Emotivo homenaje en Las Veguillas. EÑE

Emotivo homenaje en Las Veguillas

Amparo Zamora, Pilar Sánchez, José Luis Caballero, Elena Díaz y Joaquín Rodríguez reciben un caluroso reconocimiento por su dedicación al municipio tras su jubilación, en el marco de las fiestas en honor a la Virgen del Rosario

EÑE / Francisco Martín

Las Veguillas

Sábado, 4 de octubre 2025, 22:05

Comenta

Con motivo de las festividades en honor a la Virgen del Rosario, los vecinos de Las Veguillas han participado en un emotivo homenaje en el que el Ayuntamiento ha querido rendir un cálido tributo a quienes han dedicado sus vidas a mejorar la calidad de vida en el municipio.

El acto estuvo centrado en reconocer a cinco figuras clave para el pueblo, todas ellas recién jubiladas, entre las que se encontraban Amparo Zamora Fernández, secretaria; Pilar Sánchez Marcos, médica; José Luis Caballero Hernández, antiguo secretario, que finalizó su carrera en Vecinos; Elena Díaz García, maestra; y Joaquín Rodríguez González, cartero. «Cada uno de ellos ha dejado una huella imborrable en Las Veguillas con su trabajo y compromiso durante todos estos años», ha indicado el alcalde, José María Sánchez.

El primer edil también ha destacado la importancia de estos profesionales, agradeciendo su dedicación y esfuerzo, que han contribuido al bienestar de los vecinos. «Hoy rendimos homenaje a quienes, con su labor incansable, han hecho de este pueblo un lugar mejor para vivir», ha expresado.

A la ceremonia han asistido también autoridades locales y alcaldes de la zona, quienes no han querido perderse la ocasión de reconocer a estas figuras tan queridas por todos.

