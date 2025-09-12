Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Pequeños participando en la Semana de la Movilidad en Carbajosa en otras ediciones. EÑE

Una fiesta y un encuentro BMX en la semana de la movilidad de Carbajosa

Nutrida programación elaborada por el Ayuntamiento en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, que tendrá lugar del 16 al 22 de septiembre

EÑE

Carbajosa de la Sagrada

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:50

Carbajosa de la Sagrada se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad, que tendrá lugar del 16 al 22 de septiembre, con un completo programa diseñado por el Ayuntamiento para concienciar sobre la movilidad sostenible y promover cambios en los hábitos de transporte entre la ciudadanía.

Las actividades arrancarán el lunes, con una cita matinal en el Colegio Pablo Picasso a las 8:45 horas. Durante la semana, entre el 16 y el 22 de septiembre, los escolares de los distintos centros educativos del municipio participarán en un Circuito de Educación Vial, donde aprenderán de manera práctica las normas básicas de circulación.

El programa incluye propuestas para todas las edades. El 16 de septiembre, de 18:00 a 20:00 horas, se celebrará una Yincana de Movilidad Sostenible en la Casa de Asociaciones. El 17 de septiembre, a las 18:30 horas, la Pista de Pump Track acogerá un encuentro de BMX, Trial y Skate, que contará con la presencia de asociaciones y jóvenes aficionados a estas disciplinas.

El domingo 18 de septiembre, a las 9:30 horas, está previsto un paseo colectivo hasta Salamanca, con salida desde la Plaza Mayor de Carbajosa, una actividad que combina deporte, convivencia y respeto por el entorno.

Finalmente, el 22 de septiembre tendrá lugar la Fiesta de la Movilidad en el Recinto Ferial, a partir de las 17:30 horas. Habrá simuladores de prevención de accidentes, exhibiciones de la Policía Local, talleres, juegos, una exposición de coches eléctricos y una zona dedicada a los patinetes.

