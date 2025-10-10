La Escuela de Música de Alba de Tormes inicia el curso con 160 alumnos Se imparten clases de saxofón, guitarra, gaita y tamboril o canto, entre otras opciones

La Escuela Municipal de Música de Alba de Tormes ha arrancado su nuevo curso académico con la matriculación de 160 alumnos, cifra que refleja la gran demanda existente y el fuerte arraigo musical en la localidad. Este año, la escuela continúa ofreciendo una formación integral, con una amplia oferta de especialidades que abarca desde instrumentos clásicos hasta otros más modernos, como el saxofón, bombardino, trompa, guitarra clásica y eléctrica, flauta travesera, trombón, bajo eléctrico, batería, gaita y tamboril, trompeta o clarinete, entre otros, además de canto y educación musical.

El objetivo del programa es atender tanto a quienes se inician en la música como a aquellos que desean perfeccionar sus habilidades y avanzar en su desarrollo artístico. Las clases, que se imparten en el edificio multiusos, ofrecen un espacio adecuado para el aprendizaje y la práctica.