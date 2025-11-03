La Fiesta de la Mantanza llegará en su novena edición a 87 localidades de la provincia La Diputación de Salamanca ha convertido esta cita en todo un referente para la difusión de las tradiciones y la promoción turística

José Ángel Montero Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:27 Comenta Compartir

Después de ocho años de éxito, la Fiesta de la Matanza Tradicional puesta en marcha por la Diputación de Salamanca arranca su novena edición el 8 de noviembre en la localidad deCristóbal de la Sierra y finalizará el 22 de marzo de 2026 en Santa Marta de Tormes, después de haber recorrido un total de 87 municipios de todos los rincones de la provincia en un claro intento por «poner en valor el patrimonio inmaterial, cultural, gastronómico y de las tradiciones», señala el diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos, consciente de que esta fiesta se ha convertido ya «en un clásico» en la agenda cultural y turística de la provincia.

Y no deja de crecer. Si la pasada edición se batían todos los récords con la participación de 84 municipios, en esta nueva cita la cifra se eleva hasta los 87 participantes, un nuevo récord para una propuesta que no deja de crecer. «Estamos ya trabajando para mejorar y dar más cobertura a la fiesta», subraya Zaballos, consciente de que el margen de maniobra aún no se ha agotado y que todavía podrían sumarse nuevos pueblos a las citas futuras, que durante los meses de noviembre a marzo llenan de tradición todas las comarcas de la provincia. «Se ha convertido en una fiesta anual de relevancia y en un acto de dinamización social», apostilla el diputado de Turismo.

Aunque en el pasado la matanza se convertía en un medio de subsistencia para la familia, con el paso de los años la actividad ha caído en el olvido y gracias a este ciclo ha vuelto a renacer con fuerza en un claro intento por rescatar esta tradición para convertirla en una fiesta participativa para todas las generaciones, «especialmente entre los jóvenes, que no lo han conocido, pero que con estas citas podamos mantener viva la tradición», anota Juan Carlos Zaballos, para quien la Fiesta de la Matanza Tradicional se ha convertido en una «parte importante» del Plan Estratégico de Turismo, que en pocos meses cumplirá ya diez años de vida, «y que será el momento de hacer un análisis», apostilla.

Además de recuperar una tradición, este circuito busca también atraer turismo a la provincia y generar riqueza en el territorio. «Contribuye a la desestacionalización del turismo y hacer de este sector un motor importante del medio rural», concluye Zaballos.

Entre las propuestas que integran cada una de las citas, la Diputación lleva implicándose desde el primer momento por apoyar la figura del maestro de ceremonias, que es el encargado de explicar al público los diferentes pasos que conlleva una matanza. Para ello, el acto contó con dos de los destacados maestros de ceremonias, Mayte Hernández y José Fernando Luengo, quien metidos en sus personajes recrearon algunas anécdotas que han vivido en sus periplos matanceros por toda la provincia, al tiempo que insistieron en la puesta en valor de esta tradición, «que no tiene que morir», apostillan.

En el acto participan también los alcaldes de Berrocal de Salvatierra, Manuel Ramos, y de Los Santos, Noemí Rodríguez, como flamantes ganadores del concurso de la pasada edición por ser los pueblos con mejor puntuación en aspectos como la organización, el respeto de las tradiciones, la gastronomía, la ambientación, el vestuario y otras actividades complementarias. Esta nueva edición vuelve a poner en marcha este concurso.

El mes de noviembre contará con una única matanza tradicional: el día 8 en Cristóbal de la Sierra. En diciembre, el programa llegará el día 6 a las localidades de Villar de la Yegua, San Pedro de Rozados, Barruecopardo, Puente del Congosto, Sobradillo, La Maya, Coca de Alba, Cantalapiedra, Fesno Alhándiga, Saucelle y El Cabaco. El día 7 los protagonistas serán Navas Frías y El Milano. El sábado 13 la cita llega a Galinduste y Parada de Rubiales, mientras que el 20 los protagonistas serán La Fuente de San Esteban, San Cristóbal de la Cuesta y Valero. Puebla de Yeltes y La Vellés recibirán este programa el día 27, mientras que el día 28 llega a Lumbrales y el 31 a Matilla de los Caños.

El mes de enero se abre el día 1 con la cita de Matilla de los Caños, mientras que el día 3 el protagonista es Aldeanueva de Figueroa. El día 10 la matanza tradicional aterriza en Galindo y Peraguy, y Linares de Riofrío, y el día 17 llega a Pelarrodríguez, Rollán, Candelario, Armenteros, Dios le Guarde, El Maíllo, Las Casas del Conde, Espino de la Orbada y Cabrerizos. El día 25 la cita está centrada en Carrascal de Barregas, Peñarandilla, Garcibuey, Cabrillas, Golpejas y San Esteban de la Sierra, mientras que el domingo 25 repetirá San Esteban de la Sierra. La cita de enero se cerrará el día 31 con las matanzas de Chagarcía Medianero, Calzada de Valdunciel, Valverdón, Doñinos, Saelices el Chico, Castellanos de Moriscos, Gomecello y Pelabravo.

El mes de febrero también tendrá una intensa actividad. Las citas se abrirán el día 7 en Pedrosillo de los Aires, Ciudad Rodrigo, Sieteiglesias, Peromingo, La Tala, Guadramiro, Paradinas de San Juan y Castellanos de Villiquera. La actividad se retomará el día 14 en Barbadillo, Sotoserrano, Arabayona de Mógica, San Muñoz, Cipérez y Cespedosa de Tormes. El día 21 el protagonismo lo tomarán Palaciosrubios y Encinas de Abajo, mientras que Aldeatejada, Horcajo Medianero, San Pedro del Valle, Machacónb-Francos, Villaflores, Guijuelo, Miranda del Castañar, Cepedam, Mancera de Abajo y Villar de Peralonso cerrarán las citas de febrero.

Las matanzas se extenderán también am lo largo del mes de marzo, con Fuenteliante como protagonista el día 1, mientras que el día 7 la actividad se trasladará a Berrocal de Salvatierra, Añover de Tormes, Los Santos, y Horcajo de Montemayor. El día 14 la cita se traslada a Campillo de Salvatierra, Tordillos y Valdefuentes de Sangusín, que también será protagonista el día 15. El sábado 21, la matanza desembarcará en Vega de Tirados y el programa se cerrará el día 22 de marzo en Santa Marta de Tormes.