraska, Kronos o Malibu Show, además de verbenas y discotecas móviles que alargan la noche. Y no falta la diversión para los más pequeños y familias con juegos, talleres, yincanas, Color Fest en Gomecello, escape room en Paradinas o fiestas de la espuma en Santibáñez de la Sierra. En definitiva, tradición, cultura y alegría se entrelazan para convertir este inicio de semana en la cita más esperada del verano en la provincia.
Alba de Tormes
12:00 h: Salida de clausura de Santa Teresa de Jesús.
12:30 h: Santa misa.
13:00 h: Salida de cabezudos.
19:00 h: Actuación musical grupo «Timanfaya».
21:00 h: Musical familiar «La isla de Maui».
21:00 h: Presentación de la nueva obra pictórica «Urna sepulcral de santa Teresa de Jesús c. 1616 a 1760).
22:15 h: Toro de fuego sin buscapiés.
22:30 h: Grupo «Carolina Rock Band».
Aldeanueva de Figueroa
19:30 h: Merienda popular.
00:00 h: Verbena con orquesta «Musical Compass».
Arabayona de Mógica
21:30 h: Actuación musical del grupo «Mayalde».
El Cabaco
08:00 h: Diana floreada.
18:00 h: Humor amarillo.
00:00 h: Verbena con la orquesta «Nebraska».
Cantalapiedra
22:00 h: Concurso de postres.
Cepeda
07:00 h: Alegre despertar al son de la gaita y tamboril.
08:00 h: Salida a buscar el toro.
13:00 h: Desenjaule de los toros y encierro infantil.
18:30 h: Corrida de toros.
00:00 h: Discoteca-Móvil «Pandora».
Cipérez
15:00 h: Gran paella solidaria.
22:00 h: Cine de verano.
Fuenteguinaldo
12:00 h: Encierro mixto.
18:00 h: Capea popular con vaquillas.
20:15 h: Encierro urbano.
Gomecello
17:00 h: Color Fest y fiesta de la espuma.
21:30 h: Aperitivos con «DJ Armando».
23:00 h: Pregón de fin de fiestas.
Herrezuelo
12:00 h: Misa y procesión.
13:30 h: Vino español.
18:00 h: Juegos tradicionales.
21:30 h: Cena comunitaria.
Huerta
15:00 h: Paella popular.
19:00 h: Torneos de futbolín y ping pong.
00:00 h: Orquesta «Kronos».
Ledrada
18:30 h: Yincana infantil.
20:00 h: Procesión y misa.
21:30 h: Cena.
23:00 h: Verbena popular.
Lumbrales
10:30 h: Pasacalles y cabezudos con charanga «Cucú Band».
12:30 h: Tradicional encierro a caballo.
19:00 h: Festival Taurino.
22:30 h: Toro de cajón.
00:30 h: Orquesta «Malibu Show».
Molinillo
14:30 h: Paella popular.
23:30 h: Verbena «Trío Gozadera».
Paradinas
19:00 h: Escape Room.
Peñaranda de Bracamonte
20:30 h: Degustación de carne de novillo.
Pereña de la Ribera
16:00 h: Campeonato de tute.
20:00 h: Concurso de tortillas y postres.
Santibáñez de la Sierra
11:00 h: Taller de «Master Chef».
18:00 h: Hinchables infantiles y fiesta de la espuma.
Los Santos
18:30 h: Novillada.
00:00 h: Orquesta «Vía Libre».
Villaflores
11:00 h: Visita a la bodega La Dehesa de la Granja.
18:00 h: Pelota a mano.
22:00 h: Concurso de chistes por Álvaro Seko.
Villagonzalo de Tormes
14:30 h: Paella.
18:00 h: Traca final de fiestas.
Villavieja de Yeltes
12:00 h: Acuáticos piscina.
21:00 h: Novena.
22:00 h: Juegos de madera huertos.
