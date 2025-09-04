Encuentro en Aldeavieja por sus fiestas

TEL Jueves, 4 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

Los vecinos de Aldeavieja de Tormes esperan la llegada de este fin de semana para celebrar las fiestas más esperadas en honor a la Virgen de la Antigua. Del 5 al 8 de septiembre, la localidad acogerá el desarrollo de diversas actividades festivas, que comenzarán con la cena chupinazo y la actuación, este viernes, de la orquesta SMS.

Serán las primeras actividades de una programación que se prolongará hasta el día 8 de septiembre por ser el día grande de la patrona, cuya imagen saldrá en procesión junto con Jesús Crucificado tras la celebración de la misa, programada para la una del mediodía.

No faltará tampoco este año la comida popular programada para el sábado, que es el día en el que los niños disfrutarán también de sus actividades, sin olvidar la segunda noche de música con la orquesta K-maleón.

La del domingo será una jornada más tranquila con la actuación de magia de Nano Arranz y la posterior actuación de canción española a cargo de Laura Cerdeño. Será una día más para el descanso en espera de los actos del lunes, que contarán también con un convite en la carpa instalada en la Plaza y la música de Rumba Stress para amenizar el tardeo.

Con estas fiestas, los vecinos e hijos de Aldeavieja se reencuentran en torno a la patrona para disfrutar de unos días de descanso y ocio. Es la fiesta más importante del año en la localidad y la que cierra una programación de actividades que cuenta también con la celebración de Santa Águeda como la fiesta de invierno y la celebración de la matanza, que congrega en los últimos años a numerosos vecinos y visitantes.

Desde la Corporación que preside Francisco García se han preparado las fiestas para que todos los vecinos y visitantes participen y disfruten con ellas. El alcalde, además, quiere agradecer la colaboración y la implicación de todos en conseguir que todo salga a la perfección durante estos días.

Ampliar Francisco García, alcalde: «En las fiestas destaca la colaboración y entrega de la gente» A punto de comenzar unas nuevas fiestas de la Virgen de la Antigua, el alcalde destaca la importancia que tiene la participación vecinal en las celebraciones. Habla también de los proyectos iniciados. ¿Qué destaca de las fiestas de Aldeavieja? —En las fiestas destaca la colaboración y entrega de la gente. Tendremos las actividades del viernes al lunes, que es el día de la patrona, y contaremos de nuevo con la carpa en la Plaza. Pero, desde luego, lo más destacado e importante es la colaboración de vecinos y empresas para que las fiestas salgan adelante. ¿Y los proyectos de mejora para el pueblo, cómo van? —Tenemos un par de calles para arreglar. Hay dificultades muchas veces por el tema de la mano de obra, que no se encuentra tan fácilmente. Estas serán por los Planes Provinciales. El cementerio está prácticamente terminado y se ha reforzado con hormigón en los pasillos y se han construido nichos nuevos con amplitud y espacio. Hemos conseguido también otra ayuda de Diputación para arreglar una calle más. ¿El alumbrado cómo se encuentra? —Están instaladas todas las luminarias con luces Led, pero se pondrá alguna farola más donde se vea que se necesita. TEL

EL PROGRAMA

VIERNES 5

21:30 h. Cena chupinazo.

23:30 h. Verbena con la orquesta SMS.

SÁBADO 6

14:30 h. Comida de confraternidad en la Plaza Mayor.

17:30 h. Fiesta infantil con Alefran Park.

23:30 h. Verbena con la orquesta K-maleón.

DOMINGO 7

18:00 h. Magia con Nano Arranz.

20:00 h. Copla y canción española con Laura Cerdeño.

LUNES 8

13:00 h. Misa y procesión en honor a Nuestra Señora de la Antigua y, a continuación, vino de honor en la Plaza Mayor.

15:30 h. Tardeo con Rumba Stress.

