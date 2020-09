La talla tiene un gran valor sentimental para los vecinos de la localidad serrana . La localidad venera a tres cristos y aunque no se conocen muchos detalles del Doloroso, sí se sabe que hasta su llegada a Garcibuey se encontraba en el convento de Santa María de Gracia que existía en la vecina localidad de San Martín del Castañar.

El alcalde de Garcibuey, José Miguel Mata, se mostraba preocupado por las “fake news” y por las “mentiras” que se están vertiendo en las redes. “Me estoy planteando incluso llevar este asunto a los juzgados porque se está diciendo que nos han robado y eso no es cierto”. El regidor estaba contento con la nueva imagen del Cristo Doloroso: “Ha cambiado a mejor, las cejas se han recuperado y se ha devuelto a como era el Cristo. Han hecho un gran trabajo y tanto el párroco como yo estamos muy satisfechos. Se han sacado fotos desde ángulos que no hacen justicia al trabajo y son las que se han difundido por internet”.

Mata pretende que el Cristo Doloroso sea a partir de ahora un atractivo turístico más del pueblo: “En lugar de criticarlo, lo que hay que hacer es decir que venga la gente a ver lo bien que ha quedado una talla del siglo XIV que tenemos en Garcibuey, que no todos los pueblos pueden presumir de ello”. El primer edil, que ve en esta polémica un intento de desgaste político a su figura, estima que las críticas llegan “de gente que no ha ido a la iglesia y no sabe ni cómo era antes el Cristo ni cómo está ahora”.