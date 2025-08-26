La esencia del arte escénico florece en Ciudad Rodrigo La 28º edición de la Feria de Teatro arranca este martes con la inauguración oficial y los primeros espectáculos. 'Arraigo', de Arvine Danza, un recorrido emotivo por la danza tradicional española, será la obra inaugural

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Martes, 26 de agosto 2025, 06:15

La «Ciudad Teatro» abre sus puertas en este martes a una nueva edición de la Feria de Teatro de Castilla y León que alcanza en 2025 su vigésimo octava entrega. Ciudad Rodrigo se transforma su calles y recintos en espacios teatrales donde las artes escénicas en todas sus formas, llenarán de creatividad cada rincón y sorprenderán a todos los espectadores.

Del 26 al 30 de agosto se mostrarán 43 espectáculos, que se traducen en casi 60 funciones; redoblando este año la apuesta por la programación para público infantil dotando de un mayor protagonismo a los formatos de teatro de títeres, objetos y formas animadas.

De este modo, la feria de teatro supone un revulsivo socioeconómico y cultural para todo el territorio del suroeste de Castilla y León, fundamentalmente para el entorno rayano con Portugal, convirtiendo Ciudad Rodrigo en un escaparate privilegiado para la exhibición de los últimos espectáculos de algunas de las compañías más importantes del panorama nacional.

Tal son las expectativas que muchos de los espectáculos cuentan con un gran porcentaje de entradas vendidas e incluso dos de ellos ya han colgado el cartel de no hay billetes. Una feria para profesionales pero abierta al público general y que ofrecerá actividades complementarias como el Divierteatro, el rincón para los futuros espectadores de la feria, así como encuentros profesionales, talleres o espacios para el intercambio de impresiones entre los diferentes profesionales de este sector.

La danza, protagonista inaugural

Como es habitual, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, junto con el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias y Manuel González, director de la feria, serán los encargados de la inauguración de esta tarde a partir de las 17:00 horas en el Teatro Nuevo «Fernando Arrabal». Desde la organización se ha realizado una apuesta interesante en la elección de la obra inaugural y será la danza la protagonista para abrir estos días llenos de espectáculos teatrales.

'Arraigo', de Arvine Danza, un recorrido emotivo por la danza tradicional española que inaugurará la cita escénica. El folclore, la escuela bolera, la danza estilizada y el flamenco conviven en este trabajo que reivindica la herencia cultural y las raíces en una coproducción del Teatro Calderón de Valladolid, con dirección artística y coreografías de Nereida Garrote, Elysa López y Lara Simón, quienes también estarán en escena junto a los bailarines Alejandro Mármol, Daniel Escolar y Jorge Morera. Se trata del primero de los 11 estrenos absolutos previstos en el programa, de los 16 estrenos totales incluyendo los que se hagan en castellano.

Hasta el 30 de agosto, Ciudad Rodrigo cambia su ritmo vital y su fisionomía para convertirse en la «Ciudad Teatro» por excelencia, como la califica el regidor municipal. Una feria que en este año además celebrará de manera especial los 125 años de vida del Teatro Nuevo y la figura del dramaturgoFernando Arrabal que estará, en cierta manera, presente en este evento cultura y artístico.

La Casa de la Cultura, el punto neurálgico de la feria para los profesionales

Aunque pasa más desapercibida para el público en general, la Casa de la Cultura de Ciudad Rodrigo es durante la Feria de Teatro de Castilla y León el punto neurálgico de esta cita para los profesionales. Este espacio cultural de Miróbriga se transforma en la oficina de la organización de la feria y la referencia para las compañías, actores, distribuidores, productores y medios de comunicación que estarán en la ciudad.

En la mañana de este martes, desde las 10:00 horas, la oficina abrirá sus puertas para la recogida de las acreditaciones para los profesionales. Un pequeño 'kit' de bienvenida en que además de la correspondiente distinción, los profesionales encontrarán toda la información de estos días con el libro de la feria, el programa de mano, un ejemplar de una revista sobre las artes escénicas y el especial de LAGACETA sobre la cita teatral.

Durante el resto de días, el equipo de la organización atiende aquí las peticiones y necesidades de los profesionales, así como la resolución de cualquier pequeño inconveniente. Un engranaje «oculto» que permite girar a toda la maquinaria que compone la Feria de Teatro.

Manuel González, director de la feria: «Hay buenas expectativas y muy alta demanda de profesionales» Después de años de un evento consolidado, la Feria de Teatro de Castilla y León sigue sorprendiendo a aficionados al teatro y a los profesionales que llegan desde todos los rincones de España y también desde Portugal para descubrir compañías y obras. La feria sigue evolucionando en su XXVIII edición, y se convierte estos días en el referente y escaparate del panorama de las artes escénicas. Manuel González Fernández, director de la feria, se prepara para abrir el telón. ¿Cómo se presenta esta edición? —Tenemos buenas expectativas, porque la demanda de profesionales ha sido muy alta. Hemos tenido cubiertas todas las plazas, y de hecho, a muchos profesionales les vamos a poder acreditar, aunque no les vamos a poder garantizar alojamiento; deberán buscarlo por su cuenta, ya que la ocupación hotelera que depende de la feria está al 100%. Además, cabe destacar que tenemos representación de profesionales de todas las comunidades autónomas y una treintena de Portugal; estamos hablando de más de 300 entidades profesionales que van a acudir. Si a esto le sumamos gente que viene por su cuenta, tanto del sector como las más de 200 personas que se desplazan formando parte de los equipos artísticos y técnicos.... Al final son más de 600 profesionales los que se van a reunir aquí durante estos días. ¿Qué tal está marchando la venta de entradas? —La venta de entradas está yendo muy bien, estamos ahora mismo en torno al 80% de las entradas vendidas. Lo que se ha agotado son los espacios con aforo reducido. En cuanto a los espectáculos grandes, se han agotado un espectáculo en el Teatro Nuevo «Fernando Arrabal» y otro en el patio de Los Sitios. Los espacios reducidos son fundamentalmente el Espacio en Rosa y los del teatro documento que se van a presentar en el salón de actos de Misioneras-Santa Teresa. Los dos en espacios grandes que se han agotado son «Sueño de una Noche de Verano», de Rayuela Producciones, en el Teatro Nuevo, y el espectáculo «Loser», de Edu Ferrés, en Los Sitios. Hay que recordar que aunque hay otras obras para las que quedan pocas, aún quedan. Del Espacio en Rosa se han acabado algunas sesiones, de las Misioneras prácticamente todas, y alguna en el Tierra. Son casi 6.000 las entradas que salen a la venta, y otras tantas para profesionales. Tratamos de que sea más o menos un 50% profesionales y el otro 50% para venta general.

EL PROGRAMA DE HOY

Arraigo

Hora y lugar: a las 17:00 horas en Teatro Nuevo «Fernando Arrabal».

PÚBLICO

Todos los públicos. Duración: 70 minutos.

LA OBRA

ARVINEDanza presenta este estreno absoluto en forma de recorrido emotivo por el folclore y las danzas tradicionales que representan la riqueza cultural de nuestro territorio; un paseo único por la península, de mano de la danza española.

Latidos

Hora y lugar: a las 19:00 horas en la Sala Tierra.

PÚBLICO

Joven y adulto. Duración: 85 minutos.

LA OBRA

Teatro Imposible muestra a un hombre que visita un parque de cruising para olvidarse de su vida rutinaria. Allí trabará una amistad. Hablarán de sus vidas, miedos, de las estrellas, del destino, de Dios... hasta que el vínculo traspase los límites del parque y sus propias vidas.

Caricature

Hora y lugar: a las 20:00 horas en la Plaza de Herrasti. Itinerante.

PÚBLICO

Todos los públicos. Duración: 60 minutos.

LA OBRA

Llegada desde Portugal, PIA estrena en España esta performance itinerante y adaptada a cada lugar, inspirada en el expresionismo de la caricatura, con toques de humor, que representan la sociedad con un elenco multidisciplinar.

All my enemies

Hora y lugar: a las 21:00 horas en Espacio Afecir.

PÚBLICO

Joven y adulto. Duración: 70 minutos.

LA OBRA

Una reflexión sobre la manipulación mediática tomando como eje de la noticia la masificación turística que nos lleva a buscar un titular a toda costa sin reparar en las consecuencias. El AvisperoProducciones presenta una obra con elementos inmersivos en la que el público toma decisiones.

Rumbo Latòti

Hora y lugar: a las 22:30 horas en los Jardines de Bolonia.

PÚBLICO

Todos los públicos. Duración: 55 minutos.

LA OBRA

Tres aventuras de la mano de la compañía Nostraxladamus, las cuales embarcan hacia lo desconocido buscando su quimera en la isla Latòti. El viaje desencadenará una sucesión de equilibrios, acrobacias, aventuras y desventuras.

Las Crises

Hora y lugar: a las 23:30 horas en el Patio de Los Sitios.

PÚBLICO

Joven y adulto. Duración: 70 minutos.

LA OBRA

Las Crises presenta una agencia espacial soviética, Roscosmos, que envía al espacio en una misión muy especial a dos instrumentistas de cuerda para estudiar las vibraciones de la música y certificar la novedosa Teoría de Cuerdas.