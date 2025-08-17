Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Actuación de la orquesta 'Pikante'.

¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy domingo 17 agosto?

La Alberca continuará sus fiestas con minibueyes y música y orquesta, mientras Guijuelo, Macotera y una gran cantidad de localidades de la provincia disfrutarán de actos con predominio de encierros, charangas, paellas o verbenas

Sergio García

Salamanca

Domingo, 17 de agosto 2025, 06:45

A lo largo del día, la programación se desborda con propuestas para todos los gustos: encierros taurinos, yincanas, festivales de música, desfiles de cabezudos, exposiciones artesanales y concursos gastronómicos, donde la tortilla y la paella se convierten en protagonistas de mesa y conversación. Las actividades infantiles, los juegos acuáticos y los hinchables convierten a los más pequeños en los grandes protagonistas de la mañana y la tarde, mientras los mayores disfrutan de bailes, concursos y reconocimientos cargados de emoción.

Hoy no es solo un domingo cualquiera. Hoy es un día grande en Salamanca, y la celebración late en cada campanario, cada plaza y cada rincón donde se alza una sonrisa y se comparte una historia.

La Alberca

12:00 horas: minibueyada infantil.

18:30 horas: festejo taurino y capea.

20:00 horas: desmontaje de la plaza.

23:30 horas: orquesta 'Cougar'.

Aldeacipreste

12:00 horas: misa.

13:30 horas: concurso de tortillas, lleno de sabor.

17:00 horas a 20:00 horas: deslizador acuático.

0:00 horas: orquesta 'Gorrilla Sound'.

Aldeadávila

22:30 horas: musical 'Nuestros Sones', símbolo de identidad local.

Aldearrubia

8:00 horas: chocolate con churros.

14:30 horas: paella.

18:00 horas: toro del cajón.

20:30 horas: pizza, jornada de encuentro.

Almenara de Tormes

6:00 horas: yincana tradicional del pueblo.

8:00 horas: chocolatada.

13:30 horas: charanga 'La Escala'.

14:30 horas: paella.

18:00 horas: partido de pelota a mano.

22:00 horas: folklore. Baleo.

Babilafuente

8:00 horas: chocolatada con charanga 'Chaborrillos'.

12:00 horas: santa misa.

13:00 horas: grupo 'Timanfaya'.

18:00 horas: clase práctica de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca.

21:00 horas: parrillada popular.

23:30 horas: orquesta 'La Búsqueda'.

Barbadillo

12:00 horas: misa.

13:00 horas: ronda de vinos.

17:30 horas: fiesta de la espuma.

19:00 horas: hinchables.

21:30 horas: cuentos para el planeta.

La Cabeza de Béjar

12:00 horas: santa misa y tradicional puja en honor a San Roque.

16:00 horas: juegos de cartas.

18:00 horas: olimpiadas rurales.

0:00 horas: verbena orquesta 'Ángelus'.

Calzada de Valdunciel

18:00 horas: mercadillo y exposición de productos artesanales y típicos de la zona.

Cantagallo

21:00 horas: grupo de teatro Lazarillo de Tormes. 'Buscando a Nebrija'.

Cantalapiedra

22:00 horas: noche de magia con Fredy Varó.

Cantalpino

10:00 horas: alborada infantil por las calles del pueblo.

11:00 horas: pasacalles con cabezudos.

19:00 horas: encierro infantil con minibueyes.

23:59 horas: discomóvil 'Alyma', cargado de diversión.

Cantaracillo

12:30 horas: santa misa y procesión.

13:15 horas: convite.

Carbajosa de la Sagrada

10:30 horas: pilates.

14:00 horas: exposición de motos.

16:30 horas: carrera 'Amotos'.

11:30 horas a 14:00 horas y 18:00 horas a 20:30 horas: fiesta del agua.

14:00 horas: paella solidaria con charanga 'A lo loko'.

19:15 horas: reconocimiento a nuestros mayores.

19:20 horas: guateque para mayores.

20:00 horas: exhibición banda y majorettes.

22:00 horas: exhibición de cortes, quiebros y saltos, luego, suelta de vaquillas.

0:00 horas: espectáculo musical y de pirotecnia: 'Correfuegos Ragnarok'.

Fresno Alhándiga

10:00 horas: gran chocolatada.

17:00 horas: III Grand Prix.

La Fuente de San Esteban

22:30 horas: monólogo de Alberto Cabrillas: 'Los pueblos y sus cosas'.

Fuentes de Oñoro

13:00 horas: misa.

18:30 horas: clase práctica Escuela de Tauromaquia.

19:00 horas: capea al estilo tradicional.

22:00 horas: música. Antonio Bonal.

Guijuelo

12:00 horas: dianas con charanga 'La Clave'.

12:00 horas: visita a la residencia.

18:30 horas: novillada mixta con picadores.

21:00 horas: cena de fiestas.

22:30 horas: actuación de María Rubí con su espectáculo 'Flamencomanía'.

0:00 horas: orquesta 'Nebraska'.

4:30 horas: 'La Saga Disco' con Rubén Álvarez y 'Dj Dafra'.

Lagunilla

18:30 horas: torneo de futbolín.

19:30 horas: recital musical: 'El Mariquelo'.

0:00 horas: orquesta 'Seven'.

Ledrada

23:00 horas: actuación musical 'Distrito Pop' y disco móvil 'Amadeus'.

Linares de Riofrío

14:00 horas: paella popular acompañada de la charanga 'El Bombazo'.

19:00 horas: entrega de premios del concurso de Huertos Familiares y de Fotografía Botánica.

19:30 horas: canción española por Laura Cerdeño.

Lumbrales

19:00 horas: humor amarillo.

22:00 horas: toro de cajón.

Macotera

8:00 horas: alegres dianas con grupo 'Adobe Dulzaineros'.

8:30 horas: chupinazo anunciando el II tradicional encierro con 5 novillos y bueyes, luego, capea con un novillo.

15:30 horas a 17:30 horas: grupo flamenco con Jandry Gómez y Aaron Barrul.

18:30 horas: festival taurino mixto sin picadores. Y más tarde, tradicional capea con dos novillos.

23:59 horas: XII concurso de playback, luego, discoteca móvil 'Directo 21'.

Morasverdes

8:30 horas: IV carrera y marcha popular en ayuda a la Asociación Española contra el Cáncer.

9:30 horas: marcha.

9:45 horas: carrera absoluta.

11:00 horas: carreras infantiles.

15:00 horas: paella para todos los inscritos en la carrera.

21:00 horas: campeonato de fútbol sala.

Nuevo Naharros

12:00 horas: yincana.

19:00 horas: final de petanca y calva.

21:00 horas: cucaña.

22:00 horas: banda rock 'Lasal'.

Peñarandilla

11:00 horas: misa.

12:00 horas: concentración de vehículos clásicos.

18:00 horas: partido de pelota a mano.

20:00 horas: V concurso de Autos Locos.

Puente del Congosto

12:00 horas: espectáculo infantil.

13:00 horas: fiesta de la espuma.

14:00 horas: globos de agua y gominolas.

19:00 horas: fiesta infantil de disfraces.

0:00 horas: orquesta 'Sándalo'.

Puerto de Béjar

20:30 horas: representación teatral de los franceses.

Salmoral

12:45 horas: misa por los difuntos.

15:00 horas: paella popular y exhibición de coches antiguos.

23:00 horas: concurso de disfraces.

0:00 horas: disco 'Zarabanda'.

Sanchotello

14:30 horas: comida popular.

20:00 horas: partido Solter@s vs Casad@s.

Sancti-Spíritus

12:00 horas a 14:00 horas y 19:00 horas a 21:00 horas: inauguración exposición fotográfica 'Fiestas del Corpus 2025'. 'Altos Hornos de Bilbao'. Una muestra de pura cultura.

San Morales

22:00 horas: teatro. 'Los dos gemelos venecianos'. Un gran espectáculo.

Santa María de los Llanos

18:30 horas: juegos y guerra de agua.

Sorihuela

16:00 horas: campeonato de tute.

18:30 horas: campeonato de rana.

19:30 horas: marcha, subida a los depósitos nuevos y lectura del manifiesto contra la violencia de género, fomentando la convivencia.

22:00 horas: proyección del documental 'Los canteros de Sorihuela' y de la película 'Migración'.

Terradillos

14:30 horas: cucaña.

15:00 horas: comida.

16:00 horas: hinchables acuáticos.

19:00 horas: fútbol entre los jóvenes de Terradillos.

21:00 horas: fin de fiestas.

Valdecarros

12:30 horas: misa dominical.

14:30 horas: paella popular.

17:00 horas: parque infantil con hinchables, tobogán de agua, toro mecánico y fiesta de la espuma.

Vallejera

17:00 horas: chocolatada.

20:30 horas a 21:30 horas: música. 'Among Brass Quintet'.

22:00 horas: cena popular.

Vega de Tirados

12:30 horas: hinchables acuáticos.

19:30 horas: juegos gigantes de madera.

Valdelosa

11:00 horas: mini chef.

11:00 horas: I concurso de tortillas.

13:00 horas: charanga 'Menudo Chaperón'.

15:00 horas: paella popular.

17:00 horas: tobogán acuático.

19:00 horas: Color Fest.

21:30 horas: cena de hermandad.

23:00 horas: verbena con Armando.

0:15 horas: I concurso de playback.

Villamayor

9:30 horas: marcha cicloturista.

20:30 horas: XXIII certamen folclórico: Nicomedes de Castro.

Villarino de los Aires

De 6:00 horas a 8:00 horas: ronda de San Roque con charanga 'El Flow'.

10:15 horas: salida de cabezudos con charanga 'El Flow'.

11:00 horas: encierro tradicional y vaquilla.

18:30 horas: gran novillada por ganadería 'La Campana'.

22:00 horas: actuación musical: 'Dúo Alua'.

0:00 horas: orquesta 'Pikante'.

Villavieja de Yeltes

9:30 horas: apertura II Feria Agroalimentaria 'Corazón Charro'.

11:30 horas: inauguración de 'Expoarte'.

20:30 horas: degustación carne del novillo.

Vitigudino

18:00 horas: partidos de pelota a mano.

22:00 horas: actuación de Don Tamboril 'Una tradición reciclada'.

Zorita de la Frontera

10:30 horas: salida en bicicleta.

12:30 horas: fiesta de la espuma y toro mecánico.

14:00 horas: reparto de bocadillos.

17:00 horas: hinchable acuático.

