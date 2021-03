El pueblo que ha montado su propio cajero automático

Sin bancos, sin cajeros y sin las visitas que hasta hace unos años hacían los trabajadores de los bancos para pagar las pensiones a los mayores en los pueblos es imposible tener efectivo cuando vives en el medio rural. Un servicio básico que se ha convertido en un lujo. Por eso, en el Ayuntamiento de Topas han optado por poner ellos la solución ante la negativa de los bancos a ofrecer ningún servicio en la localidad. De hecho, la oficina bancaria cerro hace seis meses causando un gran trastorno a los vecinos.

Desde hace unos días en el Ayuntamiento de la localidad hay un cajero automático. Aunque todavía no funciona ya ha levantado expectativas entre los vecinos, que ven aliviados que ahora no tendrán que ir a Calzada o Gomecello para sacar dinero. “Esta muy bien porque yo puedo ir con mi marido en coche, pero muchos vecinos, sobre todo mayores no pueden”, asegura Carmen, una vecina de la localidad que agradece esta iniciativa que le evitará paseos.

“Desde que quitaron el banco es un problema”, asegura otra vecina que tiene que pedir a alguien que la lleve para poder retirar fondos de su pensión. “Si no tienes familia o te lleva un vecino que te hace el favor tienes que pagar un taxi y solo con eso ya el viaje sale caro”, añade.

El cajero solo permite operaciones como sacar dinero y admite las tarjetas de todos los bancos y en una semana estará funcionando. Un servicio que para el Ayuntamiento es “vital” ya que “tenemos mucha gente mayor que no puede desplazarse para sacar dinero. Se trata de hacerles la vida más fácil y ofrecerles un servicio que es vital para los pueblos”, aseguran desde el Consistorio.

Ahora el reto es que estos mayores se acostumbren a usar la tarjeta, ya que el cajero no permite utilizar cartillas bancarias y a muchos mayores les cuesta un poco cambiar. La instalación y el mantenimiento del cajero supondrá para las arcas municipales un desembolso mensual que rondará los 300 euros y no está vinculado con ningún banco, sino que es una empresa especializada la que presta el servicio y se encarga de recargar el dinero. La decisión de poner el cajero permite que los vecinos tengan a su disposición un punto donde sacar dinero a diario, porque la otra opción que es la del cajero que lleva el bibliobus de Diputación que les obliga a esperar la llegada del servicio al pueblo un día concreto, y “tenemos mucha gente que necesita sacar dinero en efectivo el día que le ingresan la pensión y no pueden esperar”, aseguran desde el Consistorio.