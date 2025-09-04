Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La carpa que ha provocado el conflicto entre PSOE y PP en Santa Marta de Tormes. EÑE

Encontronazo político en Santa Marta por una carpa en la urbanización Valdelagua

PSOE y PP mantienen posturas discrepantes sobre la cubierta y su utilización

EÑE

Santa Marta de Tormes

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:11

La agrupación socialista en la localidad trastormesina ha pedido «respuestas al equipo de Gobierno sobre el uso de la carpa instalada en el chiringuito o bar de la piscina de Valdelagua, que también se emplea en la plaza Tierno Galván, durante eventos como Nochevieja y las fiestas de San Blas».

Desde el PSOE se han interesado por aspectos como por ejemplo, si el espacio donde está instalada es de titularidad municipal, así como si el establecimiento que usa la carpa tiene algún convenio con el Consistorio y si existe alguna concesión para el uso de la carpa.

El equipo de Gobierno del PP ha recalcado que «la carpa está instalada en terrenos municipales y desde 2017, con la recepción de Valdelagua, quedó delimitado qué terrenos e instalaciones pasaban a ser de titularidad municipal. El Ayuntamiento acordó con la Comunidad de Propietarios de Valdelagua ofrecer a los vecinos este servicio de hostelería durante la época de verano, algo que se ha cumplido a través de un convenio suscrito con la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca».

Desde el equipo de Gobierno han recordado a la Agrupación Municipal Socialista que en idénticas condiciones se encuentra el Bar del Hogar del Jubilado «un servicio deficitario que solo podemos ofrecer al colectivo de mayores a través de un convenio y poniendo las menos trabas posibles a las empresas concesionarias«. Por último, desde el equipo de Gobierno han reseñado que «esta batería de preguntas no pueden más que responder a una absoluta falta de atención o interés por parte de esta agrupación, que lleva décadas formando parte del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes«.

