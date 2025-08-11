¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy lunes 11 de agosto?
Rollán y Saucelle celebran hoy el fin de sus fiestas, mientras que Robliza de Cojos vive una jornada festiva con paella popular, bingo, campeonato de natación y otras actividades
Sergio García
Salamanca
Lunes, 11 de agosto 2025, 05:55
La jornada de hoy estará repleta de actividades para todas las edades. Desde la mañana hasta la noche, habrá cine, torneos, juegos, charangas, teatro, conciertos y mucho más.
Entre lo más destacado se encuentran la charanga «A lo Loko» en Berrocal de Salvatierra; el monólogo de Sergio Encinas en Cantaracillo; el concurso de disfraces, la chocolatada y la disco móvil en Saelices El Chico; la actuación de la orquesta «Rumba Stres» y la discoteca móvil «Excalibur» en San Martín del Castañar; y la macrodiscoteca «Vértice» en La Zarza de Pumareda.
Además, los municipios de Rollán y Saucelle celebran hoy el fin de sus fiestas.
La Alberca
19:30 h: Santo Rosario.
Aldearrubia
18:00 h: Tarde de cine: «Spider-Man cruzando el multiverso».
19:30 h: Torneo rana.
Aldeaseca de la Frontera
22:30 h: Búsqueda del tesoro.
Babilafuente
21:00 h: Cena de mujeres.
22:00 h: Cluedo de adultos.
Berrocal de Salvatierra
19:00 h: Charanga «A lo loko».
El Campo de Peñaranda
20:30 h: Master Class de Zumba.
Cantalpino
11:30 h: Campeonato de parchís infantil.
19:00 h: Campeonato de bolos clásicos.
21:00 h: Yincana infantil.
Cantaracillo
19:30 h a 21:00 h: Exposiciones: «Naturaleza tallada» por Jesús Martin y «Modelismo Naval estático» por Nacho Plaza.
22:00 h: Monólogo: Sergio Encinas.
Carbajosa de la Sagrada
19:00 h: Fútbol burbuja.
21:00 h: Autos locos.
Ciudad Rodrigo
22:00 h: Pregón por Silvia García Rojo, homenaje a la Familia Acosta Rubio y actuación «Rondala III Columnas».
Fresno Alhándiga
09:00 h a 12:30 h: Jornada de iniciación a la pesca.
13:00 h a 14:00 h: Taller de montaje de anzuelos.
20:00 h: Torneo de fútbol sala.
Linares de Riofrío
18:00 h: Yincana peñas del agua 2025.
Lumbrales
19:00 h: VII Campeonato de frontenis.
Navasfrías
11:00 h: Campus deportivo familiar.
23:00 h: Canción española, tongos y boleros por Laura Cerdeño.
Nuevo Naharros
17:00 h: Campeonato de ping-pong.
Peralejos de Abajo
11:00 h a 13:00 h: Exposición de cuadros «Mary Vicente Bartol».
Peñaparda
09:30 h: Día de la bici.
Peñarandilla
22:00 h: Bailes: «Charros contra Gitanos».
Puentes del Congosto
10:45 h: II Torneo de calva.
Robliza de Cojos
11:30 h: Carrera de bicis.
12:00 h: Campeonato de natación.
15:00 h: Paella popular.
16:00 h: Bingo.
19:00 h: Juegos para todos.
19:30 h: Final de pádel y frontón.
21:00 h: Entrega de premios.
21:30 h: Entrega de obsequio para todos.
Rollán
20:00 h: Tradicional Merienda Campestre con Charanga «Helmántica».
22:00 h: Fin de fiestas.
Sancti-Spiritus
07:00 h a 12:00 h: II Concurso de pesca «El Chabarco».
Saelices El Chico
11:00 h: Parque infantil y fiesta de la espuma.
12:30 h: Homenaje a nuestros mayores.
15:00 h: Comida popular.
19:30 h: Juegos populares y chorizada.
22:30 h: Concurso de disfraces, chocolatada y Disco Móvil.
San Martín del Castañar
09:00 h: Salida a la Finca de Rollanejo.
12:00 h: Desenjaule.
17:45 h: Quedada de peñas con charanga «Los Cisnes».
18:30 h: Festival taurino.
23:30 h: Orquesta «Rumba Stres», luego, discoteca móvil «Excalibur».
Sanchotello
20:00 h: Juegos en las eras.
22:30 h: Obra de teatro: «Trama en el chalet» y bingo.
Saucelle
21:30 h: III Edición Premios Villa de Saucelle.
22:00 h: Cena fin de fiestas + Grupo «Timanfaya».
Sorijuela
21:00 h: Inauguración en la 1º planta de la Casa de Cultura de la exposición de pintura de Joaquín Sánchez González.
Valdelamatanza
21:30 h: Ruta nocturna.
Vallejera
22:00 h: Cine:«¿Quién es quién?».
Villarino de los Aires
23:00 h: Espectáculo Ecuestre Flamenco: «El arte de Andalucía a caballo» de Carmelo Cuevas.
Vitigudino
12:00 h: Concurso infantil de dibujo.
12:30 h: Novena de la Virgen del Socorro.
22:00 h: Actuación en teatro Alúa: «El gran Calibán».
La Zarza de Pumareda
20:30 h: Charanga «La Escala 2.0».
00:15 h: Macrodiscoteca «Vértice».
Zorita de la Frontera
20:30 h: Teatro: «La vida es sueño».
