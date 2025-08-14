Exhibiciones de cetería, talleres, degustación de chanfaina o visitas al Castillo de los Duques, citas en el Mercado Medieval de Alba de Tormes El evento se desarrollará los días 23 y 24 de agosto

El Consistorio de Alba de Tormes continúa con la organización de la nueva edición del Mercado Medieval y la Feria Agroalimentaria ALVA, que se celebrará los días sábado 23 y domingo 24 de agosto. Esta cita, que se integra en el marco de las Fiestas de la Transverberación de Santa Teresa, ofrecerá un programa repleto de actividades culturales, gastronómicas y de entretenimiento para todas las edades.

Durante dos días, el exterior del Castillo de los Duques de la villa ducal se transformará en un escenario de época con la instalación de numerosos puestos de artesanía y alimentación, ambientados con música, espectáculos y exhibiciones que evocan la Edad Media. El grupo Fantasía se encargará de amenizar muchas de las actividades, mientras que el bufón «Amadeo que te veo» recorrerá las calles con su humor y ocurrencias, haciendo las delicias de grandes y pequeños.

Entre los momentos destacados del fin de semana se encuentra la jornada de puertas abiertas en el Castillo de los Duques de Alba, así como las visitas guiadas al emblemático Torreón de las Batallas, que permitirán a los asistentes sumergirse en la historia del municipio.

El programa incluye también un variado abanico de actividades para el público infantil, con juegos tradicionales gigantes y propuestas ecológicas gratuitas. El domingo, a las 11:00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de un encierro infantil con batido de chocolate y bizcochos.

En el ámbito gastronómico, uno de los momentos más esperados llegará el sábado a las 14:00 horas con una degustación de chanfaina, una receta típica de la zona. Además, los talleres serán protagonistas del evento, con propuestas para todas las edades. En este sentido, durante la jornada del sábado destacan el taller de suculentas, a las 13:45 horas; la creación de pulseras y pendientes, a las 19:00 horas; o el taller artesano del Buhonero de Mozárbez, a las 20:00 horas. En cambio, para el domingo habrá el capazo de flores, a las 10:30 horas; o un taller de joyería, a las 19:30 horas; entre otros.

El domingo también se sumará una de las actividades más esperadas: una exposición de cetrería medieval a cargo del grupo «Las Águilas de Valporquero», con espectáculos a las 13:30 horas y a las 20:15 horas, que promete fascinar al público con la majestuosidad de las aves rapaces en vuelo.

Los horarios del mercado serán el sábado de 11:00 a 14:30 horas y de 18:30 a 23:00 horas, y el domingo de 10:00 a 14:30 horas y de 18:30 a 22:00 horas. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Alba de Tormes en colaboración con la Diputación de Salamanca.