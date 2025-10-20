Una escapada al bienestar entre aguas termales y naturaleza viva

El Balneario de Baños de Montemayor ofrece un circuito termal ideal para recuperar el bienestar.

A tan solo un paso de Salamanca -y a la misma distancia emocional del estrés cotidiano-, se encuentra un rincón que desde tiempos romanos invita a detener el reloj y respirar: Baños de Montemayor, un pequeño paraíso enclavado en el corazón del Valle del Ambroz, en el norte de Extremadura, que hoy se posiciona como uno de los referentes nacionales en el turismo de bienestar.

Con el título de primera Villa Termal de Extremadura y distinciones como Villa Termal de Calidad Excelente por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), o Destino de Calidad SICTED entre otras, esta localidad extremeña ha convertido el cuidado integral del cuerpo y la mente en su seña de identidad.

Lo curioso —y maravilloso— de Baños de Montemayor es que no hay que elegir entre deporte o relax. Aquí puedes tenerlo todo. La jornada comienza con el desarrollo de actividades al aire libre para todas las edades y niveles: rutas de BTT, senderismo, trail running o simplemente caminar entre los frondosos castaños y robles que tapizan los montes de la zona.

La red de senderos homologados facilita el acceso y da la sensación de entrar en un escenario natural donde cada ruta es una promesa de desconexión.

El Embalse de Baños ofrece opciones para los amantes del agua y, si el invierno acompaña, la cercana estación de esquí de La Covatilla permite intercambiar las botas de senderismo por esquís. Una completa oferta de deporte y naturaleza para quienes asocian la salud con el movimiento.

Tras la actividad física, llega el momento más esperado: sumergirse en los brazos termales de su célebre Balneario, cuyas aguas mineromedicinales son conocidas desde la época romana. Hoy en día, una amplia carta de técnicas y tratamientos ofrece una experiencia rejuvenecedora que combina innovación y tradición en un entorno patrimonial único.

Y es que el encanto de Baños de Montemayor no se queda en su oferta wellness. Su casco histórico, atravesado por la Vía de la Plata, y su gastronomía de raíces profundas, basada en productos locales de primera calidad, convierten la estancia en una escapada inolvidable.

Si está buscando un destino para reconectar cuerpo y alma, no necesita irse lejos. En Baños de Montemayor, la paz está más cerca de lo que cree.

