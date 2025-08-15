Explosión de energía en Villavieja de Yeltes

Adoración Ginés (alcaldesa de Villavieja de Yeltes): «Luchamos por nuestra cultura y tradición: somos el corazón charro»

La alcaldesa desea unas felices fiestas a todos, desde un equipo de Gobierno centrado en poner en valor al patrimonio cultural y la mejora de instalaciones y calles, entre otras cosas.

¿Qué novedades hay en las fiestas y qué cabe destacar?

—Como novedad tenemos un paseo de minibueyes para disfrute de pequeños y mayores. Nuestras fiestas son un gran atractivo para toda la comarca; el encierro a caballo es uno de los más bonitos y tiene gran afluencia. El acto más emotivo es la bajada de la Virgen a la plaza, donde se le canta y baila el cordón y las jotas de Villavieja. También cabe destacar la actuación del día 23 del grupo Baleo, tan querido en nuestra población. La II Feria «Corazón Charro» contará con la inauguración Expoarte, con exposiciones de nueve artistas y artesanos.

¿Qué cambios ha habido en el pueblo en el último año?

—Se ha seguido con las obras de cambio de acometidas y asfaltado de calles, arreglo de caminos, mejoras en el colegio, y, gracias a la Junta, se ha cambiado el tejado del edificio de las escuelas. Una obra importante ha sido el cambio de 1.700 metros de tuberías de abastecimiento de agua y las obras del tejado del cuartel de la Guardia Civil. El proyecto más bonito ha sido la creación de zonas ajardinadas dentro del taller de empleo de jardinería.

¿Qué objetivos hay ahora?

—Seguiremos con el mantenimiento de infraestructuras, lucharemos por nuestra cultura y tradiciones: que no se olvide que Villavieja es el corazón charro; también seguiremos fomentando el deporte.