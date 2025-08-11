Estas son las fiestas de los pueblos de Salamanca del 11 al 17 de agosto Orquestas, verbenas y discotecas para ponerle ritmo a las noches de verano

Lunes, 11 de agosto 2025

Los pueblos de la provincia continúan celebrando sus fiestas este mes de agosto. Estas son las actividades que tendrán lugar esta semana (del 11 al 17 de agosto) en sus diferentes festividades:

Lunes 11 de agosto

Cantaracillo

22:00 h: Monólogo de Sergio Encinas.

San Martín del Castañar

18:30 h: Festival taurino.

23:30 h: Orquesta «Rumba Stres», luego, discoteca móvil «Excalibur».

La Zarza de Pumareda

00:15 h: Macrodiscoteca «Vértice».

Martes 12 de agosto

Carbajosa de la Sagrada

23:00 h: Discoteca «Pandora».

Ciudad Rodrigo

23:00 h: Orquesta «Cougar».

Navasfrías

23:00 h: Monologuista: Alberto Cabrillas.

Peñaparda

23:30 h: Orquesta «La Búsqueda».

Villarino de los Aires

23:30 h: Capea Nocturna con Djs.

00:05 h: Suelta de Vaquillas.

Miércoles 13 de agosto

La Alberca

23:55 h: Dj Iker González.

Cantaracillo

00:00 h: Grupo «Reyes Galocha».

Carbajosa de la Sagrada

23:00 h: Macrodiscoteca «Experience».

Fuentes de Oñoro

00:30 h: Orquesta «La Reina del Show».

Villarino de los Aires

00:20 h: Orquesta «Malasia».

Jueves 14 de agosto

La Alberca

23:55 h: Orquesta «Nueva Sinfonía».

Aldearrubia

00:00 h: Discoteca «Alyma».

Babilafuente

00:15 h: Disco capea con vaquillas.

01:30 h: Discoteca móvil: «Alefran».

Barbadillo

23:30 h: Orquesta Kronos.

Cantalpino

23:59 h: Orquesta «La Búsqueda».

Cantaracillo

00:00 h: Discomóvil «Saturno».

Carbajosa de la Sagrada

00:00 h: Orquesta «Royal», luego, animación musical con «Tendencia».

Fresno Alhándiga

23:00 h: Discoteca móvil «Infinity».

03:00 h: Música electrónica con Roberto León.

Fuentes de Oñoro

00:30 h: Orquesta «Clan Zero».

Guijuelo

20:00 h: Fiesta con «Dj Mon», «Dj Alberto Molines» y «Dj Dafra».

00:00 h: Orquesta «Pikante».

04:30 h: Disco sonido «Z-05» con «Dj Rodri».

Linares de Riofrío

00:00 h: Orquesta «Princesa».

04:30 h: Disco-móvil «Hersan».

Peñarandilla

00:00 h: Macrodiscoteca Móvil «Pandora».

Puente del Congosto

00:30 h: Discoteca móvil.

Sancti-Spiritus

23:30 h: Música: «Distrito Pop».

Terradillos

00:00 h: Orquesta «Voodoo Show».

Villamayor

23:45 h: Discoteca «Vértice».

Villarino de los Aires

00:00 h: Orquesta «La Huella».

Vitigudino

23:55 h: Capea nocturna.

Viernes 15 de agosto

Aldearrubia

00:00 h: Macrodiscoteca «Electrolatino».

Babilafuente

00:00 h: Orquesta «Anaconda».

Barbadillo

23:45 h: Disco móvil «KMO».

El Campo de Peñaranda

23:00 h: Disco móvil «Bombastik».

Cantalpino

23:59 h: Orquesta «La Invansión».

Cantaracillo

00:00 h: Macrodiscoteca «Melecia».

05:00 h: Dj «Iker González»

Carbajosa de la Sagrada

22:00 h: Capea nocturna con suelta de vaquillas.

00:00 h: Orquesta «La Misión», luego, «DJ Víctor».

Fresno Alhándiga

23:00 h: Dj Koria.

Fuentes de Oñoro

00:30 h: Orquesta «SMS».

Guijuelo

00:00 h: Orquesta «La Huella».

04:30 h: Fiesta con «Dj Mon» y «Dj Alberto Molines».

Linares de Riofrío

00:00 h: Orquesta «Kronos».

04:30 h: Disco-móvil «Floser».

Navasfrías

20:00 h. Capea tradicional con Dj.

00:30 h: Orquesta «Evolution».

Nuevo Naharros

00:00 h: Grupo «Seven».

Peñarandilla

00:00 h: Discoteca Móvil «La Gramola».

Puente del Congosto

00:00 h: Discoteca móvil.

Salmoral

00:00 h: Orquesta «La Saga».

Sanchotello

00:00 h: Orquesta «Kalifornia».

Villamayor

23:45 h: Discoteca «DC3».

Villarino de los Aires

00:00 h: Microdiscoteca «Alefran».

Vitigudino

00:00 h: Orquesta «Cuarta calle».

Sábado 16 de agosto

La Alberca

23:55 h: Macro discoteca «Fa».

Aldearrubia

00:00 h: Orquesta «Malibú».

04:30 h: Discomóvil «Infinity».

Babilafuente

23:30 h: Orquesta «La Huella».

Barbadillo

19:00 h: Vaquillas.

00:00 h: Orquesta «La Búsqueda».

Calzada de Valdunciel

21:00 h: I Festival de Rock «Calzurock».

Cantalpino

23:59 h: Orquesta «Musical Compass».

Cantaracillo

23:30 h: Disco móvil «Zarabanda».

Carbajosa de la Sagrada

22:00 h: Suelta de vaquillas.

00:00 h: Orquesta «Cinema», luego, animación musical con «DJ Víctor».

Fresno Alhándiga

00:00 h: Macrodiscoteca Diamond.

05:00 h: Dj.

La Fuente de San Esteban

12:00 h a 23:00 h: I Charro Motor Fest.

12:30 h: Pool Party con Dj.

23:00 h: Concierto: «Ro Baz».

Fuentes de Oñoro

18:30 h: Clase práctica Escuela de Tauromaquia.

19:30 h: Capea al estilo tradicional.

00:30 h: Orquesta «Nebraska».

Guijuelo

18:30 h: Corrida de toros.

00:00 h: Orquesta «Vulkano».

04:30 h: Disco sonido «Z-05» con «Dj Rodri».

Linares de Riofrío

18:30 h: Festival Taurino.

00:00 h: Orquesta «Cayenna».

Lumbrales

22:00 h: Concurso de recortes, luego, macro discoteca móvil «Electro Latino».

Nuevo Naharros

00:00 h: Orquesta «Sándalo».

Peñarandilla

00:30 h: Discoteca Móvil «Alyma».

Puente del Congosto

00:00 h: Orquesta «Takicardia».

Salmoral

00:00 h: Disco «Lamas».

Sanchotello

00:00 h: Disco móvil «Galaxy».

Terradillos

23:30 h: Discomóvil con «DJ Mariano» e «Iker González».

04:00 h: Discoteca móvil con «DJ Koria».

Vega de Tirados

00:00 h: Discoteca móvil «DC3».

01:00 h: Neón Party.

Villamayor

23:45 h: Macrodiscoteca «Pandora».

Villarino de los Aires

00:00 h: Orquesta «4ta. Calle».

Vitigudino

18:30 h: Monumental corrida de toros mixta.

00:30 h: Actuación musical: Ricky Galende y su «Renovation Experience».

Domingo 17 de agosto

La Alberca

23:30 h: Orquesta «Cougar».

Babilafuente

23:30 h: Orquesta «La Búsqueda».

Cantalpino

19:00 h: Encierro infantil con minibueyes.

23:59 h: Discomóvil «Alyma».

Carbajosa de la Sagrada

00:00 h: Espectáculo musical y de pirotecnia: «Correfuegos Ragnarok».

La Fuente de San Esteban

22:30 h: Monólogo de Alberto Cabrillas: «Los pueblos y sus cosas».

Fuentes de Oñoro

18:30 h: Clase práctica Escuela de Tauromaquia.

19:00 h: Capea al estilo tradicional.

Guijuelo

18:30 h: Novillada mixta con picadores.

00:00 h: Orquesta «Nebraska».

04:30 h: «La Saga Disco» con Rubén Álvarez y «Dj Dafra».

Lumbrales

22:00 h: Toro de cajón.

Puente del Congosto

00:00 h: Orquesta «Sándalo».

Salmoral

00:00 h: Disco «Zarabanda».

Villarino de los Aires

18:30 h: Gran Novillada por Ganadería «La Campana»:

00:00 h: Orquesta «Pikante».