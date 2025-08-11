Estas son las fiestas de los pueblos de Salamanca del 11 al 17 de agosto
Orquestas, verbenas y discotecas para ponerle ritmo a las noches de verano
Rocío González
Lunes, 11 de agosto 2025, 08:00
Los pueblos de la provincia continúan celebrando sus fiestas este mes de agosto. Estas son las actividades que tendrán lugar esta semana (del 11 al 17 de agosto) en sus diferentes festividades:
Lunes 11 de agosto
Cantaracillo
22:00 h: Monólogo de Sergio Encinas.
San Martín del Castañar
18:30 h: Festival taurino.
23:30 h: Orquesta «Rumba Stres», luego, discoteca móvil «Excalibur».
La Zarza de Pumareda
00:15 h: Macrodiscoteca «Vértice».
Martes 12 de agosto
Carbajosa de la Sagrada
23:00 h: Discoteca «Pandora».
Ciudad Rodrigo
23:00 h: Orquesta «Cougar».
Navasfrías
23:00 h: Monologuista: Alberto Cabrillas.
Peñaparda
23:30 h: Orquesta «La Búsqueda».
Villarino de los Aires
23:30 h: Capea Nocturna con Djs.
00:05 h: Suelta de Vaquillas.
Miércoles 13 de agosto
La Alberca
23:55 h: Dj Iker González.
Cantaracillo
00:00 h: Grupo «Reyes Galocha».
Carbajosa de la Sagrada
23:00 h: Macrodiscoteca «Experience».
Fuentes de Oñoro
00:30 h: Orquesta «La Reina del Show».
Villarino de los Aires
00:20 h: Orquesta «Malasia».
Jueves 14 de agosto
La Alberca
23:55 h: Orquesta «Nueva Sinfonía».
Aldearrubia
00:00 h: Discoteca «Alyma».
Babilafuente
00:15 h: Disco capea con vaquillas.
01:30 h: Discoteca móvil: «Alefran».
Barbadillo
23:30 h: Orquesta Kronos.
Cantalpino
23:59 h: Orquesta «La Búsqueda».
Cantaracillo
00:00 h: Discomóvil «Saturno».
Carbajosa de la Sagrada
00:00 h: Orquesta «Royal», luego, animación musical con «Tendencia».
Fresno Alhándiga
23:00 h: Discoteca móvil «Infinity».
03:00 h: Música electrónica con Roberto León.
Fuentes de Oñoro
00:30 h: Orquesta «Clan Zero».
Guijuelo
20:00 h: Fiesta con «Dj Mon», «Dj Alberto Molines» y «Dj Dafra».
00:00 h: Orquesta «Pikante».
04:30 h: Disco sonido «Z-05» con «Dj Rodri».
Linares de Riofrío
00:00 h: Orquesta «Princesa».
04:30 h: Disco-móvil «Hersan».
Peñarandilla
00:00 h: Macrodiscoteca Móvil «Pandora».
Puente del Congosto
00:30 h: Discoteca móvil.
Sancti-Spiritus
23:30 h: Música: «Distrito Pop».
Terradillos
00:00 h: Orquesta «Voodoo Show».
Villamayor
23:45 h: Discoteca «Vértice».
Villarino de los Aires
00:00 h: Orquesta «La Huella».
Vitigudino
23:55 h: Capea nocturna.
Viernes 15 de agosto
Aldearrubia
00:00 h: Macrodiscoteca «Electrolatino».
Babilafuente
00:00 h: Orquesta «Anaconda».
Barbadillo
23:45 h: Disco móvil «KMO».
El Campo de Peñaranda
23:00 h: Disco móvil «Bombastik».
Cantalpino
23:59 h: Orquesta «La Invansión».
Cantaracillo
00:00 h: Macrodiscoteca «Melecia».
05:00 h: Dj «Iker González»
Carbajosa de la Sagrada
22:00 h: Capea nocturna con suelta de vaquillas.
00:00 h: Orquesta «La Misión», luego, «DJ Víctor».
Fresno Alhándiga
23:00 h: Dj Koria.
Fuentes de Oñoro
00:30 h: Orquesta «SMS».
Guijuelo
00:00 h: Orquesta «La Huella».
04:30 h: Fiesta con «Dj Mon» y «Dj Alberto Molines».
Linares de Riofrío
00:00 h: Orquesta «Kronos».
04:30 h: Disco-móvil «Floser».
Navasfrías
20:00 h. Capea tradicional con Dj.
00:30 h: Orquesta «Evolution».
Nuevo Naharros
00:00 h: Grupo «Seven».
Peñarandilla
00:00 h: Discoteca Móvil «La Gramola».
Puente del Congosto
00:00 h: Discoteca móvil.
Salmoral
00:00 h: Orquesta «La Saga».
Sanchotello
00:00 h: Orquesta «Kalifornia».
Villamayor
23:45 h: Discoteca «DC3».
Villarino de los Aires
00:00 h: Microdiscoteca «Alefran».
Vitigudino
00:00 h: Orquesta «Cuarta calle».
Sábado 16 de agosto
La Alberca
23:55 h: Macro discoteca «Fa».
Aldearrubia
00:00 h: Orquesta «Malibú».
04:30 h: Discomóvil «Infinity».
Babilafuente
23:30 h: Orquesta «La Huella».
Barbadillo
19:00 h: Vaquillas.
00:00 h: Orquesta «La Búsqueda».
Calzada de Valdunciel
21:00 h: I Festival de Rock «Calzurock».
Cantalpino
23:59 h: Orquesta «Musical Compass».
Cantaracillo
23:30 h: Disco móvil «Zarabanda».
Carbajosa de la Sagrada
22:00 h: Suelta de vaquillas.
00:00 h: Orquesta «Cinema», luego, animación musical con «DJ Víctor».
Fresno Alhándiga
00:00 h: Macrodiscoteca Diamond.
05:00 h: Dj.
La Fuente de San Esteban
12:00 h a 23:00 h: I Charro Motor Fest.
12:30 h: Pool Party con Dj.
23:00 h: Concierto: «Ro Baz».
Fuentes de Oñoro
18:30 h: Clase práctica Escuela de Tauromaquia.
19:30 h: Capea al estilo tradicional.
00:30 h: Orquesta «Nebraska».
Guijuelo
18:30 h: Corrida de toros.
00:00 h: Orquesta «Vulkano».
04:30 h: Disco sonido «Z-05» con «Dj Rodri».
Linares de Riofrío
18:30 h: Festival Taurino.
00:00 h: Orquesta «Cayenna».
Lumbrales
22:00 h: Concurso de recortes, luego, macro discoteca móvil «Electro Latino».
Nuevo Naharros
00:00 h: Orquesta «Sándalo».
Peñarandilla
00:30 h: Discoteca Móvil «Alyma».
Puente del Congosto
00:00 h: Orquesta «Takicardia».
Salmoral
00:00 h: Disco «Lamas».
Sanchotello
00:00 h: Disco móvil «Galaxy».
Terradillos
23:30 h: Discomóvil con «DJ Mariano» e «Iker González».
04:00 h: Discoteca móvil con «DJ Koria».
Vega de Tirados
00:00 h: Discoteca móvil «DC3».
01:00 h: Neón Party.
Villamayor
23:45 h: Macrodiscoteca «Pandora».
Villarino de los Aires
00:00 h: Orquesta «4ta. Calle».
Vitigudino
18:30 h: Monumental corrida de toros mixta.
00:30 h: Actuación musical: Ricky Galende y su «Renovation Experience».
Domingo 17 de agosto
La Alberca
23:30 h: Orquesta «Cougar».
Babilafuente
23:30 h: Orquesta «La Búsqueda».
Cantalpino
19:00 h: Encierro infantil con minibueyes.
23:59 h: Discomóvil «Alyma».
Carbajosa de la Sagrada
00:00 h: Espectáculo musical y de pirotecnia: «Correfuegos Ragnarok».
La Fuente de San Esteban
22:30 h: Monólogo de Alberto Cabrillas: «Los pueblos y sus cosas».
Fuentes de Oñoro
18:30 h: Clase práctica Escuela de Tauromaquia.
19:00 h: Capea al estilo tradicional.
Guijuelo
18:30 h: Novillada mixta con picadores.
00:00 h: Orquesta «Nebraska».
04:30 h: «La Saga Disco» con Rubén Álvarez y «Dj Dafra».
Lumbrales
22:00 h: Toro de cajón.
Puente del Congosto
00:00 h: Orquesta «Sándalo».
Salmoral
00:00 h: Disco «Zarabanda».
Villarino de los Aires
18:30 h: Gran Novillada por Ganadería «La Campana»:
00:00 h: Orquesta «Pikante».
