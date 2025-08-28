¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 28 de agosto? Aldeadávila de la Ribera prepara su entierro de la sardina dando fin a sus fiestas, pero, no será el final de unas fiestas que inician en los municipios de La Vellés o Pereña de la Ribera. El evento más especial de la jornada ocurrirá en Puebla de Yeltes con el caballo cagón

Las fiestas son como una montaña rusa de emociones, van de cero a cien o viceversa en un pestañeo. Parece que fue ayer cuando comenzaba este frenético agosto y ya solo queda una semana.

Sin embargo, aunque para algunos pueblos es el fin como en Aldeadávila, otros recién comienzan, como en Pereña o La Vellés con sus pregones de fiesta.

Aldeadávila de la Ribera

07:30 h: Charanga «Bongo Band».

08:00 h: Chocolate para todos.

09:00 h: Encierro a caballo.

12:00 h: Bueyada infantil.

18:30 h: Gran novillada sin picadores con 4 novillos.

23:00 h: Entierro de la sardina.

Calzada de Béjar

17:30 h: Hinchables y fiesta de la espuma.

22:30 h: Bingo para todos.

Cantalapiedra

22:00 h: Degustación de morcilla y farinatos.

El Encinar

11:00 h a 14:00 h: Campeonatos deportivos.

12:30 h: Pasacalles «Los cabezudos de El Encinar y personajes animados».

19:00 h: Concurso de disfraces.

20:00 h: Desfile de peñas con la charanga «Quelosque».

23:30 h: Fiesta en noche de verano con Espectáculos Benítez.

Forfoleda

18:00 h: Yincana.

20:00 h: Torneo de fútbol.

Ledrada

19:00 h: Gran tirada del jamón.

00:00 h: Verbena popular con orquesta «La Búsqueda».

Paradinas de San Juan

18:00 h: Color Party y fiesta del agua.

00:00 h: Disco móvil.

Pereña de la Ribera

12:00 h: La ruleta del reciclaje.

19:30 h: Pregón de fiestas.

23:00 h: Capea nocturna con discomóvil «DJ Conri».

Puebla de Yeltes

17:00 h: Caballo cagon.

19:00 h: Jugamos al beer pong.

Santibáñez de la Sierra

07:00 h: Tradición alborada.

12:30 h: Solemne misa.

13:30 h: Ofertorio y danza tradicional.

14:00 h: Convite.

19:00 h: Baile con «Arys Música».

00:00 h: Orquesta «One Band».

Valdehijaderos

18:00 h: Mercadillo solidario.

18:30 h: Concurso de tortillas.

20:30 h: Repique de campanas.

21:00 h: Cena burguer.

00:00 h: DJ «Pato».

La Vellés

18:30 h: Atracciones acuáticas, megatobogán e hinchables de agua.

22:00 h: Pregón de fiestas, chupinazo y reparto de pañoletas, luego, pasacalles disfrazados con charanga «Queloques Band».

00:00 h: Orquesta «Princesa».

Ventosa de Río Almar

18:30 h: Bomba real.

19:30 h: Concurso de disfraces.

21:00 h: Parrillada popular.

23:00 h: Disco móvil «Electro Latino».

00:00 h: Verbena con orquesta «Tango».

Villaflores

08:00 h: Diana floreada.

12:30 h: Santa misa y procesión.

19:00 h: Encierro.

21:00 h: Entrega de premios y trofeos.

00:00 h: Verbena con orquesta «Tango».

Villavieja de Yeltes

09:00 h: Pasacalles y cabezudos con la charanga «El Bombazo».

11:00 h: Misa solemne.

13:00 h: Encierro tradicional.

13:30 h: Capea en la calle.

18:00 h: Novillada.

00:00 h: Verbena con orquesta «SMS».