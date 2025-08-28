Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 28 de agosto?

Aldeadávila de la Ribera prepara su entierro de la sardina dando fin a sus fiestas, pero, no será el final de unas fiestas que inician en los municipios de La Vellés o Pereña de la Ribera. El evento más especial de la jornada ocurrirá en Puebla de Yeltes con el caballo cagón

Aurelio Peña

Jueves, 28 de agosto 2025, 06:00

Las fiestas son como una montaña rusa de emociones, van de cero a cien o viceversa en un pestañeo. Parece que fue ayer cuando comenzaba este frenético agosto y ya solo queda una semana.

Sin embargo, aunque para algunos pueblos es el fin como en Aldeadávila, otros recién comienzan, como en Pereña o La Vellés con sus pregones de fiesta.

Aldeadávila de la Ribera

07:30 h: Charanga «Bongo Band».

08:00 h: Chocolate para todos.

09:00 h: Encierro a caballo.

12:00 h: Bueyada infantil.

18:30 h: Gran novillada sin picadores con 4 novillos.

23:00 h: Entierro de la sardina.

Calzada de Béjar

17:30 h: Hinchables y fiesta de la espuma.

22:30 h: Bingo para todos.

Cantalapiedra

22:00 h: Degustación de morcilla y farinatos.

El Encinar

11:00 h a 14:00 h: Campeonatos deportivos.

12:30 h: Pasacalles «Los cabezudos de El Encinar y personajes animados».

19:00 h: Concurso de disfraces.

20:00 h: Desfile de peñas con la charanga «Quelosque».

23:30 h: Fiesta en noche de verano con Espectáculos Benítez.

Forfoleda

18:00 h: Yincana.

20:00 h: Torneo de fútbol.

Ledrada

19:00 h: Gran tirada del jamón.

00:00 h: Verbena popular con orquesta «La Búsqueda».

Paradinas de San Juan

18:00 h: Color Party y fiesta del agua.

00:00 h: Disco móvil.

Pereña de la Ribera

12:00 h: La ruleta del reciclaje.

19:30 h: Pregón de fiestas.

23:00 h: Capea nocturna con discomóvil «DJ Conri».

Puebla de Yeltes

17:00 h: Caballo cagon.

19:00 h: Jugamos al beer pong.

Santibáñez de la Sierra

07:00 h: Tradición alborada.

12:30 h: Solemne misa.

13:30 h: Ofertorio y danza tradicional.

14:00 h: Convite.

19:00 h: Baile con «Arys Música».

00:00 h: Orquesta «One Band».

Valdehijaderos

18:00 h: Mercadillo solidario.

18:30 h: Concurso de tortillas.

20:30 h: Repique de campanas.

21:00 h: Cena burguer.

00:00 h: DJ «Pato».

La Vellés

18:30 h: Atracciones acuáticas, megatobogán e hinchables de agua.

22:00 h: Pregón de fiestas, chupinazo y reparto de pañoletas, luego, pasacalles disfrazados con charanga «Queloques Band».

00:00 h: Orquesta «Princesa».

Ventosa de Río Almar

18:30 h: Bomba real.

19:30 h: Concurso de disfraces.

21:00 h: Parrillada popular.

23:00 h: Disco móvil «Electro Latino».

00:00 h: Verbena con orquesta «Tango».

Villaflores

08:00 h: Diana floreada.

12:30 h: Santa misa y procesión.

19:00 h: Encierro.

21:00 h: Entrega de premios y trofeos.

00:00 h: Verbena con orquesta «Tango».

Villavieja de Yeltes

09:00 h: Pasacalles y cabezudos con la charanga «El Bombazo».

11:00 h: Misa solemne.

13:00 h: Encierro tradicional.

13:30 h: Capea en la calle.

18:00 h: Novillada.

00:00 h: Verbena con orquesta «SMS».

