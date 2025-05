Enfrentados por el traslado de la cruz ubicada ante la iglesia en Aldeatejada

EÑE Aldeatejada Martes, 13 de mayo 2025, 21:03 Comenta Compartir

La remodelación de la plaza de la Iglesia fue uno de los asuntos que más tiempo ocupó en la sesión plenaria al interesarse el PSOE «por las opciones que puede haber para que no se retire la cruz de este punto», según señaló la portavoz del grupo socialista, Cristina López, algo que ha promovido un grupo de vecinos que ha recogido 200 firmas.

El regidor, Enrique García explicó, que la cruz «sólo se va a trasladar cinco metros desde el lugar en el que se encuentra ahora. El cambio es para permitir el acceso de los coches fúnebres cuando hay un funeral y facilitar la salida de las procesiones. La idea es dejar un pasillo libre en la zona de la entrada de la iglesia porque ahora la cruz está a dos metros de la entrada y dificulta el acceso».

Acerca de la recogida de firmas desde el equipo de Gobierno indicaron que, «en el municipio viven más de 2.600 personas y se han presentado 200 firmas, que hemos revisado y muchas no pertenecen a personas empadronadas en la localidad. No se pueden someter las mejoras en el municipio a este tipo de medidas de recogidas de firmas, porque sino avanzar en el municipio sería imposible. No queremos polémicas y la cruz no se va a eliminar, como se ha llegado a decir. La obra cambia su emplazamiento en 5 metros y permitirá renovar la plaza, que está reventada».

Por otra parte, en la sesión plenaria salió adelante, por unanimidad, la modificación de la ordenanza de las tasas del servicio de Educación Infantil de primer ciclo para la temporada estival. Asimismo, con los votos favorables del equipo de Gobierno y la abstención de la oposición, se aprobó la delegación de la competencia sancionadora en materia de infracciones a la normativa de circulación en suelo urbano de la localidad a la Jefatura Provincial de Tráfico. Esta medida ya la han tomado otras localidades como Vitigudino y Encinas de Abajo.

Otro de los asuntos que quedaron aprobados fue la implantación de la jornada laboral entre los trabajadores del Consistorio, algo que supondrá que este año su jornada será de 37,5 horas en tanto que para 2027 se ha previsto que se rebaje hasta las 35 horas. Este asunto quedó aprobado por unanimidad.

Una cruz de 1916, que ya fue trasladada en 1950

La cruz de la plaza de la Iglesia data de 1916, según indicaron fuentes municipales, y estaba ubicada en el cementerio. En 1950 se trasladó a su actual ubicación, pero al construirse, años después, el soportal de la parroquia quedó «pegada» al mismo.