El pueblo salmantino que lleva más de tres años sin consulta médica

Asegura que es un tema que le preocupa, “y mucho”, y por eso ya ha hablado con el secretario de su Ayuntamiento para ver si encuentran alguna solución. “Le he dicho que tenemos que escribirle una carta a Mañueco , que es el que ha salido por la televisión diciendo que en todos los pueblos hay médico y así le explicamos que por lo menos en el nuestro no es así”.

Tampoco en Santa María de los Llanos, pedanía de Santibáñez de la Sierra con una veintena de vecinos, la situación es mejor. “Llevamos sin ver al médico por aquí desde que comenzó la pandemia hace ya más de tres años”, asegura su alcalde Juan Francisco Sánchez, que cuenta que él mismo ha sufrido en primera persona los problemas de la Sanidad. “Para quitarme los puntos de un corte que me hice en una mano me dijeron que tenía que buscar al médico en los otros pueblos de alrededor donde sí va a pasar consulta. Al final cuando es algo urgente la gente prefiere irse directamente a Salamanca”.

El regidor recuerda que antes de la pandemia el médico iba una vez a la semana a su pueblo. “La gente sabía a la hora que llegaba a pasar consulta y a veces estaba una hora y otras, con menos tiempo era suficiente”, explica.

Los vecinos de Santa María de los Llanos se sienten abandonados y por eso desde el Ayuntamiento se mandó un escrito a Sanidad pidiendo explicaciones a su problema, “pero ni nos han contestado... y eso que lo mandamos hace ya algún tiempo”.

Pero a pesar de las trabas, el alcalde se niega a tirar la toalla: “Sé que en otras pedanías en las que pasaba lo mismo al final han conseguido que vuelva el médico al menos una vez a la semana, así que nosotros seguiremos insistiendo”.

La ausencia de consulta presencial no es el único problema que ve Juan Francisco, que tampoco está de acuerdo con el sistema de cita previa: “A la gente mayor le resulta muy difícil llamar por teléfono porque no se aclaran; mi madre sin ir más lejos no sabe hacerlo”, reconoce. “Tampoco es fácil para la gente mayor tener que desplazarse a Béjar o a los otros pueblos con médico. En el caso de mi madre, por ejemplo, me toca pedir permiso en el trabajo para poder llevarla. Y así andamos”, asegura con resignación.