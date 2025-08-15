Explosión de energía en Villavieja de Yeltes
Las fiestas patronales en honor a la Virgen de los Caballeros se visten del más exquisito folclore de Villavieja de Yeltes, al tiempo que hacen gala de la pasión taurina y de grandes fiestas nocturnas con verbenas. La solemnidad también cobra protagonismo, y es que desde el día 19 hasta el 27 se celebra una novena diaria a las 21:00 horas, muestra de la devoción de los vecinos e hijos del pueblo. La II Feria Agroalimentaria será uno de los eventos estrella en el programa, con una exposición hasta el día 21 de 12:00 a 14:00 horas, y una degustación de carne de novillo. Los astados más bravos no solo serán protagonistas por su sabor, y es que Villavieja presume de acoger en la calle Caballeros, así como en la plaza, encierros tradicionales y a caballo, recortes y capeas. Pero si algo caracteriza a Villavieja es su riqueza folclórica y su charrería, que queda plasmada el día 27 con una noche de cantos, el himno local y bailes frente a la patrona. Todos son partícipes de unas variadas y generosas fiestas.
El programa
Hoy
13:00 h. Eucaristía en la iglesia.
20:30 h. Magia y zancudos.
Mañana
20:00 h. IX Campeonato de Rana Infantil.
22:00 h. Campeonato de rana adultos.
Domingo, día 17
9:30 h. II Feria Agroalimentaria «Corazón Charro».
11:30 h. Expoarte.
20:30 h. Carne de novillo.
Lunes, día 18
11:30 h. Día de la pintura infantil.
Martes, día 19
19:00 h. Homenaje 65.
Miércoles, día 20
17:00 h. Campeonato petanca.
Jueves, día 21
19:30 h. X Campeonato de Calva Infantil.
22:00 h. Campeonato de calva adultos.
Viernes, día 22
19:30 h. XVII Milla Urbana.
21:30 h. II Fiesta de Bienvenida.
Sábado, día 23
22:00 h. Grupo Baleo.
Domingo, día 24
22:00 h. Pregón de fiestas y vecino del año.
Lunes, día 25
12:00 h. Acuáticos piscina.
22:00 h. Juegos de madera.
Martes, día 26
12:00 h. IX Concentración de peñas.
13:00 h. Charanga El Bombazo.
15:00 h. Paella.
17:30 h. Congregación en la plaza. Chupinazo de fiestas.
23:00 h. Charanga El Bombazo.
00:05 h. Capea nocturna con exhibición de recortes.
01:30 h. Dj.
Miércoles, día 27
13:00 h. Capea.
18:00 h. Vísperas solemnes en la ermita.
21:00 h. Novena. Traslado de la imagen, salutación, canto de la salve y baile del cordón. Canto del himno de Villavieja y traslado de la imagen a la iglesia.
00:00 h. Orquesta Nueva Banda.
Jueves, día 28
9:00 h. Pasacalles y cabezudos.
11:00 h. Misa solemne.
13:00 h. Encierro tradicional.
13:30 h. Capea.
18:00 h. Novillada.
00:00 h. Orquesta SMS.
Viernes, día 29
13:00 h. Minibueyes.
18:30 h. Carretones.
18:30 h. Pelota mano.
21:30 h. Gran Prix.
00:00 h. Horizont the Show.
Sábado, día 30
09:00 h. Pasacalles y cabezudos.
12:00 h. Encierro a caballo.
12:30 h. Capea.
18:00 h. Novillada.
Adoración Ginés (alcaldesa de Villavieja de Yeltes): «Luchamos por nuestra cultura y tradición: somos el corazón charro»
La alcaldesa desea unas felices fiestas a todos, desde un equipo de Gobierno centrado en poner en valor al patrimonio cultural y la mejora de instalaciones y calles, entre otras cosas.
¿Qué novedades hay en las fiestas y qué cabe destacar?
—Como novedad tenemos un paseo de minibueyes para disfrute de pequeños y mayores. Nuestras fiestas son un gran atractivo para toda la comarca; el encierro a caballo es uno de los más bonitos y tiene gran afluencia. El acto más emotivo es la bajada de la Virgen a la plaza, donde se le canta y baila el cordón y las jotas de Villavieja. También cabe destacar la actuación del día 23 del grupo Baleo, tan querido en nuestra población. La II Feria «Corazón Charro» contará con la inauguración Expoarte, con exposiciones de nueve artistas y artesanos.
¿Qué cambios ha habido en el pueblo en el último año?
—Se ha seguido con las obras de cambio de acometidas y asfaltado de calles, arreglo de caminos, mejoras en el colegio, y, gracias a la Junta, se ha cambiado el tejado del edificio de las escuelas. Una obra importante ha sido el cambio de 1.700 metros de tuberías de abastecimiento de agua y las obras del tejado del cuartel de la Guardia Civil. El proyecto más bonito ha sido la creación de zonas ajardinadas dentro del taller de empleo de jardinería.
¿Qué objetivos hay ahora?
—Seguiremos con el mantenimiento de infraestructuras, lucharemos por nuestra cultura y tradiciones: que no se olvide que Villavieja es el corazón charro; también seguiremos fomentando el deporte.
