El Festival de la Candela tiene dos nuevas citas este fin de semana: Sanchotello y Pinedas Se celebrarán el sábado, día 15, y domingo, día 16, respectivamente, con salidas al campo. En Sanchotello habrá un recital y una charla sobre patrimonio y en Pinedas, una calbotada

Sanchotello y Pinedas son las dos nuevas citas del Festival de la Candela del próximo fin de semana. Sanchotello abrirá la actividad el sábado, día 15 de noviembre, con una ruta senderista por el entorno de la localidad a partir de las 10:30.

De regreso al pueblo, la comitiva podrá disfrutar de un recital en la iglesia a cargo del coro «Voces de mi pueblo», así como de una-charla taller sobre «El patrimonio arqueológico en la Ruta de la Plata-Sierras de Béjar» a cargo de los arqueólogos Óscar López y Victoria Martínez Calvo.

Pinedas tomará el relevo el domingo con una ruta de senderismo por el entorno, también a partir de las 10:30, para disfrutar después de una calbotada amenizada por la música tradicional de El Mariquelo.

La segunda edición del Festival de la Candela que organiza la Mancomunidad de la Ruta de la Plata se acerca ya a su final, ya que sólo queda por celebrarse un fin de semana más.

