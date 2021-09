El pueblo salmantino que se ha llenado de pictogramas para facilitar la vida a un niño con autismo

Pero el camino hasta llegar aquí no ha sido fácil para Beatriz . “Cuando con dos años a Asier le diagnosticaron autismo pasé por una etapa de duelo. Fue muy duro, pero después de eso dí un golpe en la mesa, verbalicé lo que me estaba pasando, y busqué apoyo en la gente de mi alrededor”. Esa ayuda le llegó de la mano de sus vecinos y también del Ayuntamiento de Aldeatejada, que en breve pondrá pictogramas en el parque, los semáforos y pasos de cebra que hay en la localidad.

Su casa está llena de esos “pictos” que ayudan a que el día a día de Asier pueda ser un poco más fácil y por eso quiso hacer lo mismo en su pueblo. “Hablé con la gente de las tiendas de alimentación, de los bares, con la farmacia, el quiosko, la peluquería... y todo el mundo me apoyó desde el principio poniendo los pictogramas. No puedo estar más agradecida”, recalca.

“Lo único que quiero es dar visibilidad al autismo y que cuando la gente vea los pictogramas sepan para qué sirven y cómo ayudan a los niños con TEA”, explica Beatriz.

“Voy a luchar por hacerle la vida más fácil a mi hijo porque quiero que se integre en el mundo en el que va a tener que vivir”, asegura convencida.

Beatriz no encuentra palabras para agradecer la manera en que en Aldeatejada han acogido su proyecto de inclusión. “Este mundo es muy desconocido en general, así que he sido yo la que me he encargado de hacer todos los pictogramas y de llevarlos a los establecimientos”, explica.