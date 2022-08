El sector primario se reivindica en tono festivo en Peralejos de Abajo

Reivindicar y destacar la importancia del sector primario fue la oportunidad aprovechada tanto por la Diputación provincial de Salamanca como por ASAJA y los ayuntamientos de la comarca de Vitigudino este sábado en la apertura de la XIV Feria Agroalimentaria y de las Tradiciones Artesanas de Peralejos de Abajo.

“Una jornada festiva pero también reivindicativa del campo, en defensa de los agricultores y ganaderos que sustentan gran parte de los pueblos de esta comarca”, destacó el alcalde de Peralejos de Abajo, Alfonso Castilla.

La Feria Agroalimentaria, inaugurada por el veterano alcalde de Villaseco de los Reyes, Arturo de Inés, recibió el apoyo de la Diputación, representada por su presidente, Javier Iglesias, así como por el delegado de Ferias, Jesús María Ortiz, y otros diputados; numerosos alcaldes de municipios de la comarca, entre ellos los de Vitigudino y Lumbrales, Luisa de Paz y Carlos Pedraz, así como por ASAJA, con su presidente provincial, Juan Luis Delgado, al frente.

“El sector primario es el que produce el alimento, los ganaderos producen la mejor carne del mundo, y a esos que dicen lo que no deben decir, deben oír que el cuidado del futuro del medio ambiente y sus problemas no está en las gentes de los pueblos, sino en el modo de vida de las grandes ciudades y el problema es que los que deciden viven en estas grandes ciudades y no conocen el mundo rural”, afirmó Javier Iglesias.

Una intervención en la que el presidente de la Diputación exigió que “aquellos que deciden, permitan lo que siempre ha sido, fantásticos ganaderos y agricultores extremadamente respetuosos con el medio ambiente, y que confíen más en las personas que viven en el medio rural”.

En esta misma línea se expresó el presidente provincial de ASAJA, Juan Luis Delgado, que aseguró que “lo que hemos hecho mal en el campo es que nos han quitado la autoridad a la gente del campo, y toda capacidad de ser sostenibles, de poder vivir de nuestra actividad como lo hemos hecho toda la vida”, dando lectura a una serie de afirmaciones en defensa del vacuno y de la carne de la provincia de Salamanca.

Finalmente, Alfonso Castilla agradeció las palabras de sus predecesores aunque aseguró que “hay que ir de las palabras a los hechos, tener más voluntad política, y vamos a ser muy reivindicativos”.

Una XIV Feria Agroalimentaria de Peralejos de Abajo enmarcada en las celebraciones que continúan hasta el día 13.