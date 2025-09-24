Encinas de Abajo declara el agua del grifo no potable por herbicidas Los análisis han detectado la presencia de atrazina en niveles superiores a los permitidos

Depósito portátil en Encinas de Abajo cuando se declaró el agua no potable en julio de 2023.

El Ayuntamiento de Encinas de Abajo ha declarado que el agua del grifo no es apta para el consumo humano tras detectarse atrazina, un herbicida prohibido, en niveles superiores a los permitidos por la normativa sanitaria. Según los últimos análisis, realizados el 17 de septiembre, «se han registrado 0,004 microgramos por litro, por encima de los 0,003 autorizados por Sanidad», ha explicado el alcalde, José Ángel Haro.

Además, Haro ha señalado que estos herbicidas, aunque prohibidos, llegan al caudal del río que abastece a la localidad. Para reducir los niveles de atrazina, el Consistorio ya ha implementado medidas en la potabilizadora, como la limpieza de filtros y la utilización de óxido de hierro, con el objetivo de restablecer el suministro seguro lo antes posible.

La medida afecta a los aproximadamente seiscientos vecinos del municipio, que deberán abstenerse de beber o usar el agua para cocinar del grifo. En este sentido, el agua podrá emplearse únicamente para limpieza, higiene personal (excepto lavado de dientes) o riego de jardines y plantas ornamentales, excluyendo huertos o cultivos destinados al consumo humano.

«Se está a la espera de un contraanálisis que confirme los resultados y determine cuándo el agua volverá a ser apta para consumo», ha indicado el regidor. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha habilitado un punto de reparto de agua potable en el salón municipal de la avenida de la Constitución, con un depósito de 2.000 litros cedido por la Diputación, operativo desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas. Asimismo, los vecinos también pueden utilizar agua embotellada mientras persista la situación.

Situación similar a la de 2023 pero con otro tipo de herbicida

No es la primera vez que el municipio de Encinas de Abajo registra problemas de potabilidad en su red de suministro. Ya, en julio de 2023, se detectaron niveles de metolacloro superiores a los permitidos.

En aquella situación, los análisis de la calidad del agua arrojaron un resultado de 0,05 microgramos de metolacloro por litro de los 0,03 permitidos por Sanidad. Para solventar el problema, el Consistorio utilizó carbón activo.