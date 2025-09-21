Esfuerzo, nuevas ideas y trabajo incansable para mejorar la calidad de vida todos los salmantinos

La presentación del proyecto Territorio Líder, a cargo de Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca.

Esfuerzo económico, ideas innovadoras, y un trabajo incansable para mejorar la calidad de vida de los salmantinos, son los ejes que permiten a la Diputación de Salamanca mantener el empuje para el desarrollo de la provincia. Las inversiones y las ideas de nuevo cuño son las claves del éxito, algo que se ve reflejado en el dinamismo con el que avanza el territorio.

Plan de carreteras

El Plan de Carreteras 2025-2026 supondrá una inyección económica histórica de 31,4 millones de euros, que supone triplicar el anterior presupuesto. Esta inyección económica está destinada a la mejora y modernización de las infraestructuras viales de la provincia. Contempla la actuación en 21 tramos de carretera con un total de 131 kilómetros, destacando 14 intervenciones de gran envergadura que incluyen ensanches y rehabilitaciones integrales.

Conservación de carreteras

A la anterior inversión se sumarán otros 28 millones de euros. Esta será una inversión histórica en la red viaria provincial con la puesta en marcha del Plan de Conservación de Carreteras Provinciales 2025-2029. En los últimos años la Diputación invirtió 18 millones de euros en conservar carreteras de su títularidad y esta cantidad ahora se incrementa en 10 millones de euros, algo que supone que, junto con el Plan de Carreteras, la inversión en mejorar las comunicaciones en toda la provincia se concrete en cerca de 60 millones de euros.

Plan de Ayudas apertura de bares

Con esta iniciativa 31 municipios, que no disponían de este tipo de establecimientos, podrán contar con ello en locales municipales. Con un presupuesto total de 2,1 millones de euros, entre las dos convocatorias, se ha dado luz verde a que un total de 85 municipios reciban esta ayuda de Diputación para la apertura o mejora de locales municipales destinados a bares.

Recinto Ferial y nueva imagen

Tras el estreno del nuevo boulevad, se avecinan más cambios en el Recinto Ferial. Llega una nueva fase del proyecto de transformación y modernización para convertirlo en un espacio más innovador, seguro y competitivo, con una inversión de 8,5 millones de euros que permitirá completar aproximadamente una inversión cercana a los 15 millones de euros en los próximos tres años, de 2025-2028.

Así, se impulsará una zona de limpieza y desinfección para vehículos de transporte ganadero, con varios circuitos diferenciados, estercolero, playas de lavado y una nave equipada con sistemas digitales de control.

Otra novedad será una red de aguas pluviales para su aprovechamiento, una red de residuos urbanos y otra específica para residuos ganaderos. Se construirá una estación depuradora adaptada a estas necesidades. En tercer lugar llegará la renovación de la red eléctrica e implantación de energía fotovoltaica.

Territorio Líder

El proyecto 'Territorio Líder', es una iniciativa pionera en la política de desarrollo socioeconómica provincial que, dotada con un presupuesto de 3,8 millones de euros, tendrá como escenario los municipios de Béjar, Ciudad Rodrigo y Santa Marta de Tormes.

Béjar por su parte será destinataria de 800.000 euros para la construcción de seis nuevas naves industriales, que funcionarán como vivero de empresas, aprovechando su tradición industrial y su potencial logístico.

Ciudad Rodrigo contará también con 1,5 millones de euros para la creación de un nuevo Centro de Innovación Social, que actuará como catalizador de transformación comarcal, integrando educación, cultura, emprendimiento e impacto social.

Santa Marta de Tormes recibirá 1,5 millones de euros para la ampliación del Centro de Innovación Social Tech City, consolidando su papel como referente en tecnología, inteligencia artificial y economía del conocimiento.

Plan de Apoyo municipal

Contará con 12,5 millones de euros para fomentar el empleo y mejorar las infraestructuras y servicios municipales. Es una herramienta estructural de apoyo a los municipios con un objetivo es doble: crear empleo mediante la contratación de personas desempleadas, y financiar inversiones municipales en obras, suministros y servicios de competencia local.

Cada municipio contará con una asignación económica previamente determinada, dividida en dos bloques: el 50% destinado a empleo y el 50% a inversiones, con la posibilidad de ajustar el reparto según las necesidades concretas de cada localidad.

Este año la novedad es que los ayuntamientos podrán destinar estos fondos a complementar otras subvenciones recibidas de otras administraciones.

Estrategia de Empleo

La Estrategia de Empleo 2025 se estructura en torno a dos ejes principales: Autoempleo, con el objetivo de retener el talento local y apoyar a los autónomos que desean emprender en la provincia; y la línea de Fomento del Empleo, que se estructura para facilitar la contratación de trabajadores en pequeñas y medianas empresas ya asentadas en Salamanca, impulsando así el crecimiento y fortalecimiento del tejido empresarial.

La Diputación destina para esta convocatoria 4,5 millones de euros, distribuidos 3 millones de euros para Autoempleo y 1,5 millones de euros para Fomento del Empleo.

Negocio rural

El relevo generacional en los negocios de la provincia es una realidad que ha logrado reactivar un total de 100 negocios en municipios de la provincia desde que se puso en marcha a principios de 2024. La plataforma cuenta con una cartera viva de más de 100 negocios disponibles, cifra que varía semanalmente, con predominio del sector de la hostelería.

Abastecimiento de la Sierra de Francia

Las obras de abastecimiento de agua potable para los 15 municipios de la Mancomunidad Sierra de Francia beneficiarán a más de 12.000 personas.

Este proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 24 meses y una inversión de más de 16 millones de euros, cofinanciados al 50% entre la Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca.