El Toro del Voto llena las calles de Villoria

El festejo del Toro del Voto ha vuelto a llenar la villa de jóvenes valientes y de aficionados, así como de esas personas más o menos profesionales dedicadas a retransmisión de este tipo de festejos taurinos a través diferentes redes sociales. No obstante, el principal aliciente de todos fue el aportado por las gentes de la localidad en forma de su característica acogida destacada por una alegría propia y un recibimiento en positivo que hacen que cada año sean más las personas que elijan esta localidad para disfrutar de sus fiestas.

Decenas de hombre y mujeres acudieron a Villoria con tiempo de antelación, otras se fueron incorporando poco a poco. Mientras la organización se encargó de disponer los dos cajones al final del recorrido. En su interior estaban los toros de nombre ‘Gaviota’ y ‘Hierro’, ambos de Jara de Retamar de Sotoverde Tradición.

Primero fue soltado el astado de nombre ‘Gaviota’ que mostró su mayor bravura al inicio del recorrido asustando hasta a los más valientes. En la boca de muchos estaba el incidente del pasado año en que un toro levantó unas talanqueras, pero se dieron cuenta que en esta ocasión sería más difícil ese percance porque el Ayuntamiento se había encargado de reforzar todo el vallado. No obstante este toro sí retrasó la salida del segundo, al levantar algunas de las tablas del coso de la plaza de toros, lo que hizo que la organización optara por soltar dos cabestros que volvieron a llevar a este bravo astado hasta el final del recorrido y a la vuelta fuera guardado en los corrales sin volver a permitir su entrada en la plaza.

Posteriormente salió a la arena ‘Hierro’, un toro diferente pero que también incrementó la tensión de aquellos que observaban el festejo. El derroche de adrenalina estaba servido, no obstante aquellos que fueron dispuestos a recortar o dar algún capotazo a los astados, pudieron hacerlo con comodidad. Una vez que este astado también fue devuelto a los corrales junto a los cabestros, la organización cerró la plaza de toros y ya dentro de ‘La Vega’, con el graderío lleno, se soltó a la vaca, de nombre ‘Enfermita’. Una res de muy buen ver que no hacía honor a su nombre, hasta que al parecer se lesionó en uno de los cuernos. No obstante antes dio mucho juego porque permitió que muchos jóvenes pudieran realizar toda clase de recortes y quiebros. Los atrevidos varones que salieron al ruedo arrancaron más de una vez los aplausos del público que disfrutó de este festejo popular taurino que está haciendo que la localidad de Villoria se convierta en referencia de los festejos populares cada final de semana previo al Lunes de Aguas gracias al buen trabajo desempeñado por la comisión organizadora del Toro del Voto.