¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 22 de agosto? Mientras en San Cristóbal de la Cuesta se buscan las Bolas de Dragón, en otros municipios, se celebrarán conciertos y pregones de fiesta

Un grupo de jóvenes disfruta en San Cristóbal de la Cuesta.

Aurelio Peña Salamanca Viernes, 22 de agosto 2025, 07:56 Comenta Compartir

Se escuchan las campanas indicando que hoy es viernes. Un nuevo fin de semana de eventos de toda índole y para todas las edades se aproxima para llenar de fiesta toda la provincia de Salamanca.

Entre lo más destacado se encuentra el pregón de fiestas en los pueblos de Aldeadávila de la Ribera, Cepeda, Lumbrales y Villagonzalo de Tormes.

Además, no faltarán eventos como 'Maquillatour' en Aldeanueva de Figueroa, la Color Fest en Arabayona de Mógica, la exhibición canina en Espino de la Orbada, la actividad medioambiental en Peñaranda de Bracamonte, las 'Alcoholimpiadas' en San Morales, la XXXII edición 'Granito Rock' en Los Santos o la XVII 'Milla Urbana' en Villavieja de Yeltes, que impondrán su toque diferencial en un día donde el premio 'gordo' se lo lleva San Cristóbal de la Cuesta y su búsqueda de las bolas de dragón de la popular serie de animación 'Dragon Ball'.

En relación al apartado musical, figuran los conciertos de 'Vulkano Show' en Aldeadávila de la Ribera, 'Cañón' en Calzada de Valdunciel, 'Syra' en Espino de la Orbada, 'Princesa' en Gomecello, 'Ritmo Joven' en Lumbrales, 'Kubo' en Peñaranda de Bracamonte y 'La Búsqueda' en San Morales.

Los más pequeños, y no tan pequeños, de la casa podrán disfrutar de las guerras de agua en las localidades de Molinillo o Espino de la Orbada, el parque acuático de Villagonzalo de Tormes o la rampa deslizante de Sardón de los Frailes, entre otras muchas actividades más para un gran día de fiesta.

La Alberca

22:30 horas: proyección de cortos en las Espeñitas.

0:00 horas: misa de las estrellas.

Aldeadávila de la Ribera

19:30 horas: tradicional desenjaule.

23:00 horas: desfile y nombramiento de peñas con charanga 'La Bongo Band', luego, pregón de fiestas y sandiazo.

0:00 horas: verbena con orquesta 'Vulkano Show'.

Aldeanueva de Figueroa

11:30 horas: Maquillatour.

20:30 horas: fiesta de peñas.

0:00 horas: discoteca móvil 'Alyma'.

Arabayona de Mógica

16:30 horas: juegos y merienda infantil.

18:00 horas: Color Fest.

22:00 horas: degustación de hamburguesas.

0:00 horas: discomóvil 'IVN'.

El Cabaco

11:30 horas: yincana infantil.

19:30 horas: recorrido de peñas con charanga 'La Clave'.

23:30 horas: 'DJ Zafra'.

Calzada de Valdunciel

14:30 horas: paella popular.

19:30 horas: concurso de disfraces.

0:05 horas: gran encierro nocturno.

1:00 horas: orquesta 'Cañón'.

Candelario

20:30 horas: actuación 'Asociación Musical Villa de Olmedo'.

Cantagallo

22:15 horas: coro 'El Cañito de Cantagallo'.

Cantalapiedra

19:00 a 21:00 horas: exposición 'Salamanca Agrícola y Ganadera. Premio de fotografía II'.

22:00 horas: teatro 'Más Mix' Spasmo Teatro.

Cantaracillo

19:00 horas: merienda-cena y luego bingo.

Cepeda

11:30 horas: taller de minichef.

20:45 horas: chupinazo y pregón de las fiestas, luego recorrido de peñas con charanga 'El Bombazo'.

Cipérez

12:00 horas: santa misa.

13:00 horas: recorrido por diferentes bares para tomar el vermut.

20:00 horas: concentración de carrozas y disfraces.

20:30 horas: desfile de carrozas y recorrido tradicional con charanga 'La Escala'.

0:00 horas: actuación de Sylvia Pantoja.

2:30 horas: discomóvil.

Espino de la Orbada

13:00 horas: solemne misa.

14:30 horas: charanga 'Los del lío'.

18:00 horas: guerra de agua y color.

20:00 horas: exhibición canina por 'Be More Dog'.

0:00 horas: verbena con orquesta 'Syra'.

Fuenteguinaldo

12:00 horas: encierro mixto.

13:00 horas: capea.

18:30 horas: exhibición de recortes, luego capea tradicional.

20:15 horas: desencierro mixto.

La Fuente de San Esteban

De 10:30 a 13:00 horas: fin de la exposición 'Sempiterno'.

22:30 horas: grupo folk cubano 'Los Muchachos Alma Guajira'.

Gomecello

12:30 horas: pasacalles con cabezudos y charanga 'La Escala'.

15:00 horas: paella popular.

16:30 horas: juegos acuáticos.

18:00 horas: ofrenda floral y oración.

20:30 horas: actuación musical de Sergio Lucas.

0:00 horas: orquesta 'Princesa'.

4:30 horas: disco móvil.

Huerta

12:00 horas: juegos infantiles.

18:00 horas: partido de pelota.

21:00 horas: velada del frontón viejo.

Ledrada

21:00 horas: torneo de peñas de fútbol sala con DJ.

Lumbrales

17:30 horas: encuentro de las peñas, pregón y cabalgata.

0:30 horas: orquesta 'Ritmo Joven'.

Martinamor

15:00 horas: comida popular.

16:30 horas: juegos de mesa.

18:00 horas: foto recuerdo 2025.

18:30 horas: torneo fútbol.

23:30 horas: discomóvil 'DJ Nando'.

0:00 horas: fiesta de disfraces de adultos.

Molinillo

18:30 horas: guerra de agua.

20:00 horas: juegos populares.

Morasverdes

13:00 horas: clausura de las aulas de verano.

20:00 horas: baile con grupo 'Sevillanas con alma'.

0:00 horas: suelta de vaquillas por las calles.

1:30 horas: discoteca móvil 'Zafiro'.

Navalmoral de Béjar

11:00 horas: Divertilandia.

0:00 horas: verbena 'Trío Musical Obsesión'.

Paradinas

21:30 horas: paseo nocturno.

22:30 horas: reportaje fotográfico de Juan Antonio Velázquez Vaca.

Peñaranda de Bracamonte

11:00 horas: salida de los cabezudos con dulzaina 'Alborada'.

12:00 horas: actividad de medio ambiente.

12:00 horas: santa misa.

18:30 horas: fiesta con nuestros mayores.

21:00 horas: recital de música tradicional con 'Folk on Crest'.

22:30 horas: tributo 'Desingles'.

0:30 horas: verbena con orquesta 'Kubo'.

Pereña de la Ribera

21:00 horas: torneo de fútbol 5.

Poveda de las Cintas

22:00 horas: recital de música: Raúl Díaz de Dios.

San Cristóbal de la Cuesta

19:00 horas: búsqueda del tesoro 'DragonBall Z'.

San Morales

12:00 horas: cuentacuentos.

15:00 horas: caldereta.

16:00 horas: concurso de postres.

18:00 horas: Alcoholimpiadas con 'DJ Mathew'.

23:30 horas: orquesta 'La Búsqueda', luego 'DJ Raude'.

Santibáñez de la Sierra

20:00 horas: engalanamiento de las calles.

22:00 horas: cine '¿Quién es quién?'.

Los Santos

11:00 horas: final Copa Davis.

11:00 horas: campeonato de petanca adultos.

16:00 horas: campeonato de petanca infantil.

18:00 horas: final 24 horas de fútbol sala.

21:00 horas: XXXII edición Granito Rock.

Sardón de los Frailes

14:00 horas: comida popular y premios.

17:30 horas: rampa deslizante.

23:00 horas: concierto con 'El último guateque'.

Villaflores

10:30 horas: juegos tradicionales.

22:00 horas: teatro 'Chiflados'.

Villagonzalo de Tormes

11:00 horas: parque acuático.

19:00 horas: pasacalles con batucada 'Timbala'.

20:00 horas: pregón de fiestas.

Villavieja de Yeltes

19:30 horas: XVII Milla Urbana.

21:00 horas: novena.

21:30 horas: II Fiesta de bienvenida.