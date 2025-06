La II Fiesta de la Mancomunidad Comarca de Peñaranda reconocerá al artista peñarandino Juan Francisco Pro

J. H. Peñaranda de Bracamonte Miércoles, 11 de junio 2025, 09:07 Comenta Compartir

La fiesta de la Mancomunidad Comarca de Peñaranda incluirá un acto de reconocimiento al artista peñarandino Juan Francisco Pro. Será el 21 de junio en Mancera de Abajo con la celebración de su II Fiesta de la Mancomunidad, un evento concebido no sólo como un espacio de encuentro y celebración, sino como una manifestación del espíritu de unión que nos define como comarca.

El municipio anfitrión acogerá una jornada llena de actividades pensadas para disfrutar en familia, el reencuentro entre vecinos y seguir construyendo puentes entre pueblos, culturas y gentes, según ha dado a conocer la Mancomunidad a través de nota de prensa.

La fiesta comenzará a las 11:30 h con un taller de reciclaje para niños a cargo de Carmen Nieto, técnico de la Mancomunidad, fomentando desde temprano la conciencia ambiental. A las 12:30 h, tendrá lugar la recepción institucional y un emotivo acto de reconocimiento al artista peñarandino Juan Francisco Pro, símbolo del talento que nace y crece en nuestra tierra.

Uno de los momentos más esperados será el showcooking a las 13:30 h de la mano del chef Helio Flores, quien reinterpretará los sabores tradicionales de nuestra comarca en una experiencia culinaria única.

La comida popular, a las 15:00 h, será el corazón del encuentro: un arroz a la zamorana que servirá como metáfora viva de lo que representa esta fiesta: compartir mesa, historias y raíces. Los tickets ya están a la venta en los ayuntamientos mancomunados, Bar Cielito Lindo y Floristería Martina.

Durante la tarde, se han programado actividades para todos los públicos: hinchables para los más pequeños (de 16:00 a 18:00 h), un bingo solidario a favor de la Asociación Piel de Mariposa (DEBRA España), y juegos tradicionales recuperando el espíritu lúdico de antaño.

Como cierre de esta jornada de convivencia, a las 20:30 h se celebrará una gran patatada popular y, finalmente, el grupo de canto de la Escuela Municipal de Música de Peñaranda pondrá el broche musical a un día lleno de emociones.

Además, se ofrecerá transporte gratuito en autobús para facilitar la participación de todos los vecinos y vecinas de los municipios integrados en la mancomunidad a todos aquellos que así lo soliciten con la compra del ticket para la comida.

Esta fiesta no es solo un evento: es un recordatorio de que juntos somos más fuertes, y de que el verdadero patrimonio de nuestros pueblos está en su gente, en su cultura y en su capacidad para compartir. Así lo ha afirmado la presidenta de la Mancomunidad, Eva López, que ha querido destacar el valor simbólico de este evento. «Esta fiesta no es solo una celebración puntual. Es un acto de comunidad, de orgullo y de futuro. Cada una de nuestras localidades aporta una parte esencial de nuestra identidad compartida. Y este día es la oportunidad de reencontrarnos, de reconocernos y de seguir construyendo juntos. Porque unidos, nuestros pueblos no solo resisten: florecen», ha concluido.