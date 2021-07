El testimonio de una cubana afincada en Salamanca: “Cuando llegué al avión y despegué de Cuba, dije ¡ya soy libre!”

Tiene la suerte de disfrutar de libertad, pero alejada de su país natal, Cuba. En España, puede dar rienda suelta a su pasión por la pintura, tal y como refleja la exposición de temática judía que se abre mañana en el Museo Judío de Béjar. Después de superar tres cánceres, ha elegido Lagunilla para iniciar una vida tranquila.

– ¿Por qué dejó Cuba?

– Porque no había libertad de expresión, todo está controlado, no podía trabajar porque no era militante de las juventudes comunistas. Estaba marginada y discriminada en todos los sentidos ya que allí no puedes pensar por uno mismo. Tienes que ser un autómata dirigido por el Gobierno. Ni en el aeropuerto podíamos hablar porque las cámaras nos estaban vigilando. Cuando llegué al avión y despegué, dije: “ya soy libre”.

– ¿Cuánto hace que marchó de su país?

– Salí con 37 años y llegué a Madrid, donde estaban mis padres. Mi esposo es violinista y formaba parte de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Estaba de gira y un amigo le dijo por carta que “si regresas, no te van a dejar salir más” porque estaba en contra del Gobierno. Entonces, decidió no volver, pero le castigaron diez años sin volver a Cuba aunque su padre estaba enfermo. Después de años de lucha por su profesión, le afectó como músico y a mí, como persona y como artista, también.

–¿Por qué eligió España para iniciar una nueva vida?

–Mi familia tiene ascendencia española y por eso, pude salir de Cuba. Tengo título en Economía en Cuba pero no podía trabajar porque no era militante comunista. Llegué a Madrid y trabajé para salir adelante. Para mi España significa mucho porque pude desarrollarme porque soy muy dinámica y emprendedora. Lo que no pude hacer en Cuba, lo hice en España. Después recibí una oferta de empleo en Estados Unidos y decidimos trasladarnos allí. Viví 12 años en Miami y California.

–¿Cómo superó el cáncer?

– En España me detectaron el primer cáncer, en Estados Unidos, otro más y, después, un tercero. Precisamente, en ese último país, no quise dejar de hacer cosas y me dediqué completamente a lo que me gusta, la pintura. Gracias a Dios me hizo concentrarme mucho y evadirme de lo malo que estaba pasando. Después del primer cáncer, al mes siguiente, tuve el segundo pero no me dejé vencer y luché con todos los medios para vivir. La pintura me ayudó mucho a superar esa enfermedad.

––¿Qué significa para usted la pintura?

–Es el modo en que yo me expreso. En España y en Estados Unidos encontré la libertad que no tenía en Cuba. Ahora me siento realizada y libre. Me gusta empaparme de las culturas para luego pintar sobre ello porque soy curiosa. Me da mucha energía y me reta a hacer cosas nuevas. Cuando terminé los estudios en mi país, por no querer ser de las juventudes comunistas, no pude trabajar en ninguna parte. Eso me afectó tanto que estuve con depresión y tratamiento con los psicólogos.

––¿Por qué decidieron volver a España?

–España es mi segunda patria y volvimos. Añoraba este país y, como soy artista, busco tranquilidad para concentrarme y, como pasé cáncer, un lugar saludable también a nivel psicológico. Por eso hace siete meses elegí Lagunilla, hay mucha tranquilidad. Después de sufrir ocho años por el cáncer y veinte operaciones quiero estar con mi familia tranquila en un lugar donde mi marido, también, pueda tocar el violín. Cada uno debe perseguir los sueños, sobre todo aquellos que me cortaron.

––¿Qué siente ante la situación que vive Cuba en estos días?

–Lo siento en el alma porque sé que los cubanos son personas muy especiales, cariñosos, solidarios y luchadores. Ya no queda más remedio que luchar y les apoyo. Me duele mucho lo que está pasando pero entiendo lo que hacen porque no quieren tener más esa dictadura, quieren libertad. La solución para Cuba es una democracia y libertad de expresión para que el pueblo se exprese porque no se puede cerrar la boca a la gente.

––¿Cree que es una oleada más de protestas o algo más?

– Nunca antes se había visto lo que está sucediendo ahora. Todo el país está protestando. Creo que es un momento muy especial porque toda Cuba está en la calle pidiendo libertad pacíficamente. El pueblo cubano ya no aguanta más.