El festival de Blues y el Abejarock recibirán la medalla de la ciudad de Béjar El Ayuntamiento da a conocer los ganadores de los honores y distinciones de este año.

La Comisión Mixta de Participación Ciudadana en Béjar ha elegido al Festival Internacional de Blues y al Abejarock como eventos musicales merecedores de la medalla de la ciudad.

Los organizadores de ambos festivales recibirán esa distinción en reconocimiento a sus correspondientes trayectorias si bien el caso del Abejarock el dictamen de la Comisión Mixta afirma que: «es una cita solidaria, inclusiva y comunitaria, que cada verano transforma Béjar en uno de los eventos de Castilla y León, siendo incluso un referente en los festivales de agosto a nivel nacional. Son 15 años ya los que lleva desarrollando esta actividad turística y principalmente solidaria. Ya son más de 72.000 € los que llevan donados a distintas entidades benéficas».

Con respecto al Festival Internacional de Blues, la Comisión Mixta resalta que: «una seña de identidad que ha situado a Béjar en el mapa internacional de la música, ha ido creciendo hasta convertirse en una referencia que trasciende fronteras y que proyecta el nombre de Béjar con prestigio y reconocimiento a nivel internacional».

Por su parte, Luis Felipe Comendador recibirá el título de Bejarano Ilustre por su trabajo como escritor reconocido en España y Latinoamérica y por su constante labor en el campo de la solidaridad y el humanismo desde su ONG «SBQ Solidario / El Humanismo Pequeñito».

Otro de los galardonados será Juan Hernández Heras, coordinador del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) en Béjar. La comisión le concede el título de Hijo Predilecto por destacar en él: «una trayectoria ejemplar de compromiso social, cooperación internacional y promoción cultural, valores que enaltecen a nuestra ciudad y proyectan su nombre más allá de nuestras fronteras».

Finalmente, los Honores y Distinciones se completan con el título de Hija Adoptiva para Nayerda Slujalkovsky Feliz, que trabajó como odontóloga en Béjar. El dictamen resulta su «generosidad, la solidaridad y compromiso social» y su colaboración con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Béjar (AMPUSABE) en donde ofreció atención dental gratuita a las niñas y niños que llegaban en acogida a nuestra ciudad. Fue asesinada el 25 de diciembre de 2002, en el último antes de que en España se comenzaran a registrar oficialmente las víctimas de violencia de género. «Su figura simboliza la lucha contra la violencia machista que aún hoy continúa arrebatando vidas. Nombrarla Hija Adoptiva es un acto de justicia y de memoria: justicia hacia una mujer buena, valiente y comprometida; memoria hacia todas las víctimas invisibilizadas por el machismo; y homenaje a quienes, como ella, han hecho de Béjar una ciudad más solidaria y humana», concluye la comisión.

Los premios serán entregados el próximo domingo, 28 de septiembre, a las 20:00 horas en un lugar aún por definir.