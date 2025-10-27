Fallece el histórico socialista y actual edil de Topas, José Antonio Galante Patiño

EÑE Topas Lunes, 27 de octubre 2025, 11:10 | Actualizado 11:21h. Comenta Compartir

José Antonio Galante Patiño, «Pati», ha fallecido tras luchar contra una larga enfermedad. Figura histórica del PSOE en Salamanca, en la actualidad era concejal de la localidad de Topas desde hace cinco legislaturas, una Corporación a la que se sumó en 2007. A lo largo de su carrera fue también coordinador del grupo socialista en la Diputación de Salamanca durante varias legislaturas y estuvo al frente de la asociación de Consumidores y Amas de Casa de Salamanca.

Tal como lo han recordado sus compañeros en el equipo de Gobierno en la localidad armuñesa, «es una gran pérdida para todos porque era un pilar fundamental a la hora de conseguir todos los proyectos y obras que se han realizado en el municipio. A Topas le dedicó mucho esfuerzo, trabajo y tiempo, algo que debemos agradecer«.

Su velatorio está en el Tanatorio San Carlos Borromeo de la capital, donde este martes 28 de octubre se celebrará un oficio religioso a las 11 de la mañana.