Marcos Iglesias, Carlos García, David Mingo y Faustino Hernández.

La esencia de Ciudad Rodrigo en verso: toros, carnaval y leyendas

Las rimas de 'A mi querida Ciudad Rodrigo' repasan el «paisaje y paisanaje» mirobrigense

Isabel Alonso

Isabel Alonso

Salamanca

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:26

Un recorrido poético por Ciudad Rodrigo que descubre, entre rimas, lugares, momentos históricos y personajes de antes y ahora. Así es 'A mi querida Ciudad Rodrigo', la publicación con poemas de Faustino Hernández Arenas e ilustraciones de Carlos García Medina, que repasa en sus páginas «el paisaje y paisanaje» mirobrigense, como ha destacado el diputado de Cultura, David Mingo, durante la presentación del libro. «Podemos encontrar versos dedicados a su patrimonio artístico, referentes a hechos históricos o personajes singulares de la vieja Miróbriga, así como otros dedicados al mundo del toro, a sus toreros y ganaderos, a su Carnaval, y no podían faltar los dedicados al río Águeda», ha asegurado.

También Marcos Iglesias, alcalde de Ciudad Rodrigo, ha destacado el interés del poemario, incluso como herramienta pedagógica en los colegios e institutos mirobrigenses: «Da una explicación de la ciudad a través de la poesía: de cada monumento, de cada historia y leyenda. Incluso hay una sección de personajes».

Emocionado, Faustino Hernández ha agradecido el apoyo recibido desde la Diputación, antes de insistir en suamor por Ciudad Rodrigo reflejado en los versos que ahora ven la luz a sus 83 años. Igual de orgulloso por el trabajo realizado, el ilustrador Carlos García ha mostrado su satisfacción por haber podido colaborar con un libro de «poesía didáctica», como así lo ha definido, donde «además de las rimas la gente podrá ir descubriendo la vida en Ciudad Rodrigo».

