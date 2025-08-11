¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy lunes 11 de agosto? Rollán y Saucelle celebran hoy el fin de sus fiestas, mientras que Robliza de Cojos vive una jornada festiva con paella popular, bingo, campeonato de natación y otras actividades

Cena previa a la discoteca móvil en unas fiestas en Saelices El Chico.

Lunes, 11 de agosto 2025

La jornada de hoy estará repleta de actividades para todas las edades. Desde la mañana hasta la noche, habrá cine, torneos, juegos, charangas, teatro, conciertos y mucho más.

Entre lo más destacado se encuentran la charanga «A lo Loko» en Berrocal de Salvatierra; el monólogo de Sergio Encinas en Cantaracillo; el concurso de disfraces, la chocolatada y la disco móvil en Saelices El Chico; la actuación de la orquesta «Rumba Stres» y la discoteca móvil «Excalibur» en San Martín del Castañar; y la macrodiscoteca «Vértice» en La Zarza de Pumareda.

Además, los municipios de Rollán y Saucelle celebran hoy el fin de sus fiestas.

La Alberca

19:30 h: Santo Rosario.

Aldearrubia

18:00 h: Tarde de cine: «Spider-Man cruzando el multiverso».

19:30 h: Torneo rana.

Aldeaseca de la Frontera

22:30 h: Búsqueda del tesoro.

Babilafuente

21:00 h: Cena de mujeres.

22:00 h: Cluedo de adultos.

Berrocal de Salvatierra

19:00 h: Charanga «A lo loko».

El Campo de Peñaranda

20:30 h: Master Class de Zumba.

Cantalpino

11:30 h: Campeonato de parchís infantil.

19:00 h: Campeonato de bolos clásicos.

21:00 h: Yincana infantil.

Cantaracillo

19:30 h a 21:00 h: Exposiciones: «Naturaleza tallada» por Jesús Martin y «Modelismo Naval estático» por Nacho Plaza.

22:00 h: Monólogo: Sergio Encinas.

Carbajosa de la Sagrada

19:00 h: Fútbol burbuja.

21:00 h: Autos locos.

Ciudad Rodrigo

22:00 h: Pregón por Silvia García Rojo, homenaje a la Familia Acosta Rubio y actuación «Rondala III Columnas».

Fresno Alhándiga

09:00 h a 12:30 h: Jornada de iniciación a la pesca.

13:00 h a 14:00 h: Taller de montaje de anzuelos.

20:00 h: Torneo de fútbol sala.

Linares de Riofrío

18:00 h: Yincana peñas del agua 2025.

Lumbrales

19:00 h: VII Campeonato de frontenis.

Navasfrías

11:00 h: Campus deportivo familiar.

23:00 h: Canción española, tongos y boleros por Laura Cerdeño.

Nuevo Naharros

17:00 h: Campeonato de ping-pong.

Peralejos de Abajo

11:00 h a 13:00 h: Exposición de cuadros «Mary Vicente Bartol».

Peñaparda

09:30 h: Día de la bici.

Peñarandilla

22:00 h: Bailes: «Charros contra Gitanos».

Puentes del Congosto

10:45 h: II Torneo de calva.

Robliza de Cojos

11:30 h: Carrera de bicis.

12:00 h: Campeonato de natación.

15:00 h: Paella popular.

16:00 h: Bingo.

19:00 h: Juegos para todos.

19:30 h: Final de pádel y frontón.

21:00 h: Entrega de premios.

21:30 h: Entrega de obsequio para todos.

Rollán

20:00 h: Tradicional Merienda Campestre con Charanga «Helmántica».

22:00 h: Fin de fiestas.

Sancti-Spiritus

07:00 h a 12:00 h: II Concurso de pesca «El Chabarco».

Saelices El Chico

11:00 h: Parque infantil y fiesta de la espuma.

12:30 h: Homenaje a nuestros mayores.

15:00 h: Comida popular.

19:30 h: Juegos populares y chorizada.

22:30 h: Concurso de disfraces, chocolatada y Disco Móvil.

San Martín del Castañar

09:00 h: Salida a la Finca de Rollanejo.

12:00 h: Desenjaule.

17:45 h: Quedada de peñas con charanga «Los Cisnes».

18:30 h: Festival taurino.

23:30 h: Orquesta «Rumba Stres», luego, discoteca móvil «Excalibur».

Sanchotello

20:00 h: Juegos en las eras.

22:30 h: Obra de teatro: «Trama en el chalet» y bingo.

Saucelle

21:30 h: III Edición Premios Villa de Saucelle.

22:00 h: Cena fin de fiestas + Grupo «Timanfaya».

Sorijuela

21:00 h: Inauguración en la 1º planta de la Casa de Cultura de la exposición de pintura de Joaquín Sánchez González.

Valdelamatanza

21:30 h: Ruta nocturna.

Vallejera

22:00 h: Cine:«¿Quién es quién?».

Villarino de los Aires

23:00 h: Espectáculo Ecuestre Flamenco: «El arte de Andalucía a caballo» de Carmelo Cuevas.

Vitigudino

12:00 h: Concurso infantil de dibujo.

12:30 h: Novena de la Virgen del Socorro.

22:00 h: Actuación en teatro Alúa: «El gran Calibán».

La Zarza de Pumareda

20:30 h: Charanga «La Escala 2.0».

00:15 h: Macrodiscoteca «Vértice».

Zorita de la Frontera

20:30 h: Teatro: «La vida es sueño».