El Embalse de Béjar supervisa todas las infraestructuras para solucionar los problemas de abastecimiento

Los responsables de la Mancomunidad del Embalse de Béjar ha revisado toda su red desde el pantano de Navamuño hasta los depósitos y tuberías para conocer su estado y afrontar la adopción de soluciones ante los problemas que han sufrido algunos de los municipios mancomunados este mes de agosto.

Aldeacipreste y Sanchotello han sido dos localidades que están sufriendo esta situación de forma notable, pero no han sido los únicos. Por eso, el presidente de la Mancomunidad, Carlos Parra, ha supervisado el estado de todas las instalaciones junto con el vicepresidente segundo, Antonio Agustín Labrador. Según han señalado: «Se ha estado revisando toda la red de la Mancomunidad porque no entraba agua en algunos municipios y ha habido que pedir cisternas para alguno de ellos». Varias con las razones que han podido llevar a esta situación, como el incremento de población en toda la zona y, por tanto, del consumo de agua. También se debe a una avería que se produjo en Béjar ciudad, que afectó a la red de la Mancomunidad. Hubo que cortar cuatro horas, con lo que dejó de entrar agua en los depósitos de la Mancomunidad en Valdesangil y no se pudieron recuperar.

«Hemos recorrido el pantano, potabilizadoras, depósitos y redes para ver caudales y qué mejoras se necesitan. Entre ellas, desbroce, limpieza, reparación de depósitos, impermeabilización, cambio de llaves, tuberías. etc.», señalaban Parra y Labrador. De igual manera, añadían, se está trabando en el tema de la ampliación del nuevo depósito y en la renovación de la red del pantano hasta el primer depósito, donde habrá que cambiar las actuales tuberías de fibrocemento por unas de otro material y con una sección más amplia para cambiar fibrocemento con una conducción más amplia para que pueda llenar los depósitos con mayor rapidez.

El pantano de Navamuño se encuentra a día de hoy rozando el 60% de su capacidad, de modo que el abastecimiento debería estar garantizado. Hay agua, pero no una infraestructura acorde a la demanda de abastecimiento para un mes de agosto con lleno de población en todas las localidades mancomunadas. La medida adoptada en los últimos días para solventar los problemas de abastecimiento en las localidades más afectadas consistió en el corte del agua desde la red de Béjar a los depósitos llenos. Esto permitió que subiera el nivel del depósito de Valdesangil, que es desde donde se distribuye el agua a los pueblos y así les pudo llegar agua a los pueblos que no les llegaba. Es una medida solidaria entre todos, según la califican los responsables de la entidad.

Sanchotello, Puebla de San Medel, Navalmoral de Béjar, Aldeacipreste o Ledrada han sido algunas de las localidades afectadas por los problemas de abastecimiento que ha sufrido la Mancomunidad en las últimas semanas. Aldeacipreste y Sanchotello, de hecho, se vieron afectadas de lleno en plenas fiestas patronales con los pueblos llenos de población. Tuvieron que realizar cortes, cambiar actividades de las fiestas que implicaban el uso del agua y, en el caso de Sanchotello, cerrar la piscina por esta situación.

«Ahora estamos un poco mejor con el agua, pero tener que hacer cortes para que vaya a otros sitios», señalaba la alcaldesa de Aldeacipreste, Tomasa Gil. En el caso de Sanchotello, su regidor, Jerónimo Sánchez, aseguraba que: «Llevamos dos días bien, pero gracias a que el resto de pueblos se ha solidarizado y han cortado las llaves cuando no les hacía falta y así ha habido más presión, pero el depósito de Fuentebuena estaba bajo mínimos». Navalmoral de Béjar fue otro de los afectados, en este caso, por la avería de Béjar. «Hasta entonces estábamos bien. Eso fue el domingo por la mañana y hasta el lunes a medio día no recuperamos el agua de la Mancomunidad. Los vecinos estuvieron sin agua lunes y martes», señalaba el edil de Navalmoral, Javier Belloso. Ponía de manifiesto que el principal problema de la Mancomunidad es que su red tiene cerca de 25 años y que no se adapta a las necesidades actuales de los pueblos mancomunados. Cree urgente la ampliación del depósito y la renovación de las redes que lo abastecen. El presidente de la Mancomunidad desde finales de marzo, Carlos Parra, trabaja precisamente en solventar un problema que viene de largo y que no ha encontrado aún solución.

