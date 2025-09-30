Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Actividad celebrada en Colmenar de Montemayor el año pasado. TEL

El Festival de la Candela mostrará este otoño la riqueza de doce municipios de las sierras de Béjar

Organizado por la Mancomunidad Ruta de la Plata, comenzará el 4 de octubre en Colmenar de Montemayor

Montemayor del Río

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:12

La Mancomunidad de la Ruta de la Plata tiene todo listo para comenzar una nueva edición de otoño de su Festival de la Candela, que se ha convertido en un revulsivo para dar a conocer los recursos de las sierras de Béjar, donde se ubican los municipios que forman parte de la entidad.

En esta ocasión, serán doce las localidades que acogerán la puesta en marcha de este programa, que pretende dar a conocer los recursos naturales, culturales, patrimoniales o gastronómicos de la zona. Colmenar de Montemayor será el municipio anfitrión de esta fase del programa, que comenzará el próximo 4 de octubre con la celebración de una ruta de senderismo y un taller de indumentaria tradicional salmantina a cargo de Marta Moreno, Berna Pérez y Sergio Martín.

Doce serán las localidades en las que se llevarán a cabo las actividades de la candela, centradas en el fruto del castaño, por lo que las calbotadas estarán muy presentes a lo largo de una programación, que concluirá el 23 de noviembre.

Tras Colmenar, llegará el turno de La Hoya (11 de octubre), Fresnedoso (18 de octubre), Ledrada (19 de octubre), La Calzada (25 de octubre), Navalmoral (26 de octubre), Peñacaballera (8 de noviembre), Valdelageve (9 de noviembre), Sanchotello (15 de noviembre), Pinedas (16 de noviembre), Valdehijaderos (22 de noviembre) y El Cerro (día 23). Esta última localidad acogerá la clausura del festival, una cata de vinos de la DOP Sierra de Salamanca y la entrega de premios del concurso de fotografía de primavera.

La Mancomunidad ofrece, por tanto, doce propuestas para dar a conocer la comarca de las sierras de Béjar, donde el patrimonio, la cultura, la naturaleza o la gastronomía son grandes atractivos. Además, el otoño es uno de los momentos más especiales cuando los castañares cambian de color y ofrecen ese amarillo tan característico. Sin duda, la mejor propuesta para recorrer toda una comarca disfrutando de sus recursos y de la convivencia.

«La Candela es un recorrido compartido por nuestra naturaleza y nuestra memoria, una invitación a descubrir un destino inédito en la provincia de Salamanca con la castaña como hilo conductor», señala Adolfo Álvarez de Castro, presidente de la Mancomunidad.

Las actividades son gratuitas, de acceso libre y no suelen necesitar inscripción previa.

