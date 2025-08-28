¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 28 de agosto?
Aldeadávila de la Ribera prepara su entierro de la sardina dando fin a sus fiestas, pero, no será el final de unas fiestas que inician en los municipios de La Vellés o Pereña de la Ribera. El evento más especial de la jornada ocurrirá en Puebla de Yeltes con el caballo cagón
Aurelio Peña
Jueves, 28 de agosto 2025, 06:00
Las fiestas son como una montaña rusa de emociones, van de cero a cien o viceversa en un pestañeo. Parece que fue ayer cuando comenzaba este frenético agosto y ya solo queda una semana.
Sin embargo, aunque para algunos pueblos es el fin como en Aldeadávila, otros recién comienzan, como en Pereña o La Vellés con sus pregones de fiesta.
Aldeadávila de la Ribera
07:30 h: Charanga «Bongo Band».
08:00 h: Chocolate para todos.
09:00 h: Encierro a caballo.
12:00 h: Bueyada infantil.
18:30 h: Gran novillada sin picadores con 4 novillos.
23:00 h: Entierro de la sardina.
Calzada de Béjar
17:30 h: Hinchables y fiesta de la espuma.
22:30 h: Bingo para todos.
Cantalapiedra
22:00 h: Degustación de morcilla y farinatos.
El Encinar
11:00 h a 14:00 h: Campeonatos deportivos.
12:30 h: Pasacalles «Los cabezudos de El Encinar y personajes animados».
19:00 h: Concurso de disfraces.
20:00 h: Desfile de peñas con la charanga «Quelosque».
23:30 h: Fiesta en noche de verano con Espectáculos Benítez.
Forfoleda
18:00 h: Yincana.
20:00 h: Torneo de fútbol.
Ledrada
19:00 h: Gran tirada del jamón.
00:00 h: Verbena popular con orquesta «La Búsqueda».
Paradinas de San Juan
18:00 h: Color Party y fiesta del agua.
00:00 h: Disco móvil.
Pereña de la Ribera
12:00 h: La ruleta del reciclaje.
19:30 h: Pregón de fiestas.
23:00 h: Capea nocturna con discomóvil «DJ Conri».
Puebla de Yeltes
17:00 h: Caballo cagon.
19:00 h: Jugamos al beer pong.
Santibáñez de la Sierra
07:00 h: Tradición alborada.
12:30 h: Solemne misa.
13:30 h: Ofertorio y danza tradicional.
14:00 h: Convite.
19:00 h: Baile con «Arys Música».
00:00 h: Orquesta «One Band».
Valdehijaderos
18:00 h: Mercadillo solidario.
18:30 h: Concurso de tortillas.
20:30 h: Repique de campanas.
21:00 h: Cena burguer.
00:00 h: DJ «Pato».
La Vellés
18:30 h: Atracciones acuáticas, megatobogán e hinchables de agua.
22:00 h: Pregón de fiestas, chupinazo y reparto de pañoletas, luego, pasacalles disfrazados con charanga «Queloques Band».
00:00 h: Orquesta «Princesa».
Ventosa de Río Almar
18:30 h: Bomba real.
19:30 h: Concurso de disfraces.
21:00 h: Parrillada popular.
23:00 h: Disco móvil «Electro Latino».
00:00 h: Verbena con orquesta «Tango».
Villaflores
08:00 h: Diana floreada.
12:30 h: Santa misa y procesión.
19:00 h: Encierro.
21:00 h: Entrega de premios y trofeos.
00:00 h: Verbena con orquesta «Tango».
Villavieja de Yeltes
09:00 h: Pasacalles y cabezudos con la charanga «El Bombazo».
11:00 h: Misa solemne.
13:00 h: Encierro tradicional.
13:30 h: Capea en la calle.
18:00 h: Novillada.
00:00 h: Verbena con orquesta «SMS».
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.