Enésimo intento en Béjar para desbloquear un punto limpio colapsado por los enseres El equipo de Gobierno publica una licitación de 20.000 euros para el vaciado y gestión de los residuos. El total de inversión son 60.000 euros, que se suman a los 30.000 euros invertidos por PP y Vox

El Ayuntamiento de Béjar ha aprobado una nueva inversión para intentar liberar de nuevo el punto limpio de la ciudad, colapsado de enseres. Se trata del enésimo intento que, en esta ocasión, llega con 60.000 euros de inversión, una cuantía superior a la destinada por el anterior equipo de gobierno de PP y Vox con sendos vaciados por más de 15.000 euros cada uno.

Dentro de este nuevo plan de limpieza, el Consultorio ha sacado a licitación una primera fase con 20.000 euros sin IVA (24.200 con IVA). Las bases hacen referencia al servicio de vaciado y gestión de residuos y justifican la medida debido a que ese recinto se encuentra en un estado de «colapso total» con residuos mezclados entre sí. Para ello, recurre a una externalización con un período de ejecución de un mes a partir de la fecha de firma del contrato. La empresa adjudicataria deberá retirar residuos voluminosos como madera, muebles, puertas, colchones, enseres de plástico y, también, textiles, metales y restos de aparatos eléctricos y electrónicos.

El resto de los 40.000 euros procedentes de la modificación presupuestaria prevista para ese asunto con cargo a la participación en los impuestos del Estado se irá invirtiendo en función del estado del Punto Limpio.

En este sentido, el PP lleva meses criticando la postura del actual equipo de gobierno y las concejalas no adscritas ya que, cuando se encontraban en la oposición, con sus votos en contra impidieron que la Junta de Castilla y León llevara a cabo la construcción de un punto limpio comarcal para la Mancomunidad de la Ruta de la Plata con sede en Béjar. Para ello era necesario que el Ayuntamiento de Béjar se adhiriera a la Mancomunidad, entidad que ya había aceptado la incorporación de la ciudad. Sin embargo, el voto negativo de la entonces oposición impidió esa incorporación y, por tanto, el desarrollo de ese proyecto.

Por esta razón, Béjar se ve obligada a destinar esos 60.000 euros para intentar atajar un serio problema agravado por la ciudadanía. Ejemplos de poco civismo se siguen encontrando en las calles con el abandono de enseres a pesar de la prohibición expresa del Ayuntamiento. Esa actitud no ayuda a solventar el problema, supone un gasto añadido para el Consistorio y ofrece una pésima imagen de la ciudad.