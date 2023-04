Evangelina Hernández, una de las primeras alcaldesas de la democracia: ‘Solo quería hacer algo por el pueblo’

Ni siquiera fue ella directamente quien tomó la decisión de presentarse para ser la primera edil: “ A mí ni se me había pasado por la cabeza, pero mis amigos y la gente comenzó a animarme cuando se hicieron las candidaturas y se les ocurrió ponerme. Al final era una persona normal y corriente. Me llevaba bien con todo el mundo”.

El objetivo de Evangelina, tal y como relata, era llevar el agua a las casas del pueblo, lo cual consideraba, desde su punto de vista de sanitaria, como “necesario”. Y así fue, durante los cuatro años de legislatura, la mujer, junto a su equipo de gobierno, logró realizar toda la red de abastecimiento y de alcantarillado de Fuentes de Oñoro. “La política no me interesaba mucho, solo quise hacer algo por el pueblo y, al ser sanitaria, mi mayor interés era tener agua corriente en el municipio”, comenta.

Actualmente, Evangelina no ha cambiado mucho su punto de vista respecto a la política: “Ni entonces ni ahora me interesa mucho. Tengo mis ideas y me gusta saber qué pasa, pero no estar ahí dentro. Si quiero hacer algo por los demás, lo puedo hacer igualmente”.

En este sentido, reconoce, sincera, no haber accedido al cargo queriendo hacer “grandes cosas”: “Quería cubrir la gran necesidad de traer el agua corriente y, una vez lo logré, quise volver a dedicarle todo mi tiempo a la farmacia”.

Además de conseguir este gran propósito, la que fuera alcaldesa también puso en funcionamiento el primer servicio de recogida de basuras. “Al principio venían con un tractor”, recuerda entre risas.