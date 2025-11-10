Exposición interactiva de Cruz Roja en Béjar sobre el impacto de la moda rápida El Casino Obrero acoge esa iniciativa hasta el 20 de noviembre con acceso de 17:00 a 19:00 horas de lunes a viernes.

Imagen de la exposición de Cruz Roja ubicada en el Casino Obrero de Béjar desde esta tarde.

TEL Béjar Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:37

La biblioteca del Casino Obrero de Béjar acoge desde esta tarde de lunes una exposición que llega a la ciudad con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre el consumo abusivo de las prendas de usar y tirar.

El acto ha contado con la presencia de la presidenta del Casino, Isabel de la Cruz, acompañada por Ramón Hernández, integrantes de Cruz Roja como su presidente, José Ramón Santamaría, Adriana López y Francisco Tejeda y la presidenta de la Agrupación de Fabricantes de Béjar, Susana Morán.

El presidente de la asamblea comarcal, José Ramón Santamaría, ha invitado a los ciudadanos a visitar al igual que se trasladarán invitaciones para escolares y alumnos ya que se trata de una exposición interactiva pero, además, acogerá un cuentacuentos y otras actividades.

Permanecerá abierta de lunes a viernes de 17:00 a 19:00 horas hasta el día 20 y, también, concertando visitas guiadas de grupos a través del teléfono 923402828