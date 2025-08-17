¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy domingo 17 agosto?
La Alberca continuará sus fiestas con minibueyes y música y orquesta, mientras Guijuelo, Macotera y una gran cantidad de localidades de la provincia disfrutarán de actos con predominio de encierros, charangas, paellas o verbenas
A lo largo del día, la programación se desborda con propuestas para todos los gustos: encierros taurinos, yincanas, festivales de música, desfiles de cabezudos, exposiciones artesanales y concursos gastronómicos, donde la tortilla y la paella se convierten en protagonistas de mesa y conversación. Las actividades infantiles, los juegos acuáticos y los hinchables convierten a los más pequeños en los grandes protagonistas de la mañana y la tarde, mientras los mayores disfrutan de bailes, concursos y reconocimientos cargados de emoción.
Hoy no es solo un domingo cualquiera. Hoy es un día grande en Salamanca, y la celebración late en cada campanario, cada plaza y cada rincón donde se alza una sonrisa y se comparte una historia.
La Alberca
12:00 horas: minibueyada infantil.
18:30 horas: festejo taurino y capea.
20:00 horas: desmontaje de la plaza.
23:30 horas: orquesta 'Cougar'.
Aldeacipreste
12:00 horas: misa.
13:30 horas: concurso de tortillas, lleno de sabor.
17:00 horas a 20:00 horas: deslizador acuático.
0:00 horas: orquesta 'Gorrilla Sound'.
Aldeadávila
22:30 horas: musical 'Nuestros Sones', símbolo de identidad local.
Aldearrubia
8:00 horas: chocolate con churros.
14:30 horas: paella.
18:00 horas: toro del cajón.
20:30 horas: pizza, jornada de encuentro.
Almenara de Tormes
6:00 horas: yincana tradicional del pueblo.
8:00 horas: chocolatada.
13:30 horas: charanga 'La Escala'.
14:30 horas: paella.
18:00 horas: partido de pelota a mano.
22:00 horas: folklore. Baleo.
Babilafuente
8:00 horas: chocolatada con charanga 'Chaborrillos'.
12:00 horas: santa misa.
13:00 horas: grupo 'Timanfaya'.
18:00 horas: clase práctica de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca.
21:00 horas: parrillada popular.
23:30 horas: orquesta 'La Búsqueda'.
Barbadillo
12:00 horas: misa.
13:00 horas: ronda de vinos.
17:30 horas: fiesta de la espuma.
19:00 horas: hinchables.
21:30 horas: cuentos para el planeta.
La Cabeza de Béjar
12:00 horas: santa misa y tradicional puja en honor a San Roque.
16:00 horas: juegos de cartas.
18:00 horas: olimpiadas rurales.
0:00 horas: verbena orquesta 'Ángelus'.
Calzada de Valdunciel
18:00 horas: mercadillo y exposición de productos artesanales y típicos de la zona.
Cantagallo
21:00 horas: grupo de teatro Lazarillo de Tormes. 'Buscando a Nebrija'.
Cantalapiedra
22:00 horas: noche de magia con Fredy Varó.
Cantalpino
10:00 horas: alborada infantil por las calles del pueblo.
11:00 horas: pasacalles con cabezudos.
19:00 horas: encierro infantil con minibueyes.
23:59 horas: discomóvil 'Alyma', cargado de diversión.
Cantaracillo
12:30 horas: santa misa y procesión.
13:15 horas: convite.
Carbajosa de la Sagrada
10:30 horas: pilates.
14:00 horas: exposición de motos.
16:30 horas: carrera 'Amotos'.
11:30 horas a 14:00 horas y 18:00 horas a 20:30 horas: fiesta del agua.
14:00 horas: paella solidaria con charanga 'A lo loko'.
19:15 horas: reconocimiento a nuestros mayores.
19:20 horas: guateque para mayores.
20:00 horas: exhibición banda y majorettes.
22:00 horas: exhibición de cortes, quiebros y saltos, luego, suelta de vaquillas.
0:00 horas: espectáculo musical y de pirotecnia: 'Correfuegos Ragnarok'.
Fresno Alhándiga
10:00 horas: gran chocolatada.
17:00 horas: III Grand Prix.
La Fuente de San Esteban
22:30 horas: monólogo de Alberto Cabrillas: 'Los pueblos y sus cosas'.
Fuentes de Oñoro
13:00 horas: misa.
18:30 horas: clase práctica Escuela de Tauromaquia.
19:00 horas: capea al estilo tradicional.
22:00 horas: música. Antonio Bonal.
Guijuelo
12:00 horas: dianas con charanga 'La Clave'.
12:00 horas: visita a la residencia.
18:30 horas: novillada mixta con picadores.
21:00 horas: cena de fiestas.
22:30 horas: actuación de María Rubí con su espectáculo 'Flamencomanía'.
0:00 horas: orquesta 'Nebraska'.
4:30 horas: 'La Saga Disco' con Rubén Álvarez y 'Dj Dafra'.
Lagunilla
18:30 horas: torneo de futbolín.
19:30 horas: recital musical: 'El Mariquelo'.
0:00 horas: orquesta 'Seven'.
Ledrada
23:00 horas: actuación musical 'Distrito Pop' y disco móvil 'Amadeus'.
Linares de Riofrío
14:00 horas: paella popular acompañada de la charanga 'El Bombazo'.
19:00 horas: entrega de premios del concurso de Huertos Familiares y de Fotografía Botánica.
19:30 horas: canción española por Laura Cerdeño.
Lumbrales
19:00 horas: humor amarillo.
22:00 horas: toro de cajón.
Macotera
8:00 horas: alegres dianas con grupo 'Adobe Dulzaineros'.
8:30 horas: chupinazo anunciando el II tradicional encierro con 5 novillos y bueyes, luego, capea con un novillo.
15:30 horas a 17:30 horas: grupo flamenco con Jandry Gómez y Aaron Barrul.
18:30 horas: festival taurino mixto sin picadores. Y más tarde, tradicional capea con dos novillos.
23:59 horas: XII concurso de playback, luego, discoteca móvil 'Directo 21'.
Morasverdes
8:30 horas: IV carrera y marcha popular en ayuda a la Asociación Española contra el Cáncer.
9:30 horas: marcha.
9:45 horas: carrera absoluta.
11:00 horas: carreras infantiles.
15:00 horas: paella para todos los inscritos en la carrera.
21:00 horas: campeonato de fútbol sala.
Nuevo Naharros
12:00 horas: yincana.
19:00 horas: final de petanca y calva.
21:00 horas: cucaña.
22:00 horas: banda rock 'Lasal'.
Peñarandilla
11:00 horas: misa.
12:00 horas: concentración de vehículos clásicos.
18:00 horas: partido de pelota a mano.
20:00 horas: V concurso de Autos Locos.
Puente del Congosto
12:00 horas: espectáculo infantil.
13:00 horas: fiesta de la espuma.
14:00 horas: globos de agua y gominolas.
19:00 horas: fiesta infantil de disfraces.
0:00 horas: orquesta 'Sándalo'.
Puerto de Béjar
20:30 horas: representación teatral de los franceses.
Salmoral
12:45 horas: misa por los difuntos.
15:00 horas: paella popular y exhibición de coches antiguos.
23:00 horas: concurso de disfraces.
0:00 horas: disco 'Zarabanda'.
Sanchotello
14:30 horas: comida popular.
20:00 horas: partido Solter@s vs Casad@s.
Sancti-Spíritus
12:00 horas a 14:00 horas y 19:00 horas a 21:00 horas: inauguración exposición fotográfica 'Fiestas del Corpus 2025'. 'Altos Hornos de Bilbao'. Una muestra de pura cultura.
San Morales
22:00 horas: teatro. 'Los dos gemelos venecianos'. Un gran espectáculo.
Santa María de los Llanos
18:30 horas: juegos y guerra de agua.
Sorihuela
16:00 horas: campeonato de tute.
18:30 horas: campeonato de rana.
19:30 horas: marcha, subida a los depósitos nuevos y lectura del manifiesto contra la violencia de género, fomentando la convivencia.
22:00 horas: proyección del documental 'Los canteros de Sorihuela' y de la película 'Migración'.
Terradillos
14:30 horas: cucaña.
15:00 horas: comida.
16:00 horas: hinchables acuáticos.
19:00 horas: fútbol entre los jóvenes de Terradillos.
21:00 horas: fin de fiestas.
Valdecarros
12:30 horas: misa dominical.
14:30 horas: paella popular.
17:00 horas: parque infantil con hinchables, tobogán de agua, toro mecánico y fiesta de la espuma.
Vallejera
17:00 horas: chocolatada.
20:30 horas a 21:30 horas: música. 'Among Brass Quintet'.
22:00 horas: cena popular.
Vega de Tirados
12:30 horas: hinchables acuáticos.
19:30 horas: juegos gigantes de madera.
Valdelosa
11:00 horas: mini chef.
11:00 horas: I concurso de tortillas.
13:00 horas: charanga 'Menudo Chaperón'.
15:00 horas: paella popular.
17:00 horas: tobogán acuático.
19:00 horas: Color Fest.
21:30 horas: cena de hermandad.
23:00 horas: verbena con Armando.
0:15 horas: I concurso de playback.
Villamayor
9:30 horas: marcha cicloturista.
20:30 horas: XXIII certamen folclórico: Nicomedes de Castro.
Villarino de los Aires
De 6:00 horas a 8:00 horas: ronda de San Roque con charanga 'El Flow'.
10:15 horas: salida de cabezudos con charanga 'El Flow'.
11:00 horas: encierro tradicional y vaquilla.
18:30 horas: gran novillada por ganadería 'La Campana'.
22:00 horas: actuación musical: 'Dúo Alua'.
0:00 horas: orquesta 'Pikante'.
Villavieja de Yeltes
9:30 horas: apertura II Feria Agroalimentaria 'Corazón Charro'.
11:30 horas: inauguración de 'Expoarte'.
20:30 horas: degustación carne del novillo.
Vitigudino
18:00 horas: partidos de pelota a mano.
22:00 horas: actuación de Don Tamboril 'Una tradición reciclada'.
Zorita de la Frontera
10:30 horas: salida en bicicleta.
12:30 horas: fiesta de la espuma y toro mecánico.
14:00 horas: reparto de bocadillos.
17:00 horas: hinchable acuático.
